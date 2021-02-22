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Невозможно "шарахаться": Украинский вице-премьер объяснил фото с Кадыровым

22 февраля 2021, 16:25  •  54 • Политика
Украинский вице-премьер Олег Уруский объяснился перед своим руководством за фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По словам чиновника, он посчитал невозможным "шарахаться" от Кадырова.
Таким образом он ответил на претензию украинского премьера Дениса Шмыгаля, который потребовал от Уруского объяснений за фото с Кадыровым. На фотографии запечатлены представители делегаций разных стран, среди которых представитель Украины идёт поблизости от Кадырова.
"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", - заявил Шмыгаль.
По словам Уруского, он находился на международной военно-технической выставке IDEX 2021, где размещение глав делегаций разных стран утверждала страна-организатор.
"Была применена практика, согласно которой личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке", - отметил он.
"Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя таким образом неуверенное поведение и слабость украинской стороны", - добавил он на своей странице в Facebook, добавив при этом, что в целом во время пребывания в ОАЭ никаких контактов с Кадыровым у него не было.
Фото: Скриншот Facebook/Денис Шмыгаль

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