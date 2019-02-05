«Неверное направление»: 73% украинцев не одобряют политический курс страны

Подавляющее большинство украинцев считают, что их страна движется в неверном направлении. Об этом свидетельствуют результаты исследования украинских социологов. По мнению опрошенных, больше всего Украине не хватает мира, также они ощущают нехватку стабильности, порядка и достатка. При этом большая часть граждан не ждут, что после президентских выборов положение дел улучшится, но и не готовы выходить на новый «майдан». Эксперты полагают, что в ближайшие годы доля оптимистов среди украинцев вряд ли сильно увеличится. В то же время, по мнению аналитиков, недовольство населения политикой властей не означает, что Пётр Порошенко проиграет грядущие выборы.

73% украинцев считают, что Украина движется в неверном направлении. Об этом говорится в опубликованном 4 февраля социологическом исследовании Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Яременко, компании «Инфо Сапиенс» и Социологической группы «Рейтинг». Лишь 15% опрошенных считают выбранный курс страны правильным, ещё 12% не смогли оценить ситуацию в стране.

Пессимизм и апатия

Социологический опрос проводился с 19 по 30 января во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву ДНР и ЛНР, среди 10 тыс. респондентов старше 18 лет. Он показал, что негативные оценки нынешнего положения дел на Украине свойственны всем возрастным группам во всех регионах. Наибольшими оптимистами оказались жители Галиции — там лишь 59% считают выбранный курс страны ошибочным. Для сравнения, в контролируемой Киевом части Донбасса такого мнения придерживается 81% респондентов.

Наибольшим оптимизмом отличаются избиратели Петра Порошенко. Это единственная социальная группа, где доля людей, позитивно оценивающих ситуацию в стране, превышает 50% (64%). Вместе с тем они составляют всего 14,8% от общего количества тех, кто готов прийти на избирательные участки 31 марта.

В свою очередь, около половины респондентов заявили, что не поддержат нынешнего президента ни при каких обстоятельствах.

На сегодняшний день Пётр Порошенко занимает третье место в президентском рейтинге после вырвавшегося в лидеры комика Владимира Зеленского (21,9%) и лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко (19,2%).

Опрос показал, что лишь 28% украинцев ожидают улучшений в экономической сфере после выборов. Улучшения собственного положения на работе или в учёбе ожидают 22%, не ожидают 50%.

При этом, несмотря на негативную оценку ситуации в стране, люди не готовы к массовым протестным акциям. Более половины опрошенных заявили, что не выйдут на улицы, чтобы защитить свои права и интересы.

Как заявил источник RT в Радикальной партии, оснований для смены настроений в украинском обществе нет.

«Настроения украинцев вряд ли изменятся в ближайшие годы. Для этого нет предпосылок, — заявил собеседник RT. — Все силы и средства руководство страны тратит на войну, которую не поддерживает население, а думать об экономическом развитии некогда. Вместе с тем Украина не может существовать без помощи МВФ, а значит, правительство будет и впредь выполнять все требования фонда. Хотя украинцы и не поддерживают такую антисоциальную политику, но глава МВД уже заявил, что не допустит нового «майдана».

Нехватка мира

По мнению 67% опрошенных, больше всего сейчас Украине не хватает мира. И количество тех, кто придерживается такой точки зрения, с мая 2018 года выросло на 5%. В списке других беспокоящих граждан Украины проблем — нехватка стабильности (40%), порядка (37%) и достатка (34%).

Из-за вооружённого конфликта на территории страны, как ни странно, больше всего переживают жители Запада Украины — 75%, в южных областях эта цифра составила 72%, в Донбассе — 71%.

При этом главными угрозами для страны респонденты назвали массовый выезд украинцев за границу (55%), экономический упадок (52%) и обнищание населения (47%).

То, что война в Донбассе является главной проблемой для украинцев, подтвердило и другое исследование, проведённое с 16 по 29 января Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс», Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова. Согласно выводам социологов, 61,2% опрошенных сочли самой важной для страны проблемой войну на востоке Украины. На втором месте — низкие зарплаты и пенсии (53,7%), на третьем — высокие тарифы на «коммуналку» (52,7%).

«Романтические представления украинцев о необходимости бороться любыми способами за свою страну за последние пять лет сошли на нет. Все уже поняли, как ужасна война, а добровольно отдавать жизнь в Донбассе больше никто не хочет. Да и ради чего воевать? Люди разочарованы: низкий уровень жизни не позволяет ездить в «открытую Европу», коррупцию не побороли, в стране безнаказанно действуют националисты, а полиция не контролирует ситуацию на улицах. Люди чувствуют разочарование, поскольку они стояли на «майдане совсем за другие идеи», — прокомментировал настроения украинцев источник RT в Центре Разумкова.

По его словам, руководство страны знает о настроениях населения, но оно не готово идти на уступки и прекращать военные действия в Донбассе.

Представитель партии «Самопомощь» также заявил в беседе с RT, что руководство Украины не заинтересовано в завершении военного конфликта в Донбассе.

Украинские военнослужащие в Донбассе

AFP

© Sega Volskii

«Донбасс голосует за пророссийских лидеров, что неинтересно руководству страны. Патриоты и военные не поймут, если с неподконтрольными территориями будет заключён мир и они вернутся в состав Украины. Поэтому окончания военных действий в ближайшие годы не будет. Мнение населения по этому вопросу никого не волнует», — подчеркнул собеседник RT.

«На Украине идёт гражданская война последние пять лет, — отметил в интервью RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. — По разным оценкам, жертвами гражданского конфликта на востоке Украины стали больше 50 тыс. человек, не говоря уже о миллионах внутренне перемещённых лиц и миллионах беженцев. Гражданский конфликт затронул десятки миллионов людей непосредственно. Сейчас мир — это главное желание всех украинцев».

Политические перспективы

«Тот факт, что большая часть людей говорят о том, что страна движется в неверном направлении, не мотивирует голосовать за или против президента», — отметил в интервью RT директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его мнению, которое разделяет и Олег Бондаренко, наиболее весомым социологическим фактором, который способен оказать влияние на предстоящие президентские выборы, может стать высокий антирейтинг Петра Порошенко.

«Антирейтинг Порошенко может стать главным фактором, который ему помешает избраться на второй срок, — подчёркивает Бондаренко. — Даже если во второй тур он сможет попасть, то колоссальное недовольство текущей экономической и политической ситуацией сработает против него».

Тем не менее даже если президентом будет объявлен непопулярный Пётр Порошенко, на новый протест люди уже не выйдут, считают эксперты.

«Не факт, что Юлия Тимошенко будет в состоянии организовать «майдан», если в результате фальсификации выборов Порошенко опередит её во втором туре, — отмечает Михаил Погребинский. — Люди научены горьким опытом, что участие в акциях протеста не приносит желаемых результатов. Поэтому маловероятно, что их можно будет уговорить вновь выйти на улицы».

Вместе с тем, как показали результаты соцопроса Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Яременко, компании «Инфо Сапиенс» и Социологической группы «Рейтинг», 16,6% украинцев ожидают, что действующий президент сможет переизбраться на второй срок. Ещё выше эта цифра в данных Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», Киевского международного института социологии и Центра Разумкова — 20,5%.

Проблема курса

В целом, согласно приводимым украинскими социологами данным, с 2011 года число украинцев, негативно расценивающих политический и экономический курс страны, традиционно превышает количество тех, кто уверенно смотрит в завтрашний день. Но исторического минимума доля пессимистов достигла после событий на Майдане в начале 2014 года — 48%. Однако уже через год 72% заявили о несогласии с ситуацией в стране.

РИА Новости

© Максим Блинов

Тем не менее не стоит интерпретировать данные о недовольстве украинцев курсом страны как разочарование в прозападной ориентации Киева, считает Михаил Погребинский.

Как свидетельствуют результаты уже цитировавшегося опроса Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», Киевского международного института социологии и Центра Разумкова, сторонников прозападной ориентации Украины сейчас 38,8%. Лишь 6,8% поддержали курс на союз с Россией. Наибольшее число респондентов — 48,5% от общего числа — выступили за «собственный путь развития с опорой на собственные ресурсы».

При этом тройка лидеров среди кандидатов в президенты Украины (Порошенко, Тимошенко, Зеленский) выступает за вступление страны в НАТО.

Поэтому, по словам Олега Бондаренко, негативные оценки населением нынешнего состояния Украины «на отношениях с Россией никак не скажутся».

Вместе с тем, как считает Михаил Погребинский, судьба Донбасса зависит преимущественно от характера отношений между Россией и Западом, а не от украинских внутриполитических раскладов.