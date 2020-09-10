«Неврологический симптом»: компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19

Фармацевтическая компания AstraZeneca, которая совместно со специалистами из Оксфордского университета в Великобритании разрабатывает вакцину от коронавируса, заявила о приостановке третьей фазы испытаний препарата из-за побочных эффектов у одной из испытуемых. По предварительным данным, у одной из участниц тестирования был обнаружен неврологический симптом, схожий с симптомом воспаления спинного мозга. Число случаев заражения коронавирусом во всём мире превысило 27 млн 880 тыс., от заболевания скончались более 900 тыс. человек. В России за последние сутки было выявлено 5363 новых случая коронавируса.

Специалисты из Оксфордского университета в Великобритании и фармацевтическая компания AstraZeneca, которые разрабатывают вакцину от коронавируса, заявили о приостановке третьей фазы испытаний препарата из-за побочных эффектов у одной из испытуемых. Об этом сообщает портал Nature.

В компании пояснили, что добровольно приостановили испытания, чтобы дать возможность независимому комитету проанализировать возникшую ситуацию. Там добавили, что это стандартная процедура в случаях, когда у испытуемых обнаруживается «потенциально необъяснимое заболевание».

В свою очередь, американский медицинский журнал Stat со ссылкой на исполнительного директора компании AstraZeneca Паскаля Сорио сообщил, что испытания были приостановлены после проявления у одной из участниц тестирования в Великобритании неврологического симптома, схожего с симптомом воспаления спинного мозга.

По словам Сорио, диагноз женщины ещё не подтверждён, однако она идёт на поправку и в скором времени, вероятно, будет выписана из больницы. Он также подтвердил, что женщине была введена вакцина от COVID-19, а не плацебо.

Кроме того, исполнительный директор компании сообщил, что клинические испытания уже останавливались в июле, когда у испытуемого также проявились неврологические симптомы. При дополнительном обследовании у участника был диагностирован рассеянный склероз, который, как считается, не имел отношения к лечению вакциной от коронавируса.

Тем временем Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами Китая одобрило проведение клинических испытаний разработанной в стране вакцины от коронавирусной инфекции в виде назального спрея. Как сообщает агентство «Синьхуа», это первая вакцина от COVID-19 в виде спрея, одобренная в Китае для клинических испытаний с участием людей.

В свою очередь, редакция британского медицинского журнала The Lancet обратилась к разработчикам российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с просьбой ответить на вопросы западных коллег.

«The Lancet пригласил авторов исследования, посвящённого российской вакцине, ответить на вопросы, поднятые в открытом письме Энрико Буччи. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — приводит ТАСС слова представителя издания.

Напомним, 4 сентября международный научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний созданной в России вакцины «Спутник V». Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что это «подтверждает высокую безопасность и эффективность российской вакцины «Спутник V» и демонстрирует признание российских учёных со стороны мирового научного сообщества».

7 сентября группа учёных из университетов США, Италии и ряда других стран в открытом письме обратилась к авторам исследования, обратив внимание на некоторые описанные в статье эксперименты, где, по мнению авторов письма, можно усмотреть статистические аномалии.

Российские учёные заявили о готовности предоставить необходимые пояснения The Lancet, если в редакции журнала об этом попросят.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. 11 августа Владимир Путин объявил о регистрации вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

8 сентября Минздрав России сообщил, что первую партию вакцины выпустили в гражданский оборот.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев коронавирусной инфекции во всём мире превысило 27 млн 880 тыс., от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний скончались более 900 тыс. человек.

В России за последние сутки было выявлено 5363 новых случая коронавируса. При этом выздоровели 5915 человек, 128 пациентов умерло.

За всё время в стране зафиксировано 1 046 370 случаев COVID-19, при этом 862 373 человека выздоровели, 18 263 пациента скончались.

Согласно данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 39,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением остаются более 208,8 тыс. граждан.

РИА Новости

© Илья Питалев

Российские регионы принимают решения об отмене либо продлении введённых из-за коронавируса ограничительных мер в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Так, власти Свердловской области продлили режим повышенной готовности до 14 сентября. В регионе действует масочный режим, а также обязательный режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет. Всё ещё закрыты кинотеатры, театры и концертные площадки.

В Смоленской области ограничительные меры продлили до 15 сентября на основании новых рекомендаций главного санитарного врача по региону.

Кроме того, режим чрезвычайной ситуации ввели в посёлке Озерновский и селе Запорожье Камчатского края, где коронавирусом заразились 58 человек, большинство из них — сотрудники рыболовецких предприятий.