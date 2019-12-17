Невежество с примесью паранойи

В течение пяти месяцев Гонконг был охвачен беспорядками: первоначально задумывавшиеся мирными протесты переросли в жесткое противостояние полиции и демонстрантов. Сначала протесты были сосредоточены на предложении городского правительства разрешить экстрадицию подозреваемых в совершении преступлений в материковый Китай. Аргументы в пользу того, что это не проблема, поскольку многие государства заключили аналогичные соглашения об экстрадиции с Китаем, нельзя воспринимать всерьез.

Гонконг, очевидно, не суверенная страна. Граждане Гонконга опасались, что законопроект об экстрадиции лишит их верховенства закона и фактически узаконит похищение людей, которые считаются «врагами китайского государства».

Правительство Гонконга первоначально отказывалось составлять бюджет в связи с предлагаемым законом, возникли и другие претензии, в частности, касающиеся высоких расходов на жилье и ограниченных доходов. Также было общее и вполне оправданное ощущение, что китайские власти усилили свою власть в Гонконге при Си и нарушили прежние обещания о сохранении свободы и автономии города.

Более того, власти не предпринимали попыток вовлечь демонстрантов в диалог об их будущем. Как и в случае с демократическими демонстрациями 2014 года в Гонконге, политические дискуссии и попытки достичь консенсуса остались отвергнуты в пользу ужесточения политики общественного порядка.

Увы, как зафиксировали многие правозащитные организации, некоторые сотрудники злоупотребляли своими полномочиями. Один выдающийся хирург в Гонконге написал в The Lancet статью о нарушениях гуманитарных норм после того, как врачи и медсестры были арестованы за беспорядки при оказании неотложной помощи. С ними обращались как с террористами, заставляли стоять на коленях в наручниках.

Неудивительно, злоупотребления со стороны полиции иногда вызывали бурную реакцию, которую нельзя оправдать, даже если ее можно понять. Более 5000 демонстрантов были арестованы; только один сотрудник полиции в итоге освобожден от своих обязанностей.

Еще в июне многие люди, в том числе уважаемый бывший главный судья Гонконга, призывали создать комиссию, чтобы выяснить причины демонстраций, то, как они контролировались, и поведение демонстрантов. Исполнительный директор Гонконга Кэрри Лэм и ее правительство отказались создать такую группу, хотя это, вероятно, положило бы конец беспорядкам еще несколько месяцев назад.

Китайские лидеры и их рупоры в Гонконге неоднократно заявляли, что молчаливое большинство местного сообщества выступило против демонстрантов, и что за протестами стояли иностранные «черные руки». Но выборы городского совета 24 ноября рассказали другую историю.

Для голосования зарегистрировалось рекордное число людей, а явка оказалась самой высокой в истории города. Продемократические силы одержали уверенную победу, получив 347 из 452 мест. Независимые кандидаты, многие из которых выступали за демократию, выиграли еще 45, а пропекинский истеблишмент получил всего 60 мест. Перед выборами все 18 районных советов Гонконга контролировались сторонниками Китая. Теперь продемократический лагерь возглавляет 17 из них. Неудивительно, что одна местная газета использовала слово «цунами» для описания результата.

Оскорбительное предположение китайских властей о том, что гражданами Гонконга манипулируют, просто нелепо. Китайская мечта, кажется, не имеет много покупателей в Гонконге.

Некоторые наблюдатели полагают, что китайские власти теперь будут стремиться ограничить верховенство закона в Гонконге, контролировать независимую судебную систему, ввести законы против подстрекательства к мятежу и подрывной деятельности и промывать мозги жителям города. И это вполне может произойти: в Пекине политика слишком часто решается в атмосфере невежества с примесью паранойи.

Тем не менее, если бы лидеры Китая проявили мудрость, они бы отвергли этот курс, позволив правительству Гонконга начать диалог со своими гражданами и использовать комиссию по расследованию в качестве своего рода органа по установлению истины и примирению.

Граждане Гонконга хотят продолжать жить в свободном обществе под властью закона. Это их мечта.