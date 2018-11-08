Невероятная концовка в Турине, провокация от Моуринью и разгром «Шахтёра»: итоги игрового дня Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» в центральном матче игрового дня Лиги чемпионов обыграл «Ювентус» благодаря двум мячам в концовке. А главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью после финального свистка попытался спровоцировать местных болельщиков. Самый крупный счёт был зафиксирован в Англии, где «Манчестер Сити» отправил в ворота донецкого «Шахтёра» шесть безответных мячей. Немного позади «Реал», который огорчил «Викторию Пльзень» пять раз.

Поражение ЦСКА и урок от «Реала»

Для российских болельщиков главным событием игрового дня стало противостояние ЦСКА и «Ромы» в Москве. Армейцы после поражения в Риме собирались взять реванш, тем более что вторая осечка практически лишала их шансов на попадание в плей-офф.

Однако, к сожалению, подопечных Виктора Гончаренко вновь ждала неудача. Как и в матче «Локомотива» с «Порту», российский коллектив пропустил в самом начале игры. Уже на четвёртой минуте гости отличились после розыгрыша углового. При этом Игорь Акинфеев крайне неудачно сыграл на выходе.

Вскоре тяжёлую травму лица получил Марио Фернандес. Его унесли в раздевалку на носилках.

К чести армейцев, они рук не опустили и сравняли счёт сразу после перерыва. Ильзат Ахметов совершил проход к чужой штрафной и передал мяч Арнору Сигурдссону, который точно пробил в дальний угол.

Увы, не успели отечественные болельщики порадоваться, как вторую жёлтую карточку за срыв атаки получил Хёрдур Магнуссон. «Рома» спустя несколько минут вновь вышла вперёд.

Армейцам нужно было спасать игру, но сил на это у молодых подопечных Гончаренко уже не осталось. За десять минут до конца Иван Обляков мог сравнять счёт, но из выгодной позиции пробил прямо в руки Робину Ольсену.

Таким образом, ЦСКА потерпел поражение, и теперь только чудо поможет команде выйти в плей-офф ЛЧ. Отставание армейцев от «Ромы» и «Реала» составляет уже пять очков.

В параллельном матче группы G мадридцы на выезде не оставили ни малейших шансов «Виктории Пльзень». При этом хозяева чуть не открыли счёт в самом начале встречи. После прострела с фланга и рикошета от Начо мяч угодил в перекладину.

А ещё через несколько минут Серхио Рамос ударом локтя сломал нос полузащитнику соперника Алешу Чермаку.

В дальнейшем внимание на себя обращали только именитые гости. Ещё до перерыва в воротах «Виктории» побывало четыре безответных мяча. Особенно красивым получился гол Карима Бензема, который в штрафной «на носовом платке» обыграл сразу несколько оппонентов.

После перерыва «Реал» сбавил обороты, но всё же отметился пятым мячом за авторством Гарета Бэйла. Таким образом, мадридцы одержали третью победу подряд во всех турнирах под руководством и. о. главного тренера Сантьяго Солари.

Характер «Манчестер Юнайтед» и победа «Валенсии» без Черышева

Самый яркий матч дня состоялся в Италии, где «Ювентус» принимал «Манчестер Юнайтед». Первая игра между соперниками две недели назад завершилась победой туринцев с минимальным преимуществом.

Дома они были невероятно близки к тому, чтобы одержать четвёртую победу подряд на групповом этапе. В первом тайме опасных моментов было немного, но Сами Хедира успел пробить в штангу ворот гостей.

После перерыва манкунианцев вновь выручила стойка — Пауло Дибала угодил в перекладину.

Но на 65-й минуте ворота бывшей команды всё же сумел поразить Криштиану Роналду. Сразу после португалец продемонстрировал зрителям рельефный пресс.

В дальнейшем хозяева могли забить ещё пару мячей, но вновь огорчить Давида де Хеа не удалось, и болельщики стали свидетелями невероятной концовки.

«Манчестер Юнайтед» сумел перевернуть ход игры благодаря стандартным положениям. На 86-й минуте Хуан Мата потрясающим ударом со штрафного сравнял счёт, а на 89-й, после подачи с ещё одного стандарта, мяч оказался за линией после касания Алекса Сандро.

Так гости сумели вырвать победу в матче, в котором, казалось, у них не было шансов даже на ничью. Наставник манкунианцев Жозе Моуринью принялся провоцировать местных фанатов, призывая их активнее вести себя. Специалиста пришлось успокаивать лидерам «Юве» Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.

Тем временем «Валенсия» в отсутствие травмированного Дениса Черышева одержала первую победу в групповом этапе Лиги чемпионов. Подопечные Марселино Гарсии Тораля дома не оставили шансов «Янг Бойз».

Хозяева открыли счёт на 14-й минуте, но швейцарский коллектив отыгрался спустя полчаса. Однако «Валенсия» через несколько минут вновь вышла вперёд — дубль оформил молодой нападающий Сантьяго Лоренсо.

А сразу после перерыва точку поставил Карлос Солер. Кроме того, футболисты «Янг Бойз» незадолго до конца встречи остались в меньшинстве, после того как Секу Саного на своей половине поля шипами влетел в колено оппоненту.

Месть Зинченко и спасение «Хоффенхайма»

Самый крупный разгром дня был зафиксирован в матче «Манчестер Сити» — «Шахтёр». Чемпион Англии не оставил украинской команде ни малейших шансов. В воротах горняков побывало шесть безответных мячей.

Вопросы вызвал лишь один из них. В середине первого тайма судья назначил в ворота гостей крайне спорный пенальти, после того как Рахим Стерлинг споткнулся о газон без посторонней помощи и упал.

Всего же в ворота команды из Донецка было назначено два одиннадцатиметровых. Оба реализовал Габриэл Жезус. В концовке бразилец забил и с игры и оформил первый хет-трик в ЛЧ в карьере.

Любопытно, что участие в избиении «Шахтёра» принял бывший игрок команды Александр Зинченко. Украинец провёл на поле все 90 минут и даже отметился результативной передачей.

В параллельном матче группы F «Лион» и «Хоффенхайм» устроили для болельщиков второй концерт подряд. В первой игре между командами было забито шесть мячей, а победителя соперники выявить не сумели. Ничья была зафиксирована и на этот раз.

Причём французская команда при домашних трибунах уже к середине первого тайма повела — 2:0, а сразу после перерыва получила численное преимущество: вторую жёлтую карточку заработал Касим Нуху.

Но «Хоффенхайм» сумел отыграться. Подарил надежду команде удар Андрея Крамарича из-за пределов штрафной, который стал результативным благодаря рикошету. А на 92-й минуте Павел Кадержабек после подачи со штрафного сравнял счёт и сохранил своему коллективу шансы на попадание в плей-офф.

Юбилейный гол Тадича и дубль Левандовски

Другая немецкая команда, «Бавария», несмотря на осенний кризис, одержала дежурную победу над аутсайдером квартета E греческим АЕК — 2:0. Правда, оба мяча мюнхенцы забили с пенальти.

В середине первого тайма Роберт Левандовски реализовал спорный пенальти, который сам же и заработал. Судья посчитал, что на подаче углового поляка завалили на газон.

А во второй половине встречи форвард оформил дубль после подачи ещё одного корнера и довёл количество забитых мячей в текущем сезоне ЛЧ до четырёх.

Наконец, «Бенфика» принимала «Аякс» и не имела права вновь проигрывать сопернику. В таком случае португальская команда могла лишиться последних шансов на попадание в плей-офф.

Неудивительно, что хозяева начали матч весьма активно и в конце концов открыли счёт. После ошибки Андре Онаны на выходе опытнейший Жонас спокойно переправил мяч в сетку.

Однако удержать победный счёт «Бенфике» не удалось. «Аякс» отыгрался благодаря точному удару с ближней дистанции Душана Тадича. К слову, нападающий амстердамцев стал автором юбилейного, сотого мяча сербских футболистов в главном еврокубке.