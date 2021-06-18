Невестка Трампа призвала американцев вооружаться: "Будьте готовы взять дело в свои руки"

Лара Трамп обратилась к американцам. Она призвала их вооружаться и быть готовыми "взять дело в свои руки" в связи с рекордным притоком мигрантов из Мексики.

Американцев, живущих у южной границы США, призвали вооружаться в связи с огромным притоком мигрантов из Центральной Америки. С заявлением выступила жена сына бывшего президента США Дональда Трампа.

Речь идёт о Ларе Трамп. Ходят слухи, что в следующем году она собирается выставить свою кандидатуру на выборах в сенат от штата Северная Каролина. Её заявление связано с недавней информацией о рекордном количестве попыток незаконного пересечения американо-мексиканской границы.

Я не знаю, что сказать людям, живущим на южной границе. Думаю, им лучше вооружиться, достать оружие и быть готовыми. Возможно, им придётся взять дело в свои руки,

- цитирует Катехон слова Лары Трамп.

Напомним, что борьба с незаконной миграцией из Мексики была также одной из главных тем предвыборной кампании Дональда Трампа. К сожалению, он так и не смог выполнить обещание о строительстве суперстены на границе с Мексикой.