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Неужели врут? Синельников-Оришак сравнил два скандальных заявления "Коммерсанта" - о Примакове и контрсанкциях
29 октября 2019, 19:39 • 35 • Политика
Михаил Синельников-Оришак сравнил два скандальных заявления "Коммерсанта" - о Примакове и контрсанкциях, предложив относиться к ним одинаково. Выглядят высказывания настолько фантастически, что впору задать вопрос: неужели врут?
Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в личном телеграм-канале высказался об исследовании, опубликованном на страницах издания "Коммерсантъ", где говорилось о влиянии контрсанкций на жителей России. Издание, ссылаясь на "исследование экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР", настаивает, что потери каждый год составляют до 445 миллиардов рублей.
Синельников-Оришак сравнивает сегодняшние заявления "Коммерсанта" с публикациями об известном развороте самолета Евгения Примакова над Атлантикой в минуту, когда политик узнал о бомбежке Югославии, - он направлялся в США, но тут же отменил свой визит.
"К заметке "Коммерсанта", ссылающегося на "исследование экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР", что граждане России "теряют от продовольственных контрсанкций 445 млрд рублей ежегодно", надо относиться так же, как к заявлению того же самого "Коммерсанта" образца марта 1999 года: "15 000 000 000 долларов потеряла Россия благодаря Примакову", - говорится в сообщении эксперта.
Напомним, сегодня Евгению Примакову исполнилось бы 90 лет.
Фото: t.me/sinelor.
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