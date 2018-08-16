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Невозвратные санкции: Белый дом объяснил суть роста пошлин на турецкую сталь
16 августа 2018, 03:54 • 50 • В мире
Решение властей Турции ввести ответные пошлины на американские товары было ошибкой, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
Решение Турции ввести ответные санкции в отношении ряда американских товаров было ошибкой, заявили в США. Американская сторона опровергает, что введение санкций на сталь и алюминий из Турции может быть связано с историей об удержании американского пастора Эндрю Брансона.
Как заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, введенные пошлины не будут отменены и после освобождения Брансона.
По ее словам, от его освобождения зависят введенные ранее санкции против Турции.
Как заявили в Госдепартаменте США, на текущем этапе американские и турецкие представители не планируют переговоров о судьбе удерживаемого Анкарой американского пастора.
«Я уверена, что когда-нибудь в будущем мы будем обсуждать с турецким правительством дело пастора Брансона и других американцев», - сообщила официальный представитель Госдема Хизер Науэрт. Она добавила, что дипломатические усилия в этом направлении все же продолжаются.
Ранее США ввели в отношении Турции ряд санкционных мер. В Вашингтоне объясняли ограничения тем, что Турция удерживает Эндрю Брансона, которого Анкара подозревает в связи с организацией FETO.
В ответ на действия США Турция резко повысила пошлины на ряд американских товаров.
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