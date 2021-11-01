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«Невозможно описать, что я испытала»: в Сергиевом Посаде опека забрала из семьи дочь из-за неосторожного фото
01 ноября 2021, 21:40 • 188 • В России
У жительницы подмосковного Сергиева Посада сотрудники опеки увезли 14-летнюю дочь из школы в детский дом. Поводом для изъятия ребёнка из семьи послужила безобидная фотография. Девочка сделала селфи в ванной, полностью укутавшись в полотенце, а затем отправила фото однокласснику. Тот выложил фото в соцсеть. По словам матери, классная руководительница посчитала фотографию слишком откровенной и сообщила о ней социальным службам. Через неделю, после вмешательства общественников и запроса RT в органы опеки, ребёнка вернули. Мать считает, что лица, ответственные за изъятие дочери, должны понести наказание.
© Фото из личного архива
40-летняя Вера Дуброва (фамилия изменена) из Сергиева Посада работает в поликлинике и в одиночку растит троих детей.
По словам женщины, 25 октября она проводила в школу старшую 14-летнюю дочь Екатерину (имя изменено), а после обеда ей сообщили, что девочку забрали прямо из школы сотрудники опеки и увезли в приют.
«Я заехала за дочерью в школу, ничего не подозреваю, и тут мне говорят, что дочь увезли. У меня сразу земля из-под ног ушла, невозможно описать, что я испытала. Я знала, что ребёнок в школе, видела в электронном дневнике, что ей ставили оценки, а мне говорят, что дочь в приюте, встретиться не дали», — рассказывает Вера RT.
«Она на каникулах сделала тайком в ванной пару фото в пляжном стиле. Ничего непристойного там не было, просто глупые фото, она полотенцем большую часть тела прикрывала. Послала мальчику, а он всё выложил в соцсеть. Их тут же скачали, показали классной руководительнице, она их и мне переслала. Я, как увидела, сразу отругала Алёну, но не ожидала, что всё зайдёт так далеко», — объясняет Дуброва.
В первый день после каникул классная руководительница, по словам матери, обратилась в органы опеки и Алёну тут же увезли в приют.
«В ту ночь, когда забрали девочку, мне стало плохо, пришлось из-за тахикардии вызывать скорую помощь. Хотели в больницу забирать, но я отказалась. На следующий день поехала на работу, там опять стало плохо», — вспоминает женщина.
Лишь через два дня, после споров с сотрудниками опеки, матери удалось узнать, в какое учреждение увезли дочь. «Меня туда в итоге пустили, но сколько нервов пришлось потратить, чтобы дали увидеться с дочерью», — жалуется она.
«Была одна и беззащитна»
В минувшую пятницу, после того, как к делу подключились общественники, и RT направил соответствующий запрос в органы опеки, девочку вернули матери.
Руководительница движения «Иван Чай» Элина Жгутова уверена, что быстро решить проблему удалось благодаря вниманию общественности.Также на russian.rt.com «Ответишь за то, что подала заявление»: что может стоять за обвинением самарской учительницы в сексе с ученицей
«После того, как Катю полиция увезла прямо из школы в приют, мать сама кинулась в КДН, но заявление у нее не приняли. Ведь она была одна и абсолютно беззащитна. Когда в следующий раз она пришла уже после созданного активистами общественного резонанса, заявление тут же приняли», — говорит она.
Как рассказала Жгутова, уже через двадцать минут удалось собрать комиссию в составе тринадцати человек, которая приняла решение отдать ребёнка.
«Вера рыдала от счастья, что дочь вернут. А ведь её не имели права забирать и удерживать в приюте», — отмечает правозащитница.
Боюсь дочь снова отнимут
Вместе с тем в опеке и КДН Сергиева Посада комментировать ситуацию отказались. Классная руководитель девочки также отказалась от разговора.
Сама Вера Дуброва говорит, что опасается, что их попробуют снова попытаться разлучить с дочерью.
«Сегодня учительница приехала ко мне домой, чтобы проверить, дома девочка или нет. Без постановления, незаконно. Потом только позвонила, сообщила, что заходила. Почему заранее мне не позвонила, чтобы предупредить? У меня рабочий день, я в поликлинике. Дочь на каникулах, она дома, но могла ведь, в это время и родственников навещать», — говорит Вера.
По её словам, она хочет добиться наказания для тех, кто изъял дочь.
Элина Жгутова отмечает, что этот случай только ещё раз показывает, что любая семья может оказаться под ударом.
«Если ребёнок демонстрирует девиантное поведение, какое-то непослушание — родители автоматически становятся виноватыми. А в поле зрения органов опеки можно из-за любого пустяка, например, как в случае с Катей, которую забрали из-за неосторожной фотографии, отправленной через интернет», — считает она.
Сейчас Дуброва запросила все документы, связанные с изъятием дочери, и готовит совместно с юристами жалобы в соответствующие инстанции.
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