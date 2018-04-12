«Невероятный опыт»: как «российский» космос покорил американских школьников

Российские и американские школьники и студенты приняли участие в первом в истории совместном «космическом уроке», организованном RT совместно с РКК «Энергия». Учащиеся смогли пообщаться с космонавтами на МКС и между собой, а также оценили панорамные видео проекта RT «Космос 360». Несмотря на кризис в отношениях двух стран и статус иноагента, телеканал не встретил препятствий при организации урока, а местные СМИ освещали его в позитивном ключе. Многие американские школы уже подают заявки на участие в сеансе связи в следующем году. Как космос сблизил Россию и США — в материале RT.

Российско-американские отношения переживают сложный период. Вашингтон и Москва сравнивают текущую ситуацию с холодной войной, а президент США Дональд Трамп предупредил Россию о близящемся ракетном ударе по Сирии.

Несмотря на это, 10 апреля состоялся уже седьмой по счёту «космический урок», в котором приняли участие российские школьники из аэрокосмического класса лицея при Томском политехническом университете, воспитанники сочинского образовательного центра для одарённых детей «Сириус» и ученики аэрокосмической гимназии в Королёве. За воображаемой партой с ними сидели ученики школы Bozeman в Монтане и студенты Университета Южной Каролины. Тема урока — «Пилотируемая космонавтика. Земля в иллюминаторе».

RT совместно с «Астрономами без границ» и РКК «Энергия» организовал сеанс связи учащихся с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Олегом Артемьевым, которые находятся на Международной космической станции. Российские и американские школьники получили возможность задать свои вопросы о жизни на орбите.

Кроме того, школьники посмотрели панорамные видеоролики спецпроекта RT «Космос 360».

«Это безумно круто! Невероятный опыт, когда видишь это своими глазами, в виртуальной реальности. Я бы хотел попасть в космос. Всегда хотел стать астронавтом!» — рассказал один из американских учащихся.

«Эмоции детей после общения с экипажем МКС и просмотра панорамных видеороликов RT говорят сами за себя. Надеюсь, что и другие американские школы захотят принять участие в проекте. Это ещё один пример того, чего могут достичь США и Россия, работая вместе в космосе», — прокомментировал телемост руководитель RT360 Эдуард Чижиков.

Несмотря на статус иноагента, RT не столкнулся с препятствиями при организации «космического урока». Более того, директор школы в Монтане сам пригласил телеканал, а сотрудники местных образовательных учреждений помогли достать дорогостоящее оборудование для проекта.

Даже американские СМИ, которые обычно придерживаются однозначной позиции в отношении RT и России в целом, освещали мероприятие в позитивном ключе. Сюжеты появились на телеканалах ABC Fox Montana и 7KBZK.

«Было интересно узнать, чем они (российские школьники. — RT) занимаются, как выглядит их кабинет, какие эксперименты они проводят», — признался один из американских учеников.

«Международная космическая станция — одно из немногих мест, где не прекращается плодотворное международное сотрудничество. Я рад, что мы можем показать нашу работу в космосе и что партнёрство между американцами и русскими не только возможно, но и всячески приветствуется», — заявил российский космонавт Андрей Борисенко.