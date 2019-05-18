«Невыгодно примирение Пхеньяна и Сеула»: зачем США укрепляют противоракетную оборону Южной Кореи

США планируют поставить Южной Корее 94 противоракеты SM-2 Block IIIB стоимостью $313,9 млн. Об этом сообщило американское Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности. Как полагают в ведомстве, продажа этого оружия «не изменит базовый военный баланс в регионе». Однако эксперты считают, что расширение южнокорейской системы ПРО поможет Вашингтону сохранить напряжённость в регионе. Таким образом Соединённые Штаты пытаются достичь военного превосходства в Восточной Азии и оказывать давление на Россию, КНР и КНДР, полагают аналитики.

Госдепартамент Соединённых Штатов одобрил заявку Южной Кореи на поставку противоракет SM-2 Block IIIB. В общей сложности Сеул должен получить 94 боеприпаса на сумму $313,9 млн. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (Defense Security Cooperation Agency, DSCA).

Американская сторона обязуется предоставить техническую поддержку, подготовить специалистов и оказать помощь в транспортировке. Помимо боеприпасов, Сеул получит комплексы дополнительного оборудования, необходимого для налаживания эксплуатации ракет.

Как отмечает DSCA, планируемая поставка SM-2 Block IIIB позволит обеспечить обороноспособность Южной Кореи и добиться большей совместимости вооружений Сеула и Вашингтона. При этом в агентстве уверены, что продажа противоракет «не изменит базовый военный баланс в регионе».

«Фактор ПРО»

SM-2 (Standard Missile) была разработана в 1980-е годы в рамках развития проекта боевой информационно-управляющей системы Aegis, которая устанавливается на крупные американские корабли. Её первые пуски были неудачными из-за проблем с радиовзрывателем и вычислительной аппаратурой, которая выстраивает траекторию полёта мишени.

Финальные испытания SM-2 состоялись в 1985—1986 годах. В настоящее время американскими ракетами вооружены ВМС США, Южной Кореи, Японии, Тайваня, Австралии, Германии, Испании, Дании и Нидерландов. Также боеприпас может запускаться с наземных комплексов системы Aegis. В зависимости от модификации SM-2 может поражать цели на дальности от трёх до 170 км.

Ракета неоднократно модернизировалась, но считается оружием предыдущего поколения. Данная модификация была создана в середине 1990-х годов. При этом с конца прошлого века США разрабатывают семейство SM-3, которое, как предполагается, по боевым возможностям значительно превзойдёт своих предшественников.

В частности, в последние годы американская корпорация Raytheon (Массачусетс) и японская Mitsubishi Heavy Industries (Токио) работают над новейшей модификацией Standard Missile — SM-3 Block IIА. Проектирование ракеты и изготовление её первой ступени осуществляется в США, а производство носового обтекателя, головки самонаведения, двигателей второй и третьей ступеней — в Японии.

«SM-3 — это уже новое поколение противоракет, которое радикально отличается от старого. Если говорить об SM-2, то её возможности сильно ограничены. Наверное, она может сбивать баллистические ракеты, но точно не в состоянии перехватывать маневрирующие цели. Преимущество этого оружия состоит в том, что оно относительно дешёвое. SM-3 стоит в разы дороже», — заявил в беседе с RT директор Музея войск противовоздушной обороны в Балашихе Юрий Кнутов.

Эксперт полагает, что готовность США поставить SM-2 Южной Корее вызвана множеством причин: необходимостью пусков в рамках учений, плановым пополнением боекомплекта ВМС, дороговизной серийных образцов SM-3. Также Кнутов не исключает, что передача ракет будет осуществляться в рамках традиционной для США агрессивной политики по продаже оружия.

«Соединённые Штаты известны своей привычкой продавливать контракты на поставку вооружения союзникам. Далеко не всегда они получают современную технику и оборудование. Формальные просьбы со стороны союзников о поставке оружия не означают, что очередной контракт не был инициирован или навязан Вашингтоном. Потребительское отношение к союзникам — отличительная черта американской политики», — сказал Кнутов.

Ракеты SM-2 на палубе корабля

AFP

© Sam Yeh

В комментарии RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер напомнил, что любое усиление потенциала противоракетной обороны вблизи рубежей РФ является угрозой для национальной безопасности нашей страны.

«Разделять оружие на оборонительное или наступательное не всегда корректно, особенно это касается поставок в Южную Корею. Продажа противоракет SM-2 нужна Вашингтону, чтобы решать военно-политические задачи — усиливать давление на КНДР, Китай и РФ, которая крайне негативно воспринимает действия США по расширению системы противоракетной обороны», — подчеркнул Брутер.

В Минобороны России считают, что «фактор ПРО оказывает непосредственное влияние на гонку вооружений и ядерное разоружение, обеспечение стратегической стабильности».

В Москве уверены, что Вашингтон развёртывает системы противоракетной обороны под предлогом «мифа об иранских и северокорейских ракетных угрозах». По этой причине американцам свойственно завышать боевые возможности Пхеньяна и Тегерана. Для обеспечения баланса сил, как неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, Россия совершенствует ударные вооружения.

«Мы создали целый набор нового стратегического оружия, которое не двигается по баллистическим траекториям, и системы противоракетной обороны против них бессильны. Это значит, что деньги налогоплательщиков США выброшены на ветер», — заявил ранее российский лидер.

Поддержание напряжённости

В беседе с RT кандидат исторических наук американист Тимур Нелин отметил, что Вашингтон заинтересован в поддержании напряжённости в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Поставка оружия Южной Корее, включая противоракеты, лишь подтверждает данный факт.

По мнению эксперта, КНДР осуществляет ракетные пуски в связи с тем, что в Южной Корее и Японии базируются крупные военно-морские и сухопутные силы США. Поэтому «миротворческие» усилия Дональда Трампа по нормализации отношений с Пхеньяном априори не могут привести к улучшению ситуации на Корейском полуострове, считает Нелин.

«В отношении КНДР президент США играет роль плохого и хорошего полицейского. Своими угрозами весной — летом 2017 года он поднял градус напряжённости в отношениях с Пхеньяном до максимума, а потом резко отказался от любых выпадов в адрес Северной Кореи. К серьёзным положительным результатам такая политика не привела, а за смягчение риторики глава Белого дома поплатился обвинениями в слабости и уступчивости», — сказал эксперт.

В 2018 и 2019 годах Трамп и председатель Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ын провели два саммита. По итогам первой встречи, которая прошла в Сингапуре, оба лидера договорились о прекращении в КНДР ядерных испытаний в обмен на приостановку учений группировки Соединённых Штатов с южнокорейскими войсками. Однако переговоры, которые состоялись 27—28 февраля 2019 года во Вьетнаме, завершились безрезультатно.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын на саммите во Вьетнаме

Reuters

© Leah Millis

Тимур Нелин считает, что американцы не собираются ослаблять хватку и идти на серьёзные уступки в санкционной политике.

«Под предлогом «угрозы» со стороны КНДР США сохраняют крупную вооружённую группировку в Южной Корее, расширяют ПРО и военную инфраструктуру в регионе. Это отражает стратегический курс Штатов в Восточной Азии, который заключается в «сдерживании» России и Китая», — пояснил эксперт.

Владимир Брутер, в свою очередь, полагает, что военно-техническое сотрудничество США с Южной Кореей направлено на достижение военного превосходства в Восточной Азии. Развёртывание элементов ПРО — один из основных инструментов для решения этой задачи.