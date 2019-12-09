Невский проспект стал единственной российской улицей, попавшей в список самых красивых в мире

Не секрет, что Невский проспект - одно из самых популярных петербургских мест у туристов, посещающих Северную столицу. Теперь он признан ещё и как одна из самых красивых улиц мира.

Столь высокую оценку дали Невскому проспекту составители рейтинга для телеканала CNN Travel. Они выбрали самые красивые улицы и переулки во всём мире. Однако от России в список попала только питерская, пишет spbdnevnik.ru.

Составители рейтинга отметили, что петербургский проспект богат на хорошо сохранившиеся исторические здания.

Среди прочих улиц-красоток были Convent Avenue в Нью-Йорке, Философская тропа в Киото, Hosier Lane в Мельбурне и Jinli Street в Китае.

Журналистка Юлия Витязева, комментируя у себя на странице в соцсети эту новость, отметила, что нынче Невскому проспекту исполнился 301 год.

"Для сравнения - он на 58 лет старше США", - отметила журналистка в Twitter.