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«Невероятный опыт»: как «российский» космос покорил американских школьников
12 апреля 2018, 21:09 • 83 • В мире
Российские и американские школьники и студенты приняли участие в первом в истории совместном «космическом уроке», организованном RT совместно с РКК «Энергия». Учащиеся смогли пообщаться с космонавтами на МКС и между собой, а также оценили панорамные видео проекта RT «Космос 360». Несмотря на кризис в отношениях двух стран и статус иноагента, телеканал не встретил препятствий при организации урока, а местные СМИ освещали его в позитивном ключе. Многие американские школы уже подают заявки на участие в сеансе связи в следующем году. Как космос сблизил Россию и США — в материале RT.
RT
Российско-американские отношения переживают сложный период. Вашингтон и Москва сравнивают текущую ситуацию с холодной войной, а президент США Дональд Трамп предупредил Россию о близящемся ракетном ударе по Сирии.
Несмотря на это, 10 апреля состоялся уже седьмой по счёту «космический урок», в котором приняли участие российские школьники из аэрокосмического класса лицея при Томском политехническом университете, воспитанники сочинского образовательного центра для одарённых детей «Сириус» и ученики аэрокосмической гимназии в Королёве. За воображаемой партой с ними сидели ученики школы Bozeman в Монтане и студенты Университета Южной Каролины. Тема урока — «Пилотируемая космонавтика. Земля в иллюминаторе».
RT совместно с «Астрономами без границ» и РКК «Энергия» организовал сеанс связи учащихся с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Олегом Артемьевым, которые находятся на Международной космической станции. Российские и американские школьники получили возможность задать свои вопросы о жизни на орбите.
Кроме того, школьники посмотрели панорамные видеоролики спецпроекта RT «Космос 360».
«Эмоции детей после общения с экипажем МКС и просмотра панорамных видеороликов RT говорят сами за себя. Надеюсь, что и другие американские школы захотят принять участие в проекте. Это ещё один пример того, чего могут достичь США и Россия, работая вместе в космосе», — прокомментировал телемост руководитель RT360 Эдуард Чижиков.
Несмотря на статус иноагента, RT не столкнулся с препятствиями при организации «космического урока». Более того, директор школы в Монтане сам пригласил телеканал, а сотрудники местных образовательных учреждений помогли достать дорогостоящее оборудование для проекта.
Даже американские СМИ, которые обычно придерживаются однозначной позиции в отношении RT и России в целом, освещали мероприятие в позитивном ключе. Сюжеты появились на телеканалах ABC Fox Montana и 7KBZK.
«Международная космическая станция — одно из немногих мест, где не прекращается плодотворное международное сотрудничество. Я рад, что мы можем показать нашу работу в космосе и что партнёрство между американцами и русскими не только возможно, но и всячески приветствуется», — заявил российский космонавт Андрей Борисенко.
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