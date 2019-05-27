Невидимого "Охотника" России покажут на выставке "Армия-2019" - Минобороны

Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые покажут широкой публике на военной выставке "Армия-2019". Такой информацией поделились в пресс-службе Минобороны России.

Известно, что "Охотник" создан с применением технологии "стелс", а значит незаметен для обычных радаров противника. По мнению военных экспертов, поставка "Охотника" на вооружение российской армии позволит догнать США в области беспилотных летательных аппаратов, а также сохранить жизни российским военным, так как дрон управляется с большой дистанции.

Презентация ударного беспилотника пройдет в на открытой площадке Конгрессно-выставочного центра "Патриот". Он пополнит экспозицию новейших и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, которая в этом году была увеличена примерно вдвое, рассказали в российском военном ведомстве.

Ранее стало известно, что "Охотник" успешно прошёл первые испытания. Этой весной он выполнил так называемые подскоки над полосой. То есть он разгонялся на полосе, поднимался в воздух на несколько метров, затем сразу совершал посадку. При этом проделывал всё это без помощи человека-оператора.