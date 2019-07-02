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Невежда против государственника: Зеленского открыто оскорбил глава украинской делегации ПАСЕ

02 июля 2019, 12:24  •  87 • Политика
Зеленского открыто оскорбил глава украинской делегации ПАСЕ. Арьев заявил, что президент Украины - невежда, в отличие от государственника Климкина...
Во внутриукраинской элите продолжают назревать крупные конфликты. Так, глава украинской делегации в ПАСЕ депутат Верховной рады Владимир Арьев открыто оскорбил президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что украинский лидер - невежда, пишет "РИА Новости". Более того, оскорбительный выпад Арьев допустил, когда разбирал другой конфликт - между Зеленским и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в своем комментарии для "Нового времени".
Арьев полагает, что Климкин - это "государственник в виде министра", который "не дал сдать государственные интересы". А Зеленский - это, "простите, невежда". Президент Украины, по словам Арьева, "пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать".
Тут стоит отметить, что Зеленский хоть и затеял конфликт с Климкиным после того, как тот отказался от предложения России освободить украинских моряков, но не стал добиваться свободы собственных граждан. Условия все те же, по всей видимости, моряки остаются заложниками политических баталий.
Как добавляет ФАН, в российском министерстве иностранных дел отказ обсуждать освобождение украинских граждан назвали парадоксом. В то же время "Народные новости" уточняют, что теперь уже Зеленский хочет привлечь Климкина к ответственности из-за ноты МИД РФ по морякам. Кстати, Зеленский и сам не против встретиться с российскими представителями, однако намеки идут исключительно на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ранее "Невские новости" писали со ссылкой на Кремль: действительно, Москва не против встречи, однако воля должна быть проявлена на политическом уровне и официально.

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