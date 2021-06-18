Неужели опять Афган? Без России США даже войну проиграть не могут как следует

На встрече президентов России и США неожиданно для многих обозначилась тема Афганистана. Джо Байден заявил, что обсудил с Владимиром Путиным, как предотвратить подъём терроризма в этой стране. То есть Байден, по сути, попросил Россию присмотреть за порядком в этой стране после того, как американцы окончательно уйдут оттуда. Что же получается? Без России США даже войну проиграть не могут как следует? И нам, значит, предлагают вновь зайти в Афганистан, чтобы подтереть там за американцами. Теперь, внимание, вопрос. А оно нам надо?

Мы говорили о том, как каждый из нас может способствовать, чтобы объединить усилия для предотвращения подъёма терроризма в Афганистане,

– так сказал президент США Байден на пресс-конференции в Женеве.

Фиксируем признание номер раз: после почти 20 лет войны, которую США развязали в Афганистане ради, по их тогдашним уверениям, борьбы с терроризмом, американский лидер констатирует, что цели своей его страна не добилась.

Он (Путин. – Ред.) сказал, что надеется, что мы сможем поддерживать мир и безопасность. И я сказал, что это во многом связано с вами. Он указал, что готов, цитирую, помочь по Афганистану,

– приводит агентство ТАСС слова американского президента.

Фиксируем признание номер два: после 20 лет жертв и крови лидер США констатирует, что без помощи страны, которую американский политический истеблишмент считает кровным врагом, Америка не может не то что выиграть войну, а даже как следует проиграть её.

Гражданская война? Да нет, иллюзия…

Некоторое время назад президент Афганистана Ашраф Гани вяло признал, что после ухода американских войск в стране начнётся гражданская война.

Можно считать это признанием номер три. Оно же – иллюзия номер один. Никакой гражданской войны в сколько-нибудь существенных масштабах не будет. Во-первых, представители движения "Талибан"* (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) были правы, когда сформулировали афоризм: "Когда хозяева побеждены, рабы не могут сражаться". За 20 лет оккупации США не смогли дать народам Афганистана какого бы то ни было идеала, за который те готовы были бы сражаться. Советская Россия в своё время смогла, и даже после предательства советским руководством своего союзника тот держался ещё три года. Покамест его окончательно не сдало сервильное по отношению к Западу правительство Ельцина.

Во-вторых, талибы уже сегодня, при действующем ещё официальном правительстве в Кабуле и присутствующих ещё американских войсках, занимают одну провинцию за другой. За полтора последних месяца – уже 37 районов. Причём это только о тех территориях речь, которые безусловно лишаются правительственного контроля. Тех областей, где "Талибан"* играет роль "ночного правительства" – почти вся страна, кроме центра вокруг Кабула и ряда национальных территорий. Полно случаев, когда талибы попросту договариваются с местными племенными и родовыми вождями (а Афганистан – это страна, где каждая долина кому-то лично принадлежит, ибо феодализм уровня этак века XIII). А поскольку все представители центра – военные, чиновники и полиция – могут быть или авторитетом для данного племенного шейха, он же местный полевой командир, или не быть, то и смена текущего авторитета на талибского происходит часто без боли и крови. Те уходят, а клан присоединяется к "Талибану"* – и всего делов. Афганистан – дело тонкое. Не просто Восток, а Восток в восемнадцатой степени.

Ну, и в-третьих, при ещё живом правительстве во многих местах его люди – не только военные, но даже представители службы безопасности и даже главы областных полицейских управлений – переходят на сторону "Талибана"*. Подчас – вынужденно, попав в безнадёжное окружение. Подчас – сознательно, придя к выводу, что Кабул за них не "вписывается", так и они ему тоже ничем не обязаны. И часто с готовностью – потому что "Талибан"* в этой предельно исламизированной, предельно средневековой стране увязывается в сознании не столько с религиозным экстремизмом – на среднем фоне афганских менталитетов этот экстремизм даже и не выделяется, – сколько с пуштунским национализмом. Среди пуштунов тоже, конечно, есть фракции, как и во всяком крупном народе, но этническое самосознание у этих людей всегда превалировало над любой идеологической идентификацией.

Так что нет, не будет выраженной гражданской войны. Если, впрочем, талибы, тоже далеко не сплочённое образование, сами её не спровоцируют.

Талибское будущее Афганистана

На данный момент планируется, что по решению президента США Джо Байдена американские войска из Афганистана должны быть выведены до 11 сентября 2021 года. Кто ему подсказал такое решение, или же он сам решил поиздеваться над политической историей собственной страны, неизвестно. Но получилось так, что своей капитуляцией перед талибами США как раз и отметят 20-ю годовщину теракта в Нью-Йорке со сносом башен-близнецов, из-за которого Америка и вторглась в Афганистан. Бен Ладена талибы, понимаете ли, не выдавали. Который якобы те башни и взорвал. Наподобие того, как Петров и Боширов давеча чешские склады на воздух подняли.

Покамест Соединённые Штаты завершили вывод более половины своих войск, как официально сообщило Центральное командование американских ВС (CENTCOM). Выводят тяжко, дорого, на военно-транспортных самолётах. За 20 лет войны американцы здесь таким авторитетом обросли, что даже некогда вассальный Пакистан не позволил им бежать через свою территорию. Попытки заикнуться о временных базах на территориях стран Средней Азии были встречены только что не гоготом. Тут рулит Россия и в известной экономической мере Китай. Их Вашингтон записал во враги. Теперь плоды такой политики созрели, вот только горчат для американцев неимоверно!

Но, так или иначе, процесс, что называется, пошёл. И пошёл так ясно, что никто из вменяемых наблюдателей на сохранение контроля над Афганистаном нынешним проамериканским правительством не ставит ни гроша.

Помнится, когда произошёл вывод русских войск из Афганистана в феврале 1989 года, в одном из американских изданий появилась карикатура. На ней небритый и дикий, но симпатичный моджахед попирал голову поверженного медведя. А надпись гласила что-то вроде: "Малый народ расправился с большой империей". Ну и рядом статья, полная такой победоносной радости, словно это США победили СССР в Афганистане.

Хотя в какой-то мере эта точка зрения была оправданной. Америка тогда и напрямую, и через Пакистан влила столько денег и вооружений в антиправительственные организации душманов, что своим успехом они точно обязаны исключительно Вашингтону. Да и саму идеологию исламизма, которая впервые в Афганистане и победила, изобрели в мозговых центрах США, взяв за базу ваххабизм Саудовской Аравии – достаточно замкнутый в ту пору.

Тогда же модной идеей в Штатах стала и смежная идеологема: дескать, мы проиграли во Вьетнаме, зато русские проиграли в Афганистане. Счёт 1:1. Тем более что СССР поддерживал вьетнамцев ещё более яро и тем более открыто, нежели США – душманов.

Что же, теперь счёт стал 2:1?

В общем, да...

По факту Америка уходит из Афганистана, не только не добившись исполнения ни одной из своих целей, но и прямо и открыто сдавая своего союзника. Что означает весьма важное историческое явление – стратегическое поражение США, вполне сравнимое с вьетнамским.

Следовательно, здравствуй, "Талибан"*? С победой тебя?

И что же ты нам всем теперь приготовишь?

Объективно говоря, укротить волчью натуру "Талибана"* будет весьма трудно. Слишком долго и много они терпели, слишком многих они потеряли, слишком много они теперь хотят, чтобы, даже договорившись в Кабуле, не запустить маховик мести. Тем более что талибы – суть пуштуны. С пуштунами, как сказано, они шанс уговориться имеют. Возможно.

А с таджиками доктора Абдуллы Абдуллы, который ныне премьер-министр в Кабуле? Так и видишь, как после вывода американских войск талибы культурно делят портфели и обещают амнистию этому человеку. С коим, важнейшим в своё время политическим советником лидера "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, у них кровные счёты ещё с тех пор, когда моджахеды Масуда жестоко отразили их первое наступление в далёком 1997 году.

А с узбеками генерала Дустума? Сложно представить, что талибы будут горячо бить себя в грудь, когда первый вице-президент, дважды герой Демократической Республики Афганистан Абдул-Рашид Дустум поинтересуется, дают ли они гарантии, что ему опять не придётся жить в Ташкенте.

А есть ещё хазарейцы, которые в большинстве – шииты, ненавидимое истовыми исламистами-суннитами меньшинство. Им кто-нибудь гарантии будет давать?

В общем, вряд ли талибы будут прежестоко горевать, когда их переговоры с проамериканским режимом закончатся неудачей, и мир в Афганистане придётся им устанавливать в одиночку.

А кроме того, такая структура, как "Талибан"*, очень неоднородна, не имеет внятного централизованного, чёткого управления. Там есть как силы разумные, даже толерантные, так и такие, про которых можно сказать только: сорвавшиеся с цепи. Ну или, если угодно, – с петли. Кто им распишет прелести примирения?

Прогноз специалиста – неопределённый

И вот в эту кашу старина Байден позвал Россию? Помочь? В чём? Мы должны туда прийти, чтобы разгрести за ними всю ту грязь, что они там навалили?

Этот вопрос Царьград задал одному из лучших в России специалистов не только по Афганистану, а по всей Центральной Азии, руководителю отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрею Грозину.

А.Г.: Я думаю, что до этого не дойдёт. Нынешнее наше руководство не настолько прекраснодушно. Все прекрасно понимают, что это занятие неблагодарное, вредное и вообще бессмысленное.

Скорее речь идёт о каких-то технических вещах – если Байден всё правильно понял, что, кстати, тоже, в общем, не факт. Содействие может выражаться в том, например, чтобы предоставить американцам более лёгкие возможности победного бегства из Афганистана. Какие-то транзитные мощности. Возможно, Россия посмотрит более либерально на возможность временного присутствия американцев в отдельных районах Центральной Азии. Чтобы облегчить им задачу этого вот победного драпа.

Но дважды в одну реку войти нельзя. И понятно, что так, как было после обрушения башен-близнецов, когда Россия очень спокойно и либерально посмотрела на возможность появления в Центральной Азии военных объектов США, сейчас уже не будет. Кроме того, те же страны Центральный Азии, если перед ними поставят вопросы о базировании американцев, будут слушать не только Москву. Есть ещё китайская позиция в регионе. И я не думаю, что у американцев получится согласовать интересы и с Пекином, и с Москвой одновременно.

Ц.: Ждать ли гражданской войны после окончательного прихода талибов к власти в Кабуле? Тот же Дустум вокруг себя уже опять собирает соратников – видимо, из своих узбеков. И вроде уже планирует большое сопротивление талибам. Лидер этнических таджиков Абдулла Абдулла – тоже человек из весьма авторитетных. Не могут ли они восстановить ситуацию 1997 года, когда они вдвоём, хоть как-то, плохо, подозревая друг друга, но всё-таки боролись с талибами? Этакий "Северный альянс – 2" создать?

А.Г.: Ничего исключать нельзя. Но всё же, повторюсь, дважды в одну реку войти нельзя, всё поменялось. Тогда "Северный альянс" поддерживали все соседние центральноазиатские государства. А через них и все крупные мировые игроки. А сейчас, если этот проект вновь попытаются каким-то образом реализовать, то с поддержкой будут большие вопросы. По большому счёту большинство, как бы это цинично ни звучало, но большинство лидеров соседних государств, и ближних, и дальних от Афганистана, предпочтут, наверное, договориться с талибами. Если те не будут демонстрировать излишней пассионарности и агрессии, то есть если он будут вменяемыми, если они покажут себя просто пуштунскими националистами, а не станут тащить свои идеи куда-то через границы, если с ними можно будет вести разговор, то, скорее всего, надобность в "Северном альянсе" и не появится.

Другое дело, если в "Талибане"* к власти придут люди, ориентированные на экспансию. Идеологическую в первую очередь. Если угрозы будут превосходить возможности договориться, то тогда да, может быть, появится второе издание "Северного альянса". Тогда подтянутся постепенно и китайцы, и русские, и, вполне возможно, арабы. Не все, конечно. Персы. Да и американцы, кстати, тоже.

Всё будет зависеть от того, как талибы будут интегрироваться во власть, как они будут эту власть на себя перетягивать. От сроков этого процесса, от характера этого процесса, насколько он будет бескомпромиссный, насколько он будет жёсткий… Но я всё-таки думаю, что талибы попытаются взять власть так же точно, как взял власть после межтаджикского урегулирования Рахмон.

И это касается ведь не только Кабула. Это касается и провинциальных центров тоже. Потому что в зонах меньшинств, и у хазарейцев, и у таджиков, и у узбеков, люди ведь тоже сидят сейчас и ждут того, как талибы будут постепенно перехватывать власть. И от того, будут они разговаривать с меньшинствами или они будут меньшинства давить, как это было раньше, возможность появления какого-то антиталибского пояса зависит не меньше, чем от позиции внешних держав.

*"Талибан" – организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.