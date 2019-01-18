Невыездной шатдаун: Трамп отменил визит американской делегации на форум в Давос

Президент США Дональд Трамп отменил поездку американской правительственной делегации на Всемирный экономический форум в швейцарский Давос. Ещё 10 января Белый дом сообщил, что в ВЭФ не примет участие сам Трамп. Причина такого решения — шатдаун, который продолжается в Америке из-за бюджетного кризиса уже 28 дней. Администрация Трампа требует выделить на сооружение стены на границе с Мексикой $5,7 млрд, а демократы отказываются одобрить финансирование строительства в таком объёме. Почти месяц около 800 тыс. госслужащих не получают зарплату, а снижение темпов роста ВВП США ускорилось до 0,1 процентных пунктов в неделю. В Международном валютном фонде призвали Вашингтон к скорейшему разрешению кризиса.

Президент США Дональд Трамп принял решение отменить поездку американской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе. Причиной такого шага стал продолжающийся уже 28-й день шатдаун — частичная приостановка деятельности правительства из-за бюджетного кризиса.

«Из уважения к 800 тыс. великолепных американских работников, которые не получают зарплату, а также чтобы его команда могла оказать необходимую помощь, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический в швейцарском Давосе», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Изначально американскую делегацию в Давосе должен был возглавить сам Трамп, однако 10 января он отменил поездку на ВЭФ и принёс извинения организаторам форума. Позднее, 15 января, в Белом доме сообщили о сокращении численности делегации, в которую должны были войти глава Минфина Стивен Мнучин, госсекретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, торгпред США Роберт Лайтхайзер и другие. Теперь же поездка правительственной делегации отменена полностью.

Ровно год назад присутствие делегации США в Давосе также находилось под вопросом из-за шатдауна. Однако тогда приостановка деятельности федерального правительства продлилась всего три дня, и конгрессменам в конечном счёте удалось уладить с исполнительной властью бюджетные разногласия.

В этот раз республиканцы и демократы, которые после ноябрьских промежуточных выборов взяли большинство в палате представителей, заняли куда более непримиримую позицию. Камнем преткновения стал вопрос выделения бюджетных средств на сооружение стены на границе Соединённых Штатов и Мексики. Администрация Трампа требует на эти цели порядка $5,7 млрд, однако демократы отказываются одобрить финансирование строительства в таком объёме — они готовы выделить не более $1,3 млрд.

Очередной «жертвой» бюджетного кризиса стала спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси: её официальный визит в Бельгию, Египет и Афганистан президент США отложил на неопределённый срок.

«С сожалением информирую вас, что в связи с шатдауном ваша поездка в Брюссель, Египет и Афганистан откладывается. Мы назначим время этой семидневной поездки, когда шатдаун завершится», — говорится в распространённом Белым домом письме Трампа к Пелоси.

Dear Madame Speaker: https://t.co/b6V391mlafpic.twitter.com/D17o2iKlJS — The White House (@WhiteHouse) 17 января 2019 г.

По словам американского лидера, спикеру палаты представителей было бы полезней провести это время в Вашингтоне для участия в переговорах с президентом США и «присоединиться к движению по усиленной защите границ».

«Безусловно, если вы решите путешествовать коммерческими авиалиниями, это будет вашей прерогативой», — добавил Трамп.

Президент США продолжает настаивать, что лишь барьер на южной границе страны может изменить ситуацию с нелегальной миграцией, а также связанными с ней проблемами наркотрафика и другой преступной деятельности.

Шатдаун сказывается и на 800 тыс. работников федеральных учреждений, которые находятся в вынужденном неоплачиваемом отпуске или работают без зарплаты. При этом, по информации газеты The Washington Post, власти вызвали на работу из вынужденного отпуска около 50 тыс. госслужащих.

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Согласно оценке правительства США, частичная приостановка работы правительства приводит к снижению темпов роста ВВП примерно на 0,1 процентного пункта в неделю.

Накануне к разрешению бюджетных противоречий и завершению шатдауна призвал американские власти представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс.

«Слишком рано делать экономическую оценку относительно влияния (шатдауна. — RT). Мы следим за ситуацией, в Давосе мы более подробно выступим на этот счёт. Но я могу сказать, что чем дольше будет длиться шатдаун, тем больший эффект это окажет на экономику, поэтому мы призываем конгресс и исполнительную власть решить этот вопрос», — заявил Райс на брифинге.

Свою поездку на Всемирный экономический форум в Швейцарии также принял решение отменить французский лидер Эммануэль Макрон. Президент Пятой республики остаётся во Франции на фоне акций протеста «жёлтых жилетов» и инициированных властями общенациональных дебатов, которые должны помочь урегулировать возникший кризис.