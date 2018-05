«Невоенная война» России и Запада • 66 • Аналитика







Очередная сводка с «невоенной войны»: Financial Times, уважаемое мировое издание, опубликовало статью, в которой размышляют о том, что Владимир Путин «размышляет над восстановлением отношений с Западом, поскольку санкции и нарастающий международный конфликт препятствуют восстановлению российской экономики». Для этого Алексей Кудрин, наш патентованный западник, получит пост в президентской администрации, а именно пост представителя президента по вопросам международного экономического сотрудничества, сообщил FT аноним из Москвы. Есть и другие подобные статьи в мировых фейк-СМИ (по словам Дональда Трампа) на общую тему: «Путин ищет компромисса с Западом», другими словами, почти сдаётся.





Поскольку у Запада много «спящих друзей» в Москве, информация о возможном назначении Кудрина может оказаться правдивой, но следует ли из этого, что Путин ищет компромисса с Западом? Напомним обычную тактику дезинформации: к правдивой информации приделывается кусочек ложной, или из неё делается ложный вывод. Дезинформация – это, как правило, полуправда, иначе она не была бы эффективной.



В своей первомартовской речи Владимир Путин фактически погрозил Западу ядерным кулаком новейших стратегических вооружений, в ответ на придвигаемые к границам России базы ПРО США и плацдармы «управляемого хаоса». И недвусмысленно предложил обсудить вопрос взаимной стратегической безопасности: «Нас не слушали раньше, послушайте сейчас».



Запад ответил практически сразу: одна за другой посыпались провокации в адрес России, причём в форме казус белли, поводов к войне путём обвинения России в применении химического оружия «Новичок» в Англии якобы для отравления Скрипалей, в потворстве применению химического оружия Башаром Асадом в Восточной Гуте, что послужило поводом для незамедлительного, до всякого расследования, ракетного удара США крылатыми ракетами по Сирии.



Россия разоблачает эти провокации всеми имеющимися средствами, но не отвечает своими ракетными ударами, прочертив для США «красные линии», которые наши дорогие провокаторы пересекать в Сирии побоялись. Путин не отвечает жёстко на эти провокации, видимо, чтобы пока держать открытой дверь для переговоров о стратегическом сдерживании, которые он предложил 1 марта. Понятно, что серьёзная эскалация напряжённости с Западом сделает их невозможными в принципе.



Эти провокации, а также фундаментальные обвинения России в покушении «на основы западной демократии», ужесточение санкционной войны говорят о том, что глубинное политбюро американской демократии пока отказывается от предложенных Путиным переговоров. Зато в мировых фейк-СМИ появились публикации о том, что Запад совершает ошибку, изолируя от себя Россию, что нужно как-то потрафить России, дать ей какой-то статус в западной демократии. С другой стороны, эти нехитрые мысли дополняют статьи в духе FT о том, что Путин «ищет компромисса с Западом». И все они обходят вопрос о переговорах, вполне официально предложенных Путиным в своей первомартовской речи. И чего стоят тогда эти «экспертные заключения»?



Более того, вбрасывая якобы инсайд о назначении Алексея Кудрина в президентскую администрацию, особенно если он соответствует действительности, FT в действительности осложняет для Путина это назначение, поскольку ему приписан хвост в виде «компромисса с Западом».



В качестве объяснений «компромисса с Западом» для Путина придумано множество поводов, от пресловутого «восстановления экономики», хотя экономика России вообще-то не падала, до проблемы сохранения власти после 2024 года, то есть когда рак свистнет. Но есть одна реальная причина, которая может подталкивать Москву к сохранению отношений с Западом, хотя бы на существующем уровне, для чего Путину может понадобиться фигура Алексея Кудрина. Юг России: политические педофилы давят на национальный фактор?



Для Москвы важно сохранить стабильность этих отношений до 2020 года, когда будут сданы в эксплуатацию газопроводы «Сила Сибири» в Китай и «Турецкий поток», и, может быть, «Северный поток 2», чтобы развязаться с украинским транзитом. В 2020 году Россия практически избавится от финансовой зависимости от Запада, серьёзно переориентировав энергетические поставки на Восток.



Другими словами, отношения с Западом нужны России, в принципе, только до 2020 года, но оставшееся время нужно пройти с минимальными издержками. Когда Россия начнёт стабильно получать доходы за энергоносители с восточных рынков, нужда в западных рынках резко снизится. Россия готовится уйти с этих рынков, поскольку не может поддерживать на прежнем уровне отношения с Западом, который легко говорит на белое – чёрное, а на чёрное – белое, что в очередной раз доказало и «дело Скрипалей», и химические провокации в Сирии, и вообще, между нами идёт санкционная «невоенная война».



Хотя не бывает худа без добра: «невоенная война» перевела в открытую форму тайную войну Запада против России с использованием своих «спящих друзей», которую он активизировал с приходом к власти Владимира Путина. И в этой открытой форме для нас есть определённые плюсы: стало лучше видно этих «спящих друзей».



И в этой открытой форме для нас есть определённые плюсы: стало лучше видно этих «спящих друзей».Помнится, Андрей Илларионов, также патентованный западник, с 2000 по 2005 гг. был советником Путина по экономическим вопросам, потом подал в отставку за невостребованностью и потому, что Россия стала превращаться, по его словам, в «корпоративное государство». Из «спящих» он ушёл в откровенную антипутинскую оппозицию, где благополучно и прозябает. Этот прецедент говорит о том, как Путин может использовать Алексея Кудрина.

