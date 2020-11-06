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Невада хочет держать интригу по выборам президента США ещё неделю
06 ноября 2020, 02:05 • 38 • Политика
В Неваде заявили, что Лас-Вегас будет принимать голоса до 12 ноября. Об этом заявил глава отдела регистрации голосов округа Кларк Джо Глория.
В Неваде, от которой зависит, кому будут отданы голоса шести выборщиков, допустили, что интрига продлится ещё неделю. В Лас-Вегасе до 12 ноября намерены принимать голоса избирателей.
Об этом заявил глава отдела регистрации голосов округа Кларк Джо Глория. По его словам, ему ничего не известно о нарушениях с бюллетенями.
Однако, пояснил он, власти штата будут изучать, имело ли место на выборах двойное голосование. При поступлении бюллетеней по почте система будет проверять, не голосовал ли данный избиратель дважды.
Ранее "трамписты" объявили о готовности подать иск в Неваде с требованием подсчёта только "легитимных" голосов. Сам Трамп в Twitter выступил за то, чтобы остановить пересчёт голосов.
Добавим, что сомнения в отношении подсчёта голосов в этом штате возникли после появления информации о том, что порядка 10 тысяч бюллетеней были получены от более не проживающих в штате людей.
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