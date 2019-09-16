«Невероятный цинизм»: в России отреагировали на призыв посла США к сербам «шире смотреть» на бомбардировки Югославии

Соединённым Штатам следует извиниться за бомбардировки Югославии в 1999 году, а также выплатить компенсации пострадавшим от действий войск НАТО, прежде чем призывать сербов «двигаться вперёд». Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова посла США в Белграде Кайла Скотта, который заявил, что жителям Сербии следует «в более широкой перспективе» смотреть на операцию «Союзная сила». В Совфеде высказывание Скотта назвали «невероятным цинизмом», а в Госдуме выразили уверенность, что сербское население вряд ли забудет те события, которые унесли жизни около 2000 человек, или же пересмотрят своё отношение к ним.

Вашингтону следовало бы сначала принести Белграду официальные извинения, а уже после этого призывать «двигаться вперёд». Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о том, что сербам стоит «в более широкой перспективе» смотреть на бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году.

«На самом деле Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обеднённым ураном. И уже потом, создав подобающий, а не осколочно-токсичный фундамент, призывать «двигаться вперёд», — написала Захарова в Facebook.

В свою очередь, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter назвал слова американского дипломата «невероятным цинизмом».

«Посол США в Сербии призвал сербов смотреть на натовские бомбардировки 1999 года «в более широкой перспективе». То есть выйти на площади и дружно воздать хвалу США за то, что бомбили. Невероятный цинизм. Пусть американцам скажет «пошире посмотреть» на атаку японцев на Пёрл-Харбор», — указал сенатор.

Ранее в интервью сербской газете Kurir уходящий в скором времени со своего поста посол США в Сербии Кайл Скотт отметил, что Сербию и США связывают «сильные исторические и культурные связи».

«Ни Сербия, ни Соединённые Штаты не могут повернуть время назад. Но мы можем рассматривать 1999 год в более широкой перспективе», — заявил он.

По его словам, за время своей работы он старался напомнить, что отношения двух государств были «отличными», за исключением промежутка правления Слободана Милошевича (президент Сербии в 1991—1997 годах и Югославии с 1997-го по 2000-й годы. — RT).

«Прошло 20 лет с тех пор, последний момент двинуться вперёд и улучшить наши отношения, а у нас есть очень хороший фундамент для такого прогресса», — добавил посол.

Напомним, что бомбардировки Югославии силами НАТО (операция носила название «Союзная сила») продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года без санкции Совета Безопасности ООН. Согласно данным МИД РФ, жертвами атаки стали около двух тысяч мирных жителей. По разным оценкам, материальный ущерб от бомбардировок составил $30—100 млрд.

При этом в 20-ю годовщину событий в Североатлантическом альянсе назвали «необходимым и легитимным» проведение операции «Союзная сила». Её предназначением якобы было «предотвращение гуманитарной катастрофы в Косове».

«Это решение было принято после длившихся больше года боёв в Косове и нескольких неудачных попыток ООН и контактной группы, членом которой была и Россия, найти мирное дипломатическое решение этого кризиса», — говорилось в сообщении НАТО.

«Скотт должен был извиниться за события 1999 года»

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, американскому дипломату следовало бы извиниться за действия руководства НАТО в 1999 году.

«Двадцать лет всё-таки позволяют дать оценку тому, что произошло... Я думаю, что уходящий посол, если он руководствуется высокими человеческими чувствами, должен был извиниться за то, что произошло», — отметил Цеков в беседе с RT.

По мнению сенатора, посол предлагает Сербии смириться с тем, что 20 лет назад «американцы и натовцы бомбили её территорию». Вместо этого, отмечает Цеков, дипломату следовало бы признать, что произошла «величайшая ошибка с точки зрения человеческих жизней» и что действия НАТО были «абсолютной несправедливостью к Сербии».

Член Совфеда подчеркнул, что в США ждут какого-то понимания со стороны Сербии, однако именно Вашингтон должен осознать, к чему привели его действия.

Есть преступления, которые «не имеют срока давности», заметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Бомбардировки Югославии, осуществлённые в 1999 году, — это одно из таких безусловных преступлений перед международным сообществом, перед сербским народом, перед Югославией в целом. Поэтому заявления о том, что нужно смотреть на эти события «в более широкой перспективе», могут означать только одно — предложение забыть о преступных деяниях натовских солдат на этой территории, что невозможно», — заявил Новиков RT.

По его мнению, эти события останутся у сербского народа как одна из важнейших и самых драматичных страниц в его истории.

«Ни слова покаяния из Вашингтона не прозвучало, ни других заявлений, которые бы дезавуировали те события, случившиеся по инициативе США. На этом фоне надеяться, что сербы забудут, пересмотрят, было бы большой наивностью», — заключил парламентарий.