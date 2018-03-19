Невероятно смешно: Пушков раскритиковал призыв Климкина о санкциях против экс-канцлера ФРГ

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Сенатор Алексей Пушков назвал смешным призыв Климкина ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ.

Сегодня председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выступил с комментарием относительно недавнего заявления главы украинского МИД Павла Климкина.

Напомним, тот высказывал идею о том, чтобы ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. В частности, Климкин призвал страны ЕС, чтобы они также ввели серьезные ограничения против Шредера.

"Глава МИД Украины требует от ЕС ввести санкции против Шредера, - написал в своем микроблоге Пушков. - Но это столь же вероятно, сколь избрание Климкина главой Еврокомиссии. Смешно".