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Невероятно смешно: Пушков раскритиковал призыв Климкина о санкциях против экс-канцлера ФРГ
19 марта 2018, 15:24 • 122 • В мире
Сенатор Алексей Пушков назвал смешным призыв Климкина ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ.
Сегодня председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выступил с комментарием относительно недавнего заявления главы украинского МИД Павла Климкина.
Напомним, тот высказывал идею о том, чтобы ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. В частности, Климкин призвал страны ЕС, чтобы они также ввели серьезные ограничения против Шредера.
"Глава МИД Украины требует от ЕС ввести санкции против Шредера, - написал в своем микроблоге Пушков. - Но это столь же вероятно, сколь избрание Климкина главой Еврокомиссии. Смешно".
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