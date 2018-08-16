Невозвратные санкции: Белый дом объяснил суть роста пошлин на турецкую сталь

Решение Турции ввести ответные санкции в отношении ряда американских товаров было ошибкой, заявили в США. Американская сторона опровергает, что введение санкций на сталь и алюминий из Турции может быть связано с историей об удержании американского пастора Эндрю Брансона.

Как заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, введенные пошлины не будут отменены и после освобождения Брансона.

По ее словам, от его освобождения зависят введенные ранее санкции против Турции.

Как заявили в Госдепартаменте США, на текущем этапе американские и турецкие представители не планируют переговоров о судьбе удерживаемого Анкарой американского пастора.

«Я уверена, что когда-нибудь в будущем мы будем обсуждать с турецким правительством дело пастора Брансона и других американцев», - сообщила официальный представитель Госдема Хизер Науэрт. Она добавила, что дипломатические усилия в этом направлении все же продолжаются.

Ранее США ввели в отношении Турции ряд санкционных мер. В Вашингтоне объясняли ограничения тем, что Турция удерживает Эндрю Брансона, которого Анкара подозревает в связи с организацией FETO.

В ответ на действия США Турция резко повысила пошлины на ряд американских товаров.