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«Неважно, есть ли доказательства»: что стоит за заявлением НАТО о полном доверии выводам Лондона по делу Скрипалей

27 апреля 2018, 21:54  •  115 • В мире
Североатлантический альянс доверяет выводам Лондона о «причастности» России к инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом заявил глава НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что блоку необходимо продолжать демонстрировать солидарность. Руководитель альянса подчеркнул, что уже успел провести переговоры с новым госсекретарём США Майком Помпео — стороны также обсудили «сдерживание России». Эксперты полагают, что Запад будет и дальше настаивать на причастности Москвы к инциденту в Солсбери, несмотря на отсутствие доказательств.
 
Солсбери, Великобритания AFP © Daniel LEAL-OLIVAS
 

НАТО не ставит под сомнение выводы Лондона о виновности России в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Великобритания подробно осведомила нас относительно её выводов, и у нас нет оснований сомневаться в оценках и данных Британии. Мы также приветствуем то, что Великобритания работает с ОЗХО по расследованию этой ужасной атаки», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, Россия своей «атакой» в очередной раз продемонстрировала «безрассудное поведение». В связи с этим генсек альянса назвал закономерными действия ряда западных стран по высылке дипломатов РФ.

«Мы должны продолжать проявлять солидарность и решимость. Мы должны и в дальнейшем укреплять нашу стойкость. Нам необходимо развивать сильные инструменты, чтобы противостоять этим гибридным угрозам», — заявил Столтенберг. 

Эксперты отмечают, что заявления генсека прозвучали вполне в духе избранной западными странами русофобский линии. Так, об антироссийских выпадах стран «Большой семёрки» напомнил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Всё это говорит о том, что Запад действительно пытается проводить единую консолидированную недружественную линию в отношении нашей страны. И в этом контексте Североатлантический альянс, структура, которая является главным гарантом безопасности и военно-политической стабильности на территории Европы, должна была точно так же продемонстрировать свою твёрдую позицию, согласно которой неважно, есть ли у Лондона доказательства, а важно, что он спорит с Москвой и по определению прав», — пояснил он RT.

Консультации с США

На пресс-конференции Столтенберг также сообщил, что он уже провёл первые переговоры с новым госсекретарём США Майком Помпео. Предметом обсуждения стала Россия, а также угроза, которую она якобы представляет. При этом они сошлись во мнении, что делать ставку только на сдерживание нельзя, нужен ещё и диалог.

«Мы обсудили Россию и те вызовы, с которыми мы столкнёмся в связи с поведением этой страны в ближайшие годы. Важная часть этого вопроса — как бороться с гибридными угрозами. Мы согласились, что нужно продолжать двойной подход, основанный на сильной обороне и сдерживании, с одной стороны, и диалоге — с другой», — рассказал генсек НАТО.

  • Йенс Столтенберг
  • Reuters
  • © Yves Herman

Однако всё-таки большую ставку в альянсе делают на силовое сопротивление РФ, о чём свидетельствуют постоянные учения союзников у границ страны, подчёркивают эксперты.

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«Достаточно просто посмотреть различные доклады, которые выходят из-под пера экспертов альянса, и можно увидеть, что там чёрным по белому написано, что НАТО воспринимает Россию как угрозу. Периодически моделируются сценарии военного столкновения между Россией и странами НАТО, при этом театром военных действий очень часто выступают страны Восточной Европы, Прибалтики, Украины. Постоянно проводится множество учений на границе нашего государства, увеличивается военный контингент, расширяется инфраструктура НАТО», — указал политолог.

Инструменты сдерживания

О контрпродуктивности поддержки, которую НАТО оказывает Великобритании в деле Скрипалей, заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, подобная демонстрация солидарности говорит о том, что сегодня на Западе не стесняются открыто манипулировать фактами и общественным мнением.

«НАТО — военно-политический блок, поэтому любые подобные сентенции, которые произносятся устами руководителей этой военной организации, как минимум настораживают… Такая разнузданность в международных отношениях связана с тем, что те инструменты сдерживания, которые были сформированы после Второй мировой войны, к сожалению, на сегодняшний день не работают. Именно из-за этой несдержанности и ощущения безнаказанности мы и видим подобные действия от британцев и их союзников по НАТО», — подчеркнул эксперт.

Ведь несмотря на заявления ОЗХО о том, что установить страну происхождения токсина, которым были отравлены Скрипали, пока не удалось, западные союзники продолжают тиражировать версию о причастности России к инциденту.

Однако доводить ситуацию до конфронтации в том же Североатлантическом альянсе, скорее всего, не хотят, уверены наблюдатели. В организации заявили о ведущейся подготовке к заседанию Совета России — НАТО. Помимо этого, Йенс Столтенберг подчеркнул, что на прошлой неделе в рамках военных контактов двух сторон в Баку проводилась встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующего Объединёнными силами НАТО в Европе Кёртиса Скапаротти.

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