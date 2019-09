«Невероятный цинизм»: в России отреагировали на призыв посла США к сербам «шире смотреть» на бомбардировки Югославии

Соединённым Штатам следует извиниться за бомбардировки Югославии в 1999 году, а также выплатить компенсации пострадавшим от действий войск НАТО, прежде чем призывать сербов «двигаться вперёд». Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова посла США в Белграде Кайла Скотта, который заявил, что жителям Сербии следует «в более широкой перспективе» смотреть на операцию «Союзная сила». В Совфеде высказывание Скотта назвали «невероятным цинизмом», а в Госдуме выразили уверенность, что сербское население вряд ли забудет те события, которые унесли жизни около 2000 человек, или же пересмотрят своё отношение к ним.

An explosion followed by a huge fire rages after a NATO missile hit the centre of Kosovo's capital of Pristina early April 7 Reuters