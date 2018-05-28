«Невежество или фейковые новости»: как в России ответили на обвинения в нападении граждан РФ на фанатов в Киеве

Британские СМИ, обвиняя россиян в причастности к нападению на английских фанатов в Киеве, невежественны или «сознательно распространяют фейковые новости». Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне в ответ на публикацию газеты The Daily Mirror об инциденте, который произошёл 24 мая. В дипмиссии отметили, что русский язык — один из самых распространённых в Киеве, а Государственная пограничная служба Украины ограничила въезд на территорию страны мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, являющихся гражданами России. Напомним, что нападение на болельщиков британской команды «Ливерпуль» произошло накануне финала Лиги чемпионов в Киеве.

Заявления британских СМИ о том, что хулиганы, напавшие на английских фанатов в Киеве, — российские граждане, невежественны или имеют определённую цель. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне в ответ на публикацию газеты The Daily Mirror. В частности, уточнили в дипмиссии, издание могло «сознательно распространять фейковые новости».

Выводы британского таблоида, сделанные на основании того, что злоумышленники говорили по-русски, дипломаты также раскритиковали.

«The Daily Mirror обвиняет «русских» в атаке на болельщиков «Ливерпуля» во время финала Лиги чемпионов, поскольку нападавшие говорили по-русски. Однако россиян призывного возраста не пускает в страну Госпогранслужба Украины. При этом русский язык является наиболее распространённым в Киеве», — говорится в Twitter посольства.

Ignorance or conscious fake news? @DailyMirror blames “Russians” for attack on Liverpool fans at #UCLFinals because they spoke Russian - but Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

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