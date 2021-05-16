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Невидимая русская подлодка может превратить авианосец США в "братскую могилу" - Баранец
16 мая 2021, 06:00 • 39 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец рассказал о невидимой русской подлодке, которая способна превратить авианосец США в "братскую могилу". По его словам, страхи американцев полностью оправданны.
Речь идёт о подводной лодке "Лада", которая стала предметом ожесточённых дискуссий среди американских экспертов. Выступая на YouTube-шоу "Соловьёв LIVE", Виктор Баранец удивился, что о "Ладе" вспомнили только сейчас, ведь она уже давно несёт службу в составе ВМС России.
При этом он отметил, что опасаются её за океаном не зря. "Лада" является самой тихой дизельной подводной лодкой в мире, из-за чего её не могут "разглядеть" даже самые продвинутые американские средства обнаружения. При этом подводное судно представляет собой грозную боевую машину. Оно способно пускать торпеды, ракеты "Калибр", "Оникс" и "Шквал".
Всё это позволяет русским подводникам подобраться максимально близко к авианосцу ВМС США и превратить его в "братскую могилу на 4 тысячи человек". Военный эксперт обратил внимание, что американские "плавучие крепости" стоят около 12 млрд долларов, а русская подлодка - 2 млрд долларов. Таким образом, на один авианосец может приходиться сразу несколько субмарин.
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