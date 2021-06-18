Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Такого не придумывал никто в мире: Киев пробил дно "жадности"
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочаро...
Главу МВД Украины Арсена Авакова администрация Владимира Зеленского отправляет в...
Россия может дать слабину? Одна реплика Байдена "подставила" весь самм...
Главная / Политика

Невестка Трампа призвала американцев вооружаться: "Будьте готовы взять дело в свои руки"

18 июня 2021, 05:10  •  44 • Политика
Лара Трамп обратилась к американцам. Она призвала их вооружаться и быть готовыми "взять дело в свои руки" в связи с рекордным притоком мигрантов из Мексики.
Американцев, живущих у южной границы США, призвали вооружаться в связи с огромным притоком мигрантов из Центральной Америки. С заявлением выступила жена сына бывшего президента США Дональда Трампа.
Речь идёт о Ларе Трамп. Ходят слухи, что в следующем году она собирается выставить свою кандидатуру на выборах в сенат от штата Северная Каролина. Её заявление связано с недавней информацией о рекордном количестве попыток незаконного пересечения американо-мексиканской границы.
Я не знаю, что сказать людям, живущим на южной границе. Думаю, им лучше вооружиться, достать оружие и быть готовыми. Возможно, им придётся взять дело в свои руки,
- цитирует Катехон слова Лары Трамп.
Напомним, что борьба с незаконной миграцией из Мексики была также одной из главных тем предвыборной кампании Дональда Трампа. К сожалению, он так и не смог выполнить обещание о строительстве суперстены на границе с Мексикой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






44
Источник
Похожие новости
18 июня 2021, 00:35
В Киеве узнали о разговоре Байдена с Путиным от Нуланд
17 июня 2021, 22:45
"Есть такой инструмент": Бородай объяснил, как противостоять угрозе НАТО
18 июня 2021, 00:35
Киев признал неспособность выполнить Минские соглашения
17 июня 2021, 22:45
Названа вероятная дата встречи Байдена с Си Цзиньпином
18 июня 2021, 00:35
Военные США в Африке отработали "уничтожение" С-400
18 июня 2021, 03:20
Политолог: Саммит в Женеве - это победа Путина
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июня 2021, 05:20
Ещё одному украинцу не понравился справедливый упрёк Путина
11 июня 2021, 09:00
Байден уточнит, готова ли Россия на самоубийство
14 июня 2021, 02:05
Кремль прекратил взаимодействие с телеканалом «Дождь»
15 июня 2021, 10:10
Требование Кулебы вызвало чувство стыда у украинцев: "Сначала думал, что фейк…"
15 июня 2021, 06:30
"Можем решить "на раз": МИД России сделал беспрецедентное предложение США
17 июня 2021, 06:15
Из офиса Зеленского едва дозвонились в Белый дом. Оказалось, зря
17 июня 2021, 06:15
Трамп назвал единственного победителя саммита в Женеве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.