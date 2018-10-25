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«Невероятно крутая женщина»: Соцсети поразил поступок жены президента Сирии Асада - фото

25 октября 2018, 17:24  •  91 • В мире
Супруга президента Сирии Асма аль Асад провела публичную встречу на следующий день после химиотерапии.
Жена президента Сирии Асма аль Асад провела публичное мероприятие на следующий день после химиотерапии. Супруга сирийского лидера встретилась в госпитале с женщинами, пришедшими провериться на рак. Фото с мероприятия было опубликовано в социальной сети Instagram.
Пользователей восхитила храбрость и мужество женщины. Как известно, химиотерапия - это очень болезненная и изматывающая процедура. Тем не менее Асма аль Асад нашла в себе силы лично пообщаться с женщинами, пришедшими в госпиталь провериться на наличие рака.
«Асма аль Асад в госпитале после химиотерапии (представьте состояние) встречается с женщинами, пришедшими провериться на рак. Невероятно крутая женщина!» - пишут люди в комментариях.
Напомним, что супруга президента Сирии сама страдает от рака груди. О своей болезни она рассказала в августе этого года. Чтобы справится с болезнью, Асма аль Асад должна регулярно проходить химиотерапию.
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السيدة الأولى #أسماء_الأسد تلتقي عددا من السيدات اللواتي جئن لإجراء الفحوصات ضمن حملة #سرطان_الثدي في مركز المشفى العسكري الذي تتلقى فيه سيادتها العلاج خلال توجهها لجلسة اليوم.. #لأنك_أقوى_من_السرطان #افحصي_حالك رئاسة الجمهورية العربية السورية
Публикация от The First Lady Asma al Assad (@asmaalassad)

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