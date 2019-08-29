Невиновного на террориста? В Сети вскипели от одних слухов несправедливого обмена Вышинского на Сенцова

Ранее источник ТАСС подтвердил, что осужденного за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в колонии в Ямало-Ненецком АО, этапировали в Москву, в СИЗО.

Один из депутатов Верховной рады сообщил, как пишет РИА Новости, что Сенцов сейчас в Лефортове, а обмен между Москвой и Киевом намечен на ближайшую пятницу.

В Сети обмен режиссера связали со вчерашним освобождением главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под стражи в суде. Пользователи в своих подозрениях буквально вскипели от негодования, что осужденного за терроризм Сенцова собираются обменять на невиновного Вышинского, который сам был категорически против того, чтобы становиться разменной монетой.

"Менять осуждённого террориста на журналиста, которому приписывают бред. Его даже украинский суд не смог рассмотреть", - напоминает @Tvori2.

"Ну-ну. Ждём блокбастеров от террориста", - не удержался от иронии @RedPand1116111.

Политолог Руслан Осташко у себя в Twitter задал в ответ логичный вопрос: обрадует ли обмен самого Вышинского?

"Олег Сенцов доставлен из колонии в Москву, в Бутырку. Есть информация, что активно готовится обмен Вышинский - Сенцов. Ох... Обрадуется ли такому раскладу сам Вышинский, который настаивал на оправдании суда и категорически отказывался быть обменным материалом?" - поинтересовался политолог.

Фото: скриншот twitter/RuslanOstashko

"Вряд ли обмен возможен. Во-первых, как менять одного гражданина Украины на другого гражданина Украины? Во-вторых, Сенцов - осужденный, Вышинский - подсудимый, то есть вина его не установлена", - вторит Осташко Андрей Гедерцев, указав на вопиющую несправедливость подобного обмена.