«Невосполнимая потеря»: в результате ДТП погиб известный российский учёный Иван Пигарёв  

Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели 80-летнего российского учёного Ивана Пигарёва. Доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна ехал на работу на электрическом велосипеде и столкнулся с самокатом на Воробьёвых горах. Учёного доставили в больницу, но спасти его не удалось.

В Москве трагически погиб выдающийся ученый, доктор биологических наук и один из ведущих мировых специалистов в области изучения сна Иван Пигарёв. По данным Следственного комитета, «электрический велосипед под управлением Ивана Пигарева столкнулся с самокатом под управлением мужчины 1983 года рождения на тротуаре вблизи Воробьевского шоссе». Оба мужчины были госпитализированы с телесными повреждениями в медицинское учреждение города, сообщают в ведомстве, где Пигарёв позднее скончался.

Как рассказал RT cын Пигарева, 80-летний учёный ехал на велосипеде на работу в институт проблем передачи информации им. Харкевича РАН, где проработал всю жизнь.

«Папа 60 лет ездил на работу этим маршрутом На западе Москвы он столкнулся с самокатом», — рассказал RT сын Пигарёва Николай.

При падении Ивана Николаевич ударился головой об асфальт и получил серьёзную черепно-мозговую травму. Учёного доставили в реанимацию и прооперировали.

«Операция завершилась. Гематому удалили. Состояние очень тяжелое, на ИВЛ в реанимации», — написала в соцсетях его дочь Татьяна.

К сожалению, спасти Пигарёва медикам так и не удалось. Родные Ивана Николаевича узнали о случившемся, когда он уже был в реанимации. «Позвонили из больницы по последнему номеру в телефоне» — рассказывает Николай.

Уникальная теория

Для коллег Ивана Пигарёва по институту его кончина стала шоком. «Мы узнали обо всём из социальных сетей его дочери вечером, когда он уже был в больнице»,— говорит пресс-секретарь института Кирилл Иванов.

«В 1991 г., после защиты докторской по исследованию зрительных зон, он начал работать над собственной теорией, исследовать физиологию сна. И разработал висцеральную теорию сна, согласно которой у нас, когда организм засыпает, мозг переключается с обработки информации, которая поступает с внешних рецепторов, на информацию с внутренних рецепторов. То есть мозг начинает как бы проводить диагностику организма, получая информацию о том, в каких органах что-то не в порядке» — объясняет RT Кирилл Иванов.

«Иван Николаевич начал эту теорию активно развивать, делал эксперименты, преимущественно на кошках. Эту работу он вел в последние годы, продолжал исследование, активно публиковал результаты в профессиональных научных журналах» — продолжает Иванов.

По словам учёных, работавших с Пигарёвым, теория вызвала большой интерес и бурную дискуссию в научных кругах. «Она была позитивно воспринята медицинским сообществом и с некоторой долей критики сообществом профессиональных сомнологов. Потому что, по словам самого Пигарёва, его теория несколько нарушала существующие модели сна», — объясняет Кирилл Иванов.

«Это достаточно спорная концепция, не все физиологи с ней согласны. Но Иван Николаевич отстаивал её в своих научных публикациях, ставил эксперименты, пытался на кошках показать, что участки мозга при бодрствовании и во сне действительно на разные импульсы реагируют», — добавляет Андрей Соболевский, директор института проблем передачи информации, где трудился Пигарёв.

Лабораторию музеефицируют

По словам Соболевского, Пигарёв был очень ярким, активным и добрым человеком.

«Его кошки, поработав в лаборатории, потом спокойно жили у них с женой на даче, не страдали от экспериментов, он специально об этом заботился», — продолжает директор института.

«Он — потомок поэта Тютчева. В Казани есть дом-музей поэта Евгения Баратынского, который хорошо был знаком с Тютчевым. И мама Ивана Николаевича в свое время подарила этому музею письменный стол Баратынского, который у них в семье сохранился через знакомство с Тютчевым», — рассказывает Соболевский.

У Ивана Николаевича в институте остались ученики и коллеги. «Думаю, найдется кому его работу продолжить. Но поскольку автор концепции — он, это, безусловно, невосполнимая утрата», — говорит директор института.

Лабораторные животные Пигарёва тоже не останутся без помощи, продолжает он. «Мы с коллегами, безусловно, сохраним его дело, насколько возможно. А его лаборатория настолько хорошо оборудована и настолько интересна сама по себе, что подумываем её музеефицировать. Иван Николаевич со своими животными там несколько десятков лет работал, другим физиологам, экспериментаторам будет интересно зайти посмотреть, как их коллега так здорово всё под себя оборудовал» — рассказывает Андрей Соболевский.

Мошенник из Белоруссии

По данным СМИ, самокатом с которым столкнулся учёный, управлял 38-летний уроженец Белоруссии Пётр Ворошень. У себя на родине, сообщают журналисты, мужчина несколько лет назад обманул полтора десятка человек, взяв у них в долг деньги на общую сумму в 100$ тыс. и не вернув.

«В ходе проведения проверки было установлено, что гражданин Ворошень Пётр Владимирович в период времени с 2010 по 2011 год заключал договоры займов с гражданами, а именно брал в долг денежные средства, обещая при возврате хороший процент, который, как он пояснял, зарабатывал, осуществляя торги на фондовых биржах в интернете. По истечении сроков по договорам займа Ворошень по неизвестным в настоящее время причинам не возвратил взятые в долг денежные средства и скрылся. В ходе неоднократных проверок по заявлениям потерпевших установить конкретное местонахождение вышеуказанного гражданина не представилось возможным», — писали белорусские СМИ со ссылкой на местных правоохранителей.

«Уголовное дело так и не возбудили, он скрылся на территории Украины, родственники прикрыли его отъезд. Некоторые пострадавшие всё же заявили исковые требования в суд в гражданском производстве», — рассказал RT один из пострадавших от Ворошеня, Дмитрий Наривончик.

«Родители тоже уклонялись от контакта, хотя многие готовы были удовлетвориться и возвратом части суммы. Но, видно, решил кинуть всех вместе», — продолжает он.

По его словам, Дмитрий «удивлен, что он (Пётр – RT) всплыл таким образом». «Всё-таки мошенничество и ДТП - немного разные вещи, но видно так распорядилась судьба. Я был бы готов закрыть эту историю за символическое возмещение, как и многие, но видно ему спится спокойно, долги и очернённое имя на родине его не беспокоит», — говорит Наривончик.

В национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова, куда, по предварительным данным, после столкновения доставили обоих мужчин, подтвердили RT, что вчера к ним действительно поступил пациент по имени Пётр Владимирович Ворошень 1983 года рождения.

«Он уже выписался из отделения челюстно-лицевой хирургии» — сообщили в учреждении.

Следственный комитет Москвы приступил к проверке по факту ДТП, приведшего к смерти учёного.

«Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета по городу Москве организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователи выполняют комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится на сайте ведомства.