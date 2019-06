«Невиданное прежде уничтожение»: почему Трамп передумал развязывать войну с Ираном • 106 • В мире Нанесение Вооружёнными силами США авиаударов по Ирану стало бы событием, «после которого пути назад не было бы», сказал Дональд Трамп, объясняя своё решение отказаться от военной операции незадолго до её начала. Вместе с тем в СМИ появились сообщения о том, что на позицию американского лидера могла повлиять личная беседа с ведущим телеканала Fox News Такером Карлсоном. Кроме того, президент США добавил, что не стремится к войне с Тегераном, но если она начнётся, то обернётся «невиданным прежде уничтожением». В случае усугубления конфликта Вашингтона с Тегераном будет нанесён серьёзный удар по экономике многих стран, считают в Госдуме РФ. Reuters © Leah Millis Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не стремится к войне с Ираном. Однако, по его словам, если вооружённый конфликт начнётся, то исламская республика столкнётся с «уничтожением», которого мир ещё не видел. «Я не стремлюсь к этому», — заявил он в эфире программы Meet the Press на телеканале NBC News. Американский лидер также рассказал о том, что не дал разрешения на проведение военной операции против Ирана, хоть военные и были готовы к осуществлению атаки. «Самолёты не поднимались в воздух, но сделали бы это довольно скоро, и тогда последовали бы события, после которых пути назад не было бы», — добавил Трамп. Накануне глава Белого дома сообщил, что отдал приказ не наносить авиаудары по Ирану за десять минут до их начала. «Мы были полностью готовы к возмездию — по трём различным объектам, но я спросил, сколько людей погибнет. «150 человек, сэр», — ответил мне генерал. За десять минут до удара я его остановил — это непропорциональный ответ на то, что сбит беспилотник», — написал он в Twitter. Между тем в американской газете The New York Times опубликовали материал, из которого следует, что на решение Трампа об отмене удара по Ирану мог повлиять «один из его любимых ведущих» — Такер Карлсон с телеканала Fox News. По данным издания, он в личной беседе с президентом США заявил, что применение силы станет сумасшедшей реакцией, после которой Трамп может распрощаться со своими шансами на второй президентский срок. При этом указывается, что аналогичные сомнения касательно военных действий высказывали и другие скептики, но к чьему именно мнению прислушался Трамп, достоверно не известно. Добавим, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии указывал, что конфликт между США и Ираном стал бы «катастрофой» как минимум для Ближневосточного региона, поскольку привёл бы к всплеску насилия. «Но думаю, что и для тех, кто предпринял бы попытки подобного рода, это тоже имело бы, возможно, печальные последствия, потому что очень трудно просчитать, что наступит в случае применения военной силы, очень трудно просчитать», — заметил глава государства. Напомним, что напряжённость между Вашингтоном и Тегераном возросла в связи с атакой на два нефтяных танкера в Оманском заливе, произошедшей 13 июня. Американская сторона обвинила в этом Иран, предоставив в «подтверждение» видеозапись сомнительного качества. В исламской республике обвинения отвергли. 20 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о том, что иранские военные сбили в воздушном пространстве республики американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Изначально Вашингтон отверг эту информацию, но потом признал факт случившегося, добавив в то же время, что БПЛА находился в международном воздушном пространстве. «Применение силы станет фатальным для всех сторон» Высказывания относительно угрозы «разрушения» Ирана из уст политика такого ранга, как Дональд Трамп, неуместны, считает зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, глава Белого дома не до конца осознаёт ответственность перед миром, в том числе за свои слова. «В случае усугубления конфликта Соединённых Штатов с Ираном будет нанесён серьёзный удар по экономике многих стран. Прежде всего, это связано с теми государствами, которые потребляют иранскую нефть. Конечно, здесь просматривается позиция Дональда Трампа не как президента, а как предпринимателя, который путём запугивания и создания проблем хочет получить для себя какие-то дивиденды», — заявил Швыткин в беседе с RT. Как считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, в политических кругах США ждут, что Иран отформатируется под американское видение проблем. «У такой страны, как США, у её политической элиты очень плохо с рефлексией. Они видят только свои интересы и не замечают того, что у других может быть отдельное видение ситуации. По их мнению, если кто-то не форматируется под их запросы, то это их проблемы», — отметил собеседник RT. Эксперт призвал не ожидать, что в ближайшее время напряжённость ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, вокруг Ирана сойдёт на нет. «Что касается применения силы, то в Америке есть люди, которые понимают, что это смертельно не только для Ирана, но и для США с их союзниками. Наконец, сохранится общая линия подхода администрации Трампа, чтобы поджидать ситуации, когда всё начинает гореть, и если вторая сторона проявляет твёрдость, то Белый дом вынужденно меняет свою позицию. Вашингтон вновь останавливается у последней черты, потому что угрозы применения силы и её реальное применение — совершенно разные вещи», — добавил Брутер. Диалог под экономическим давлением Наряду с этим в интервью телеканалу NBC Дональд Трамп отметил, что у Вашингтона нет никаких предварительных условий для начала переговоров с Тегераном. Глава Белого дома подчеркнул, что Ирану «нельзя обладать ядерным оружием». «Если они хотят поговорить об этом, то и хорошо. В противном случае вы ещё долго можете жить в условиях разрушенной экономики», — сказал он. На нацеленность президента США на переговоры с Ираном указал журналист Чак Тодд, бравший интервью у Трампа. По его словам, американский лидер готов к встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани или аятоллой Али Хаменеи. «Трамп считает, что иранская сторона сбила этот беспилотник не для того, чтобы спровоцировать ответные меры, а чтобы начать диалог», — заявил Тодд. В то же время американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Ирану грозят «дополнительные контрмеры» со стороны США, если республика не устранит «свои систематические нарушения, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма». В частности, по его словам, КСИР оказывает поддержку ливанской шиитской организации «Хезболла» и движению ХАМАС, которые Вашингтон считает террористическими. Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в разговоре с RT заявил, что санкционная политика и экономическая война, развязанная Трампом в отношении иранского народа, не принесёт США каких-либо результатов. «Важнее всего в этих условиях — сам иранский народ, и это самое главное. Поэтому санкции потерпят поражение», — заметил политик. Трамп пользуется той ролью, которую США играют в мировой экономике — ролью хранителя мировой валюты, отмечает Владимир Брутер. «США определяют свои правила мировой торговли в отрыве от всех правил, которые прописаны в ВТО. Иран не первая жертва американских экономических санкций и не последняя. Достаточно вспомнить, что США делает с венесуэльским золотым запасом. Это всё — увлекательная затея. Американцы будут продолжать свой курс, поэтому иранская экономика действительно находится в сложной ситуации», — заметил эксперт. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





