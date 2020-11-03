Невесёлые картинки: Франция нарисовала себе смерть

Автор:

Аля Самитова

Нападение 29 октября случилось в базилике Нотр-Дам в Ницце. Мужчина, ворвавшийся внутрь собора, с криками "Аллах акбар" вытащил нож и стал наносить удары всем, кто попадался под руку. Оказавшаяся ближе всех к преступнику пожилая прихожанка рухнула бездыханной с перерезанным горлом, затем получил смертельную рану священник. Ещё одна женщина, выбежавшая из собора, попыталась спрятаться в ближайшем кафе, но преступник догнал её и несколько раз ударил ножом. Несчастная от полученных ран скончалась.

Прибывшие на место происшествия полицейские открыли огонь по нападавшему. Террорист был отправлен в местную больницу.

Вскоре пришло не менее ужасное сообщение из другого французского города, Авиньона. Здесь мужчина, также вооружённый ножом, с криками "Аллах акбар" попытался напасть на полицейских, но был застрелен на месте. Позднее в Сартрувиле, расположенном на северо-западе пригорода Парижа, задержали человека, планировавшего устроить нападение, подобное тому, которое произошло в Ницце.

К месту нападения на прихожан в Ницце немедленно прибыл Эммануэль Макрон, выразивший солидарность с местными жителями. Фото: Norbert Scanella / Globallookpress

Затем стало известно об инциденте у консульства Франции в Саудовской Аравии, где неизвестный атаковал охранника. Ещё одно происшествие случилось в этот же день на Кипре, где был сорван флаг с французского посольства. Своё несогласие с политикой Макрона выразила одна из мусульманских организаций.

Эммануэль Макрон, приехав в Ниццу, прямо перед базиликой выступил с речью, в которой заявил о том, что Франция подверглась нападению исламистских террористов и находится в опасности. Он призвал "противопоставить террористам твёрдость и единство".

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, комментируя события в Ницце, заявила о "начавшейся войне": "Я не знаю, сколько терактов потребуется правительству, чтобы осознать, что нам нужно законодательство, чтобы отреагировать на войну, которая ведётся против нас".

На этом нападения не закончили: в субботу, 31 октября, пришло печальное сообщение из Лиона, где неизвестный тяжело ранил из огнестрельного оружия греческого священника.

Франция очнулась от сна: идёт война?

Все эти события непосредственно связаны с кровавой трагедией, случившейся 16 октября в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин, где молодой чеченец Абдулах Анзоров, последователь радикального ислама, отрезал голову 47-летнему учителю истории и географии только за то, что тот на уроке продемонстрировал скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда. Молодой человек почувствовал себя настолько оскорблённым, что решил отомстить. И сделал это самым чудовищным образом. Анзоров опубликовал обращение к президенту Макрону: "Во имя Аллаха, самого милосердного. Макрону, вождю неверных. Я казнил одного из ваших адских псов, который осмелился принизить Мухаммеда".

После этого свободная республика – родина эпохи Просвещения – словно очнулась от сладкого сна. Люди вышли на улицы, протестуя против подобных выходок "гостей", силовики начали охоту на тех, кто поддерживает убийцу учителя в соцсетях. Вместо привычного лозунга последних лет "Мигранты, добро пожаловать" мейнстримом для СМИ стала фраза "исламский фашизм".

Эммануэль Макрон заговорил о том, что во Франции необходимо построить "просвещённый ислам", освободив мусульман в стране от "иностранного влияния", а также обратить более серьёзное внимание на тех, кто финансирует местные мечети. Кроме того, по мнению Макрона, "право на религиозные оскорбления является неотъемлемой частью гражданских свобод, в том числе и свободы слова". А раз так, то от карикатур подобного рода во Франции не откажутся. Так что все дальнейшие нападения стали организованной и демонстративной акцией на заявления французского лидера.

Как поссорились Париж и Анкара: "смерть мозга" Макрона и ответ Charlie Hebdo

Не промолчал и президент Турции, с присущей ему эмоциональностью посоветовавший французскому коллеге "полечить психику". Затем он и вовсе диагностировал у Макрона "смерть мозга", заявив с возмущением: "Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? Ненависть к исламу в Европе автоматически относится и к туркам. Ведь для жителей западных стран мусульманин – это турок, а турок – мусульманин".

После этого заявления Франция отозвала своего посла из Анкары. Пока только для консультаций. Одновременно из Парижа в адрес Эрдогана донеслось требование "изменить курс своей политики".

На слова Макрона о том, что во Франции будут строить "просвещённый ислам", резко ответил президент Турции, который посоветовал французскому коллеге "полечить психику". Фото: Depo Photos / Keystone Press Agency / Globallookpress

И тут на сцене снова появляется скандально известное сатирическое издание Charlie Hebdo, которое в качестве реакции на кризис между Францией и Турцией публикует карикатуры на Эрдогана.

Картинка, помещённая на обложке издания, более чем эпатирующая: турецкий лидер в нижнем белье сидит в кресле и с "хитрым" выражением лица залезает под юбку полуголой служанке. Картинку сопровождает надпись: "Эрдоган в частной жизни весьма игрив".

В Анкаре карикатуру сочли прямым оскорблением и в адрес президента Турции, и в адрес всех турок сразу, а Эрдоган обратился в суд с иском на Charlie Hebdo. При этом в Париже "милая шутка" карикатуристов не вызвала никаких нареканий – вы же понимаете, свобода слова!

Конечно, едва ли во Франции действительно может начаться "война". Хотя мусульман в стране живёт немало – по разным оценкам, от 6 до 10 миллионов человек, большинство из них не радикальны и исповедуют умеренный ислам. Тем не менее вывести из себя можно даже спокойных и понимающих людей, что уж говорить о религиозных фанатиках, а отрицать, что и такие живут во Франции, невозможно. Тем более что власти уже запустили в оборот термин "исламский фашизм", который теперь станут использовать при каждом подходящем случае.

Свобода слова, или "язык ненависти"

Вот и Министерство просвещения Франции, словно нарываясь на ещё более страшную реакцию со стороны мусульман, решило издать сборник карикатур, в котором будут собраны шаржи на политические и религиозные темы. Распространить его решено во всех школах. Можно не сомневаться, что среди них будут и карикатуры на мусульман. Зачем это делается? Чтобы спровоцировать очередное столкновение на религиозной почве?

Чтобы защитить "свободу слова"? Странный способ, не находите? И точно ли речь здесь идёт о "свободе слова"? И как получилось, что ко всему происходящему имеет прямое отношение "творчество" карикатуристов Charlie Hebdo? Можно, конечно, сказать, что сотрудники издания уже за "свободу слова" пострадали, когда в 2015 году в редакцию пришли исламисты, и весь мир содрогнулся от устроенной ими кровавой бойни.

Тогда, после нападения на редакцию, когда вся "прогрессивная общественность" вдруг стала "Je suis Charlie", всех убеждали, что обижаться на карикатуры нельзя, для сатиры "нет запретных тем". Конечно, нет. Можно высмеивать любые святыни, в том числе и религиозные, например, православные храмы. Вот только шутка над "еврейством" почему-то стоила одному из карикатуристов увольнения. Хотя это же "другое"? Конечно, другое, ведь ни разу рисовальщики скандального издания не "шутили" на тему гибели людей во время терактов в городах Израиля.

Но никто не потребовал ответа от ретивых рисовальщиков, когда они своими картинками веселили публику после крушения российского самолёта рейса А321 над Синаем. Гибель нескольких сот человек стала поводом для шуток типа вот такой: "Террористы уронили самолёт, потому что это единственный способ добыть 224 порции бесплатной еды". Разве на эти "смешные" рисунки можно обижаться? Напротив, надо весело смеяться и хлопать в ладоши, ощущая "свободу".

А карикатуры, опубликованные "сатириками" после того, как весь мир облетели фотографии тела сирийского мальчика Айлана, утонувшего у берегов Турции? Сатирические картинки были опубликованы с комментарием "Христиане ходят по воде. Мусульманские дети тонут" – это тоже очень смешно и повод для шуток?

За свободу слова когда-то погибали, смельчаков отправляли на костёр, с них, бывало, живьём сдирали кожу. И вот теперь свобода слова стала всеобщим достоянием, но неожиданно выяснилось, что не все понимают её правильно, подменяя свободу вседозволенностью. Несомненно, карикатура – это не повод для расправы над тем, кто её нарисовал или распространил. Но какая-то грань должна быть всё-таки, иначе те, кто так настойчиво и натужно "шутит" над святынями других, и сами становятся "фанатиками свободы глумиться над всем".

Бандиты пришли в дома европейцев

Но вернёмся к тому, что происходит сейчас во Франции. Сначала страна, как и вся толерантная Европа, распахнула свои двери для беженцев, особенно для политических. Так в европейских странах осели миллионы мусульман. Сколько среди них радикалов, никому не известно. И вот теперь назревает серьёзный религиозный конфликт. А французские власти не нашли ничего более умного, чем заняться "перевоспитанием" мусульман, поселившихся в стране, видимо, желая научить их вместе с остальными французами смеяться на "смешными" картинками карикатуристов. Кого научить? Радикальных исламистов?

Вот даже взять убийцу учителя. В сторону России уже прозвучали упрёки, мол, семья Анзорова из Москвы переехала. Правда, было это 12 лет назад, и парень, попавший в Париж в 6-летнем возрасте, рос и воспитывался во французском обществе. Перевоспитали? Но разве можно рассмотреть "бревно в своём глазу"?

А интересовались ли французские власти, почему чеченская семья вдруг решила перебраться во Францию? Скорее всего, нет. Напротив, эту семью наверняка считали "жертвами кровавого режима, устроившего бойню на Северном Кавказе". Ведь именно так Запад воспринимал чеченскую кампанию – бедный свободолюбивый народ борется за свою свободу против злых и кровожадных федералов. Даже бандитов, устроивших бойню в Беслане, и тех на Западе пытаются обелить – теракт был, но виновата Россия, которая "довела их до отчаяния".

А теперь эти и другие "доведённые до отчаяния" бандиты пришли в дом к европейцам. И начинают диктовать свои правила жизни. И те самые толерантные политики, которые выступали за право ношения хиджаба во Франции, вдруг потребовали "закрутить гайки". Ещё недавно идеи Марин Ле Пен во французском просвещённом обществе осуждались как радикально правые. Но вдруг вектор риторики стал меняться, раз уж в прессе звучат слова "исламские фашисты".

А ведь европейцев предупреждали: идеи мультикультурализма, безголовое им следование, стремление создать "открытое общество" с ликвидацией границ и культурных различий до добра не доведут. Но кто из европейских глобалистов к этим предупреждениям прислушивался?

Как выйти из замкнутого круга

Ситуацию, сложившуюся во Франции, Царьград попросил прокомментировать французского общественного деятеля Фабриса Сорлина. По его мнению, во всех нападениях последнего времени надо винить в первую очередь иммиграционную политику в целом и политику, проводимую Макроном, в частности. При этом совершенно неконструктивно, на его взгляд, винить в этом исключительно ислам и исламизацию, как это сейчас делают самые разные французские политики.

Во многих городах мира мусульмане провели митинги, протестуя против публикаций карикатур Charlie Hebdo, спровоцировавших нападения в Ницце и Авиньоне. Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media / Globallookpress

Когда мы сталкиваемся с той или иной проблемой, надо сначала разобраться с причинами, которые её создали, а не сразу хвататься исправлять последствия. Исламизация Франции – это одно из последствий безумной иммиграционной политики, которая проводилась с 70-х годов ХХ века. Было очевидно, что миллионы мусульман приедут не только со своей идентичностью и культурой, но и со своей религией.

"После каждой подобной террористической атаки, – продолжил Сорлин, – во Франции начинают борьбу с исламизацией путём высылки нескольких сотен фанатиков и закрытия двух-трёх мечетей. Однако это совершенно бесполезные усилия, поскольку вместо выдворенных каждый день приезжают во Францию ещё несколько тысяч человек. И получается замкнутый круг".

"Ежедневное насилие происходит не из-за ислама"

Сейчас все средства массовой информации как во Франции, так и в мире сфокусировались на происходящих атаках исламистов, воспринимая именно это как проявление крайней жестокости. Однако французов ежедневно грабят, насилуют или забивают до смерти мигранты. И это ежедневное насилие происходит не из-за ислама. Мигранты, ненавидящие Францию, действуют безнаказанно из-за слабой судебной системы.

"В любом случае христианские храмы станут излюбленными целями террористов. Таким образом, христиане окажутся между перекрёстным огнём светских фанатиков, которые дуют на угли, размахивая карикатурами на Мухаммеда как нового флага республики, и мусульманских фанатиков, требующих своей мести, – объяснил господин Сорлин и грустно резюмировал. – Будущее французов выглядит печальным и мрачным".

Французы не должны привыкать жить под угрозой терроризма. И пора принимать конкретные решения, правда, для этого требуется определённое мужество и политическая воля. А это именно то, чего у Макрона нет.