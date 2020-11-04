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Невада закрылась, а штаты-гаранты отданы Трампу: последние итоги выборов президента США

04 ноября 2020, 21:30  •  60 • Политика
Подсчёт голосов на выборах президента США продолжается. К слову, ещё несколько часов назад оба кандидата объявили о своей победе и грозились бунтовать. По прошествии половины дня спешим отметить, что штаты-гаранты отданы Трампу, а Невада закрылась с подсчётом до следующего дня. Итак, "Первый русский" снова публикует последние итоги выборов президента США.
Действующий президент США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден продолжают жонглировать штатами, сокращая разрыв.
Ситуация остаётся неоднозначной ещё и потому, что голоса, отданные почтой, ещё не подсчитаны. Более того, уже сообщалось, что почтовая служба не может отследить 300 тысяч бюллетеней. В Неваде подсчёт голосов остановили, чтобы вернуться к работе уже утром следующего дня. Ниже приводим цифры по штатам, где итоги пока не были подведены:
  • Аляска - 62,9% за Трампа и 33% за Байдена.
  • Висконсин - 48,9% за Трампа и 49,6% за Байдена.
  • Джорджия - 50,5% за Трампа и 48,3% за Байдена.
  • Мичиган - 49,5% за Трампа и 49% за Байдена.
  • Невада - 48,6% за Трампа и 49,2% за Байдена.
  • Пенсильвания - 55,8% за Трампа и 43,1% за Байдена.
  • Северная Каролина - 50,1% за Трампа и 48,7% за Байдена.
Таким образом, существенно позиции кандидатов в спорных штатах не изменились в сравнении с прошлым нашим включением. Несколько скорректированы цифры по Аляске и Мичигану, однако общий результат остался тем же - в этих штатах лидирует Трамп. Стоит добавить, эксперты полагают, что победа Трампа в так называемых штатах-гарантах - Джорджии и Пенсильвании определит его общее лидерство. И пока республиканец не сдаёт позиций...
Напомним, "Первый русский" продолжает онлайн-трансляцию выборов президента США.

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