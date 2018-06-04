«Невнятный и нежизнеспособный проект»: НАТО может создать резервную группировку войск

В военной структуре НАТО может появиться новое крупное формирование, включающее «сотни истребителей и кораблей». По данным немецких СМИ, речь идёт о 30-тысячной резервной группировке, которая станет дополнением к Силам быстрого реагирования. Ведущую роль в нём будет играть бундесвер. Таким образом руководство альянса рассчитывает повысить уровень оперативной готовности перед лицом угрозы «нападения со стороны России». Однако эксперты полагают, что такая мера не поможет решить глубинные проблемы НАТО. Как отмечают специалисты, в боеспособном состоянии находятся менее половины подразделений альянса.

НАТО планирует значительно повысить уровень оперативной готовности вооружённых сил для отражения «нападения со стороны России». С этой целью альянс намерен создать 30-тысячную резервную группировку, в которую войдут подразделения истребительной авиации и ВМС.

Как сообщает немецкая газета Die Welt, новое формирование будет обеспечено «сотнями истребителей и кораблей».

Согласно планам альянса, костяк резерва составят части бундесвера. 30-тысячная группировка станет дополнением к Силам быстрого реагирования (NATO Response Force), насчитывающим до 40 тыс. человек (в некоторых источниках приводится более скромная цифра — 20 тыс.).

Предполагается, что план создания резерва будет утверждён на встрече министров обороны стран — членов альянса, которая пройдёт 7—8 июня в Брюсселе. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 11—12 июля на ежегодном саммите военного блока, где, как правило, принимаются основные доктринальные документы.

«Быстрое развёртывание»

Зарубежные СМИ не в первый раз сообщают о непубличных дискуссиях чиновников НАТО по поводу «укрепления восточного фланга». Руководство альянса недовольно слабой боевой подготовкой войск, проблемами в системе снабжения и переброски армейских частей.

Ранее Европейский парламент опубликовал отчёт комитета по иностранным делам, где говорится о необходимости принятия мер по предотвращению и отражению «проникновения» России в страны «южного и восточного флангов».

В документе содержится вывод о недостаточном обеспечении «быстрого развёртывания» европейских вооружённых сил в случае агрессии. В связи с этим Европарламент призвал обновить инфраструктуру государств — членов ЕС. Мосты, автомобильные и железные дороги должны быть адаптировать под нужды армейских подразделений, оснащённых тяжёлой техникой.

В комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов сообщил, что современная европейская инфраструктура действительно малопригодна для переброски войск. В частности, большие трудности вызывает транспортировка или передвижение танков.

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«Например, инфраструктура Германии не позволяет обеспечить нормальное передвижение основного боевого танка Leopard 2. На мостах нередко ставятся знаки, запрещающие проезд этих тяжёлых машин», — отметил Суворов.

По словам эксперта, сценарий учений НАТО не может игнорировать необходимость использования объектов гражданской инфраструктуры. Все эти очевидные недостатки, как полагает Суворов, наверняка проявляются во время учений.

В июне на территории стран Балтии и Польши пройдёт серия масштабных военных манёвров, в которых примут участие десятки тысяч военнослужащих более чем из 15 стран — членов НАТО. К учениям будут привлечены тяжёлая сухопутная техника, авиация и корабли.

В повышенной готовности

Параллельно с попытками усовершенствовать инфраструктуру НАТО наращивает группировку войск, которая должна будет вступить в потенциальный вооружённый конфликт с Россией.

Ранее альянс увеличил численность Сил быстрого реагирования с 13 до 40 тыс. военнослужащих. Группировка должна обладать возможностью развернуться в течение 30 дней с момента объявления тревоги.

В пределах 48 часов в бой с противником должны вступить так называемые Силы сверхбыстрого реагирования (Very High Readiness Joint Task Force). Также за «передний край обороны» отвечает Объединённая оперативная группа повышенной готовности. Численность двух формирований составляет около 10 тыс. человек.

По информации американских СМИ, США требуют от европейцев серьёзно подтянуть боеготовность Сил быстрого реагирования. Американцы рассчитывают, что в заявленные сроки европейцы смогут развернуть 30 батальонов, 30 истребительных эскадрилий, 30 кораблей и более 360 боевых самолётов.

Однако, как отмечает The Wall Street Journal, европейские армии не в состоянии обеспечить Силы быстрого реагирования военнослужащими и техникой. Газета утверждает, что в 30-дневные сроки могут быть развёрнуты лишь 14 батальонов вооружённых сил Франции, Германии, Великобритании и Италии.

«Более крупные и надёжные союзники НАТО также сталкиваются с проблемами. Прекрасно обученные и экипированные силы Франции оказались перегружены развёртыванием в Африке. На бумаге у Германии имеются танковые и артиллерийские силы, способные участвовать в боях, но наблюдательные органы немецкого правительства заявляют, что армии не хватает некоторых необходимых видов техники», — говорится в мартовской публикации газеты.

«В боеспособном состоянии — менее половины подразделений»

30-тысячный резерв альянса, который предлагается создать после июльского саммита, призван нивелировать очевидные недостатки вооружённых сил НАТО, заявил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. По его словам, новая группировка будет дублировать часть функций Сил быстрого реагирования.

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«Любой военный резерв необходим для подготовки к отражению масштабной агрессии или совершению нападения. Такой подход укладывается в нынешнюю парадигму НАТО. Но, на мой взгляд, предназначение будущего резерва альянса заключается том, чтобы залатать дыры в Силах быстрого реагирования», — предположил Корнев.

Как пояснил эксперт, резерв должен вступить в бой в том случае, если передовые части не справляются с задачами на театре военных действий.

Корнев полагает, что создание резерва — бессмысленная затея с военной точки зрения.

С учётом нынешнего состояния ВС европейские страны — члены НАТО, включая Германию, не смогут сосредоточить «сотни истребителей и кораблей». Кроме того, альянсу будет тяжело управлять группировкой, в которой присутствуют подразделения разных видов ВС, а формирование резервной группировки потребует создание штабов и складов с военной техникой.

«Я думаю, что натовцы понимают, что у них слабое подбрюшье, и резерв, видимо, призван решить наиболее острые проблемы как в тылу, так и на передовой. Если верить зарубежной прессе, то в боеспособном состоянии находятся менее половины подразделений НАТО», — пояснил Корнев.

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По словам эксперта, резерв альянса, скорее всего, станет «административной структурой», не представляющей опасности для России. Корнев считает, что европейским армиям следовало бы решить элементарные проблемы, прежде чем увеличивать Силы быстрого реагирования и создавать новые группировки.

«На бумаге можно прописывать численность и состав какой угодно группировки — реальная картина всё равно будет другой. Мне кажется, что весь этот сумбур в НАТО вызван тем, что американцы и европейцы не очень понимают, какие ресурсы привлечь для «сдерживания» России, каким должен быть масштаб «ответных мер». Отсюда и появляются невнятные и нежизнеспособные проекты», — резюмировал Корнев.