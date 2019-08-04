«Невероятно тихие»: в Британии отметили новые подлодки России

Российские подлодки проекта 636 «Варшавянка» представляют собой потенциальную угрозу для Королевского военно-морского флота Великобритании. Об этом изданию The Daily Telegraph заявили источники в британских вооруженных силах.

«Новые малозаметные русские субмарины с дизель-электрическими двигателями могут незаметно следить за перемещениями флота и подключаться к коммуникационным кабелям», – говорится в статье.

Поэтому, утверждают источники, правительство должно увеличить финансирование Военно-морского флота Великобритании.

«Новый глава ВМС Великобритании должен будет обеспечить стране надежную подводную оборону. Нам необходимо делать то, что мы уже делаем, на более высоком уровне», – заявил источник.

В статье также отмечается, что российские субмарины-невидимки – результат «огромных вложений в разработки двадцатилетней давности». Эти боевые корабли отличаются «невероятно тихим ходом».

Новый командующий Королевским ВМФ Тони Рэдакин заявил в свою очередь, что «возрастает опасность межгосударственных конфликтов». Он пообещал укрепить оборону Британии и обеспечить Лондон «большей свободой ядерного маневра сдерживания».

Заявления о «русской угрозе» звучат из уст британских военных чиновников регулярно. В январе 2018 года тогдашний глава министерства обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что Москва разрабатывает план по уничтожению жизненно важной инфраструктуры страны.

«Они будут думать так: «Как мы можем сделать очень больно Великобритании? Нанести ущерб ее экономике, разнести в клочья ее инфраструктуру, на самом деле спровоцировать тысячи, тысячи, тысячи смертей и фактически попытаться создать полный хаос в стране», — заявил он.

Уильямсон подчеркнул, что внимание России привлекают в первую очередь газопроводы и энергетические кабели, связывающие Туманный Альбион с континентальной Европой. Сейчас три миллиона домов в Британии обеспечиваются энергией от трех газопроводов с континента и четырех энергокабелей.

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что у британского министра обороны Гэвина Уильямсона «нет пределов фантазии».

«Конечно, это делается, чтобы показать, что есть якобы агрессия со стороны России, поскольку тем самым они пытаются оправдать вырабатывающуюся у них стратегию, которая будет носить наступательный характер», — подчеркнул Швыткин.

Российские подводные лодки новейших моделей вызывают тревогу не только у британских военных, но и у их американских коллег. В октябре 2018 года командующий военно-морскими силами США в Европе Джеймс Фогго заявил, что у России есть возможности, которые заставляют его «беспокоиться» и быть «бдительным».

По его словам, один из поводов для таких беспокойств представляет собой российский подводный флот. Помимо этого, американский адмирал считает, что возможности российских надводных сил и военно-морской авиации не сопоставимы с возможностями Соединенных Штатов. Высокая конкурентоспособность у России именно в сфере подводного флота, считает Фогго.

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Командующий военно-морскими силами США в Европе отметил, что Россия продолжает развиваться и проводить исследования в этой области, рассматривая подлодки в качестве ассиметричного ответа Соединенным Штатам. В качестве потенциальной угрозы США адмирал привел в пример российскую подводную лодку «Долгорукий». Кроме этого, он отметил субмарину «Северодвинск», подводные лодки проекта 636 «Варшавянка», а также новые подводные лодки класса «Кило».

Военные НАТО «Варшавянку» прозвали «черной дырой» за ее бесшумность и способность скрываться от радаров противника.

Подлодка сделана из стали и титана, а «акустическую» малозаметность ей обеспечивают двойной корпус, убирающиеся рули и амортизирующие платформы для двигателей. Число оборотов винта при движении по сравнению с предшественницами у «Варшавянок» уменьшены, поэтому и шумность снижена. В движении на электромоторах эта подлодка становится практически неслышимой и может почти вплотную подкрасться к противнику.

Впечатляет и вооружение подлодки — на ее борту находятся несколько типов ракет и торпед, в том числе и знаменитые гиперзвуковые ракеты «Кинжал», способные поразить цель на расстоянии около 2 тыс. км.