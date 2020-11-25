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Невада и Пенсильвания заявили о победе Байдена. Трамп готовится сделать заявление

25 ноября 2020, 00:45  •  72 • Политика
Американские штаты Невада и Пенсильвания заявили о победе Джо Байдена на своей территории. Президент США Дональд Трамп готовится сделать официальное заявление.
По словам губернатора штата Пенсильвания Тома Вульфа, кандидат от демократов в ходе выборов набрал большинство голосов выборщиков.
Как того требует федеральный закон, я подписал документ, утверждающий, что голоса выборщиков достаются Джо Байдену и Камале Харрис, - отметил он.
Байден также оказался победителем в Неваде. Все шесть выборщиков отдали голоса за представителя Демпартии, передаёт агентство Associated Press со ссылкой на решение Верховного суда Невады. Ранее также сообщалось, что Байден официально победил ещё в одном ключевом штате - Мичигане.
По информации телеканала Fox News, в ближайшее время президент США Дональд Трамп выступит с официальным заявлением.
Отметим, что состоявшиеся в ноябре президентские выборы в США стали самыми скандальными за всю историю. Согласно предварительным данным, большинство голосов набрал Джо Байден, и многие мировые лидеры уже успели его поздравить с победой. Однако Трамп утверждает, что в ряде штатов были допущены фальсификации, включая вброс бюллетеней и привлечение "мёртвых душ".

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