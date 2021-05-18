«Невероятная машина»: чем уникален модернизированный российский ударный вертолёт Ми-28НМ «Ночной охотник»

Новый российский боевой вертолёт Ми-28НМ «Ночной охотник» примет участие в лётной программе международного авиасалона МАКС-2021. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха». Как считают эксперты, таким образом Москва рассчитывает привлечь дополнительное внимание потенциальных иностранных заказчиков к этой уникальной машине. Модернизированный «Ночной охотник» отличается особой манёвренностью, имеет усовершенствованную авионику, эффективные средства защиты и широкую номенклатуру средств поражения, включая многофункциональную ракету класса «воздух-воздух»/«воздух-поверхность». Специалисты называют Ми-28НМ одним из лучших в мире вертолётов в своём классе.

Обновлённый российский ударный вертолёт Ми-28НМ «Ночной охотник» примет участие в лётной программе международного авиакосмического салона МАКС-2021, который пройдёт в июле в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

«Модернизированный «Ночной охотник» примет участие в групповом пролёте российской вертолётной техники, а также выполнит программу демонстрационного полёта с элементами сложного пилотажа, применимыми в реальном воздушном бою», — говорится на сайте госкорпорации.

«В сложной боевой обстановке»

Как отметили опрошенные RT эксперты, демонстрацией лётных возможностей Ми-28НМ на предстоящей международной выставке Россия рассчитывает привлечь внимание потенциальных иностранных заказчиков.

В список первоочередных возможных покупателей «Ночного охотника» Москва включила страны Ближнего Востока, Африки и Азии. Об этом 18 мая рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба холдинга «Вертолёты России».

Как пояснил глава ведомства, Москва намерена продвигать на международный рынок усовершенствованную экспортную версию вертолёта, в неё будут интегрированы технические решения, реализованные в модернизированном «Ночном охотнике».

«Наработки по Ми-28НМ в будущем будут внедряться и в его экспортную версию, к которой проявляют высокий интерес как наши традиционные заказчики, такие как страны Ближнего Востока, Африки и Азии, так и новые потенциальные партнёры, ведь (нынешняя. — RT) экспортная версия вертолёта уже подтвердила высокую надёжность», — сказал Мантуров.

Как прогнозирует в беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, успех обновлённой экспортной модификации Ми-28НЭ будет, безусловно, предопределён высокими тактико-техническими характеристиками модернизированного образца, поставки которого запланированы в Воздушно-космические силы России до 2027 года.

В общей сложности армейская авиация ВКС должна получить 98 новых «Ночных охотников». Первая партия была поставлена военным в прошлом году. Производство Ми-28НМ развёрнуто на предприятии «Роствертол» (Ростов-на-Дону).

Обновлённый «Ночной охотник» достаточно сильно отличается от базовой версии вертолёта. Винтокрылая машина имеет иные очертания носовой части фюзеляжа из-за установки новой обзорно-прицельной системы, на которой в свою очередь размещена аппаратура сопряжения с БПЛА. Беспилотник выполняет для вертолёта функцию целеуказания либо непосредственно управляется штурманом.

Выставочный образец разведывательно-ударного вертолёта Ми-28НМ

© «Вертолеты России»

Помимо этого, Ми-28НМ примечателен усиленной защитой от поражения вражеских боеприпасов, новейшими ударными вооружениями, бортовым оборудованием и силовым агрегатом.

В феврале 2021 года в интервью ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов назвал Ми-28НМ «невероятной машиной», способной выполнять боевые задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях, проявляя при этом высочайшую манёвренность.

«Он (Ми-28НМ. — RT) обладает лучшими в этом классе вертолётов лётно-техническими характеристиками. У него расширенная номенклатура управляемого и неуправляемого вооружения, увеличенная дальность обнаружения и поражения целей, современная авионика, которая значительно упрощает работу экипажа», — отметил Кладов.

Помимо традиционных средств поражения, которыми оснащена базовая версия вертолёта, модернизированный Ми-28НМ может применять первую в нашей стране многофункциональную вертолётную ракету класса «воздух-воздух»/«воздух-поверхность» с головкой самонаведения.

Характеристики этого боеприпаса не раскрываются. Однако, как следует из открытых данных, новая ракета обладает повышенной дальностью, что позволяет экипажу наносить удары с безопасной для себя дистанции, то есть за пределами действия войсковых средств ПВО неприятеля. Ещё одна важная особенность этого оружия — возможность поражения воздушных, наземных и морских объектов.

В арсенал Ми-28НМ входит мощная противотанковая управляемая ракета «Хризантема-М» с двухканальной системой наведения. Она способна уничтожать бронированные цели на дальности до 10 км в условиях полного отсутствия видимости, а также пробивать броню толщиной свыше 1 м.

Также с недавних пор семейство «Ночных охотников» получило возможность применять модернизированные управляемые ракеты «Атака» с лазерной системой наведения и авиационные бомбы массой до 500 кг.

Большое внимание отечественные конструкторы уделили оборудованию кабины Ми-28НМ. Она защищена от поражения бронебойными пулями и снарядами калибра до 20 мм.

Для усиления защищённости лётчиков «Ночной охотник» оснащается бортовой лазерной станцией подавления, разработанной концерном «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Изделие создаёт ложные цели для ракет противника, наводящихся на вертолёт посредством лазера.

В Ми-28НМ значительно улучшена ситуационная осведомлённость лётчиков, что стало возможно благодаря установке новой авионики. Так, экипаж обновлённого «Ночного охотника» пользуется усовершенствованными приборами ночного видения и высокоэффективным прицельно-пилотажно-навигационным комплексом, который отличается от предшествующих образцов наличием вычислительных средств «увеличенного быстродействия».

«Командир и лётчик-оператор теперь будут получать информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины в большем объёме и в более доступной форме, что повысит ситуационную информированность экипажа, облегчит взаимодействие и повысит быстроту принятия решений в сложной боевой обстановке», — подчёркивается в материалах «Ростеха».

Сирийский опыт

Как рассказывал в интервью РИА Новости старший лётчик-испытатель Национального центра вертолётостроения (НЦВ) «Миль и Камов» Сергей Маслов, большое внимание при модернизации «Ночного охотника» конструкторы уделили эргономике и комфорту рабочих мест экипажа.

«В этом вертолёте лётчику намного проще ориентироваться в темноте, чем на предыдущей модели. Машина стала гораздо серьёзнее в цифровом плане, что накладывает определённые требования на лётный состав. Все новые возможности вертолёта нужно знать и понимать, чтобы эффективно применять их в бою», — заявил Маслов.

Как утверждает лётчик-испытатель, специалисты НЦВ продолжают работу над совершенствованием Ми-28НМ. По его словам, на улучшенной версии вертолёта, которая сохранит нынешнее название, появится новая несущая система, которая увеличит скорость, дальность и высотность полёта машины.

Вертолёт Ми-28Н наносит удар по позициям террористов около Пальмиры

Кроме того, в ближайшие годы Ми-28НМ будет выпускаться с улучшенными двигателями ВК-2500П разработки «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург). Силовой агрегат имеет усовершенствованную систему автоматического управления и комплекс защиты, который восстанавливает штатную работу мотора после остановки в случае форс-мажора.

В процессе модернизации «Ночного охотника» важную роль сыграл боевой опыт, полученный в Сирии. Как сообщил ранее директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский, конструкторы учитывали «пожелания лётчиков» и опыт, приобретённый по итогам использования вертолётов «в реальных операциях».

Из сводок Минобороны РФ известно, что в арабской республике были применены как базовая версия «Ночного охотника», так и модернизированная машина. Удары наносились по различным объектам террористических формирований.

По мнению Виктора Литовкина, боевое применение в сирийской операции внесло весомый вклад в совершенствование авионики и электронных вычислительных комплексов. Ми-28НМ, как полагает эксперт, способны лучше проводить селекцию целей и более оптимально распределять их между экипажами винтокрылых машин.

Ключевыми достоинствами вертолёта Литовкин назвал защищённость экипажа, высококачественные радиолокаторы, дальнобойные и более точные средства поражения.

«Важной новацией стало то, что система управления Ми-28НМ теперь встроена в сетевую систему управления боем и, как следствие, машина может работать с наземными войсками, самолётами, беспилотниками, разведывательно-ударными комплексами, вычислительным центром штаба операции», — подчеркнул Литовкин.

Лётные качества обновлённого «Ночного охотника», как говорит эксперт, позволяют ему летать на предельно низких высотах и внезапно возникать перед противником, пользуясь преимуществами рельефа местности. Единственным серьёзным конкурентом Ми-28НМ Литовкин считает модернизированный российский Ка-52М «Аллигатор».

Эту точку зрения разделяет и заслуженный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов. В беседе с RT он выразил уверенность, что конструкторам НЦВ «Миль и Камов» удалось разработать «одну из лучших в мире машин в своём классе».

Высокие боевые качества Ми-28НМ, как полагает эксперт, обеспечиваются широкой номенклатурой вооружения, современным пилотажным комплексом, цифровой системой управления, а также возможностью выполнять задачи с одинаковой эффективностью в любое время суток.