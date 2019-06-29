Невероятно, но факт: Трамп борется за дедолларизацию мировой экономики

Автор:

Катасонов Валентин

О необходимости борьбы с засильем доллара США в мире сегодня говорят все политики, даже те, кто считается союзниками Америки (прежде всего европейцы). Но самый существенный вклад в дело эмансипации мира от «зелёной» валюты вносит… президент США Дональд Трамп.

Звучит парадоксально, но только на первый взгляд. Да, конечно, нигде и никогда Дональд Трамп прямо не заявлял о том, что надо покончить с гегемонией доллара США в мире. Но все его конкретные предложения и требования, прямо или косвенно относящиеся к экономике, международной торговле и денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США, нацелены именно на это. Позиция американского президента предельно проста, она может быть выражена в нескольких тезисах.

1. Американская экономика (её реальный сектор) на протяжении многих десятилетий медленно, но постоянно деградировала. Сегодня она находится в плачевном положении. Одним из главных проявлений такого положения является её неконкурентоспособность: внутренние потребности во всё большей степени удовлетворяются посредством импорта.

2. Необходимо восстанавливать американскую экономику, повышать конкурентоспособность национальной промышленности и других отраслей реального сектора. Одним из эффективных способов этого является понижение курса доллара США по отношению к валютам стран-конкурентов.

3. Такое понижение возможно путём воздействия на денежно-кредитную политику как стран-конкурентов, так и ФРС США. Дональд Трамп с первого дня своего пребывания на посту президента США обвинял другие страны в том, что они искусственно занижают курсы своих валют по отношению к доллару. Особой критике подвергался и подвергается Китай, который якобы ведёт «валютную войну» против Америки. Недавно в занижении валютного курса национальной валюты была обвинена даже Россия.

4. За два с половиной года пребывания Трампа в Белом доме ему не удалось достичь особых успехов в том, чтобы заставить другие страны отказаться от так называемых «валютных манипуляций» (т. е. занижения курсов национальных валют). Теперь Трамп основную свою энергию направляет на то, чтобы заставить ФРС США ослаблять доллар США по отношению к другим валютам.

Сильный доллар США и был главным условием выполнения им роли мировой валюты. Требования Трампа сделать доллар слабой валютой означают, что доллар перестанет доминировать в мировой финансовой системе.

Остаётся лишь гадать, успеет ли Трамп за оставшийся срок своего пребывания в Белом доме срубить сук, на котором сидела Америка на протяжении более сорока лет. Я отсчитываю от Ямайской конференции 1976 года, на которой было принято решение об отказе от ключевого принципа послевоенного валютно-финансового порядка — фиксированных курсов денежных единиц.

Впрочем, неутомимый Трамп заявил о том, что будет участвовать в президентских выборах 2020 года — он рассчитывает продлить своё пребывание в Белом доме ещё на четыре года и в таком случае гарантированно сумеет срубить этот самый сук. Походя скажу, что на этом суку сидят банки Уолл-стрит и «хозяева денег» (главные акционеры ФРС США), поэтому они сделают всё возможное для того, чтобы не допустить победы Трампа на предстоящих выборах.

Остаётся лишь гадать, успеет ли Трамп за оставшийся срок своего пребывания в Белом доме срубить сук, на котором сидела Америка на протяжении более сорока лет. Фото: www.globallookpress.com

Такого ещё не было

Как известно, не без стараний Трампа новым руководителем ФРС США был назначен Джером Пауэлл, которого президент считал «своим человеком». Он сменил на этом посту Джанет Йеллен в начале прошлого года. Указанная дама очень раздражала Дональда Трампа тем, что начала ужесточать денежно-кредитную политику ФРС, повышая ключевую ставку ФРС, которая на протяжении нескольких лет находилась на уровне «плинтуса» (0-0,25%). Плюс к этому с осени 2017 года она запустила процесс постепенной разгрузки баланса ФРС от гигантских объёмов ценных бумаг (казначейских и ипотечных облигаций), которые американский Центробанк скупал в ходе реализации трёх программ «количественных смягчений». Трамп рассчитывал, что новый председатель ФРС Джером Пауэлл вернет всё на круги своя и уж как минимум остановит дальнейшее повышение ключевой ставки и продажу бумаг из портфеля ФРС. Деньги, по мнению Трампа, должны быть в американской экономике в достаточном количестве и по возможности дешёвыми или почти бесплатными. Кроме того, продолжение «голубиной» денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой позволит ослаблять курс доллара США по отношению к юаню, евро и другим валютам, а следовательно, повышать международную конкурентоспособность американских товаров.

К удивлению Трампа, «свой человек» в Федеральном резерве продолжил курс Джанет Йеллен на ужесточение денежно-кредитной политики. Сначала это вызвало удивление у президента США, затем — раздражение, наконец — гнев. Такого конфликта между президентом США и председателем ФРС не было, пожалуй, за всю историю существования Федерального резерва (он учреждён в декабре 1913 года). В декабре прошлого года, когда индексы на фондовом рынке США обвалились рекордно за девять лет, Трамп пригрозил уволить Джерома Пауэлла, которого сам же назначил меньше года назад. Чуть позже президент буквально негодовал, когда были опубликованы данные по торговому балансу США за 2018 год: оказалось, что дефицит достиг беспрецедентных 621 млрд долларов. За два года президентства Трампа никаких видимых успехов в восстановлении конкурентоспособности американской экономики достигнуто не было, в лучшем случае бег на месте. И теперь Трамп называет главной угрозой американской экономике не Китай, а Федеральный резерв США.

Фото: www.globallookpress.com

Федеральный резерв готов на уступки?

Противостояние продолжалось до мая нынешнего года, который для всего мира в целом и для Америки в частности оказался совсем не «ласковым». Мировые фондовые рынки за месяц потеряли почти пять триллионов долларов, причём Америка пострадала даже больше, чем многие другие страны. На фоне провала торговых переговоров Китая и США, нового раунда взаимных пошлин, санкций против Huawei фондовые биржи США пережили 10-процентный flash-crash, то есть резкий обвал. И неожиданно тональность выступлений и заявлений председателя и членов Совета ФРС изменилась: участники финансового рынка услышали «голубиные» ноты. То ли Трампу удалось найти убедительные аргументы, то ли чиновники американского Центробанка сами почувствовали, что Америке грозят ещё более серьёзные потрясения, но вектор политики ФРС на глазах стал меняться. Раньше считалось, что «поручик» всегда шагает в ногу, а не в ногу может шагать лишь «рота» («поручик» — ФРС США, а «рота» — денежные власти всех остальных стран мира). Наступил момент, когда «поручик» также решил следить за собственной походкой.

Ситуация действительно неординарная: индикатор ФРС США, отслеживающий курс доллара к валютам 26 из крупнейших торговых партнёров США, в начале июня 2019 года находился всего в 0,5% от рекордного максимума, который отмечался в 2002 году.

И тут неожиданно дружно многие банки Уолл-стрит стали поддакивать чиновникам ФРС США и подчёркивать, что доллар США переоценён. Так, экономисты из Bank of America заявили, что текущий курс доллара на 13% выше эффективного реального обменного курса, и что необходимы интервенции ФРС для его понижения. Банкиров поддержала Элизабет Уоррен, кандидат в президенты от Демократической партии: она предложила «активно управлять» обменным курсом, чтобы поддержать экспорт и внутреннюю промышленность.

В первых числах июня глава ФРС Джером Пауэлл уже вполне членораздельно заявил о готовности дать экономике стимул в виде дешёвых денег. Почувствовав возникшую слабину руководителя Центробанка, Трамп ещё более активизировал свои нападки на него. «Они ничего не соображают», — написал Трамп в Twitter 11 июня, имея в виду руководство ФРС. «Евро и другие валюты девальвированы относительно доллара, что ставит CША в невыгодное положение. Ставка ФРС слишком высока, к ней ещё добавили нелепое количественное ужесточение», — продолжилТрамп. А под количественным ужесточением он имел в виду изъятие из обращения 550 млрд долларов в результате продажи ценных бумаг из портфеля ФРС.

Глава ФРС Джером Пауэлл. Фото: www.globallookpress.com

* * *

В общем, в июне произошёл радикальный разворот в денежно-кредитной политике ФРС США. Начатое Джанет Йеллен и продолженное Джером Пауэллом денежное «ужесточение» завершилось. Американский Центробанк возобновил продолжавшуюся в течение целого ряда лет (2008-2014 гг.) политику «количественных смягчений» (КС). Не исключено, что такое продолжение будет оформлено в виде очередной, четвёртой, программы КС, и главной целью такой «голубиной» политики будет определено обесценение доллара США по отношению к другим валютам. На протяжении многих лет Вашингтон обвинял другие страны в «валютных манипуляциях», «валютном демпинге», «валютной войне». Теперь Вашингтон сам становится на тропу валютной войны. И такие военные действия со стороны Вашингтона лишь ускорят крах мировой долларовой системы, которая родилась 75 лет назад на Бреттон-Вудской конференции.