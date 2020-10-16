"Невменяемый": украинский журналист обхамил Зеленского за позицию по Донбассу

Фото: APUkraine/ twitter.com/www.globallookpress.com

Скандальный ведущий считает главнокомандующего Незалежной "дурачком без справки"

Украинский пропагандист Роман Скрыпин разгромил своего президента Владимира Зеленского за то, что тот предложил украинцам высказаться по ситуации в Донбассе. Одиозный ведущий не стал стесняться в выражениях и заявил, что считает главу Незалежной не вполне вменяемым человеком.

Так сильно Скрыпина разозлила инициатива Зеленского выяснить отношение граждан к возможности создания в Донбассе свободной экономической зоны. Такой вопрос лидер нации включил в "пять вопросов", которые будут заданы украинцам в день местных выборов.

Ведущий заявил, что вообще не может понять, о какой зоне идет речь, и причем тут Донбасс. Он уверен, что такие вопросы вообще отсутствовали бы в украинской повестке, если бы "на посту президента был человек вменяемый, а не дурачок без справки".

Журналист добавил, что подобные меры все равно не смогли бы помочь Донбассу, так как этот регион разрушен войной. А Зеленский, на его взгляд, просто занимается популизмом и не понимает, что он президент, а не претендент на "Оскар" за хорошо сыгранную роль пацифиста. Ролик опубликован на ютуб-канале ведущего.



Кстати, вопросы Зеленского ранее разгромил другой известный украинский политик. Юлия Тимошенко назвала этот опрос "полным бредом" и призвала украинцев всерьез задуматься об отставке Зеленского.

