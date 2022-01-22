Неужели не ясно, что японцы не будут развивать Курильские острова без перспективы овладеть ими?

Хрущёвские идеи всё ещё витают в иных головах

Как прогнозирует глава Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвосток России) Алексей Чекунов, уже в январе Госдума рассмотрит законопроект о создании специальной налоговой зоны на Курилах, а принять его может уже в весеннюю сессию. «Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении в январе. Новый преференциальный режим заработает сразу после принятия закона в весеннюю сессию. Также будут внесены изменения во вторую часть Налогового кодекса», — сказал министр в интервью РИА «Новости».

Этот закон должен способствовать привлечению инвесторов в развитие российских Курильских островов. Особый налоговый режим предполагает, что новые организации, которые будут создаваться на островах, смогут не платить налоги на прибыль и имущество, а также земельный и транспортный налоги в течение 20 лет. На территории Курил будет введен режим свободной таможенной зоны: на операции с товарами, ввезенными из третьих стран, не будет начисляться НДС.

Существует мнение, что первоначально эти облегчающие работу на островах льготы и преференции предлагались в первую очередь для фирм и компаний соседней Японии, правительство которой на деле не торопится реализовывать соглашение, достигнутое, как считается, в 2016 году между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Не исключаю, что у кого-то в Москве были надежды на то, что стремление заработать будет побуждать японский бизнес оказать влияние на своё правительство с целью смягчить его позицию о запрете японцам участвовать в хозяйственной деятельности на Курилах. Запрет обосновывается тем, что-де японские граждане и компании не должны работать на южнокурильских островах при соблюдении российского законодательства, ибо согласно принятому японским парламентом в 2009 году закону эти острова объявлены «территориями, на которые распространяется суверенитет Японии».

Отметим, что еще в декабре 2016 года во время переговоров президента Путина с премьером Абэ об организации «совместной хозяйственной деятельности» (СХД) на южных Курилах (считается, что это была российская инициатива) возникло противоречие в интерпретации условий, на которых будет развиваться такая «деятельность». Помощник президента Юрий Ушаков сразу после завершения переговоров не без энтузиазма заявил журналистам, что СХД будет осуществляться по российским законам. А Абэ в телевизионном интервью разъяснял японцам, что это не так. Что якобы по договоренности с Путиным речь идет о совместной экономической деятельности на «северных территориях» в рамках какой-то новой «беспрецедентной юридической системы». По словам японского премьера, «совместная хозяйственная деятельность на островах будет вестись вне рамок японского и российского законодательства, чтобы не ставить под сомнение позиции двух стран». Едва ли нужно объяснять, что согласие Москвы на такую «беспрецедентную систему» означало бы ущемление суверенитета России на Курилах и формой признания японских притязаний на них. Впоследствии МИД РФ отвергал подобные предложения о «разделе суверенитета».

Зная о требованиях Токио ввести фактически «режим экстерриториальности» для японцев и их компаний при работе на Курилах, российская общественность выступила против предоставления льготного режима лишь для японских компаний. Отмечалось, что меры по стимулированию развития островов должны распространяться как на российские предприятия и компании, так и на зарубежных инвесторов из любых стран.

Критика была услышана. Первоначальное впечатление о том, что льготы вводятся якобы специально и только для японских фирм с целью вовлечения их в «совместную хозяйственную деятельность» на южных Курилах, принимая во внимание последующие высказывания председателя правительства Михаила Мишустина, оказалось неточным. Льготный режим, по его словам, будет распространен на всех желающих работать и зарабатывать на Курилах — будь то азиатские, европейские или американские компании.

Такая позиция взволновала официальный Токио. Дело дошло до дипломатических протестов. Правительству РФ была направлена нота с протестом в связи с введением на Курильских островах особого налогового режима. Представителем японского правительства было заявлено: «Это вызывает глубокое сожаление. Наша страна настаивает на том, что введение особой экономической зоны не совпадает с позицией Японии, а совместная экономическая деятельность не должна противоречить юридической позиции двух стран». По японской логике Москва должна признать и уважать нарушающее все договоренности и обязательства военного и послевоенного времени произвольное объявление «суверенитета Японии» на южнокурильских островах. Что, конечно же, является абсурдным требованием.

Охлаждающим разгоряченные головы японских политиков холодным душем стал фактический ответ на протесты Токио полпреда президента на Дальнем Востоке, вице-премьера Юрия Трутнева, который заявил, что с помощью свободной налоговой зоны власти намерены ускорить темпы освоения Курильских островов. Причем таким методом Москва не только хочет поспособствовать предпринимательству, но и дать сигнал соседним странам, прежде всего Японии. Создание офшора, по словам полпреда, позволит освоить Курилы в течение пяти лет и «поставить точку» в вопросе о территориальной принадлежности островов.

Однако, как показывают события, попытки убедить японцев «вкладываться» в Курилы продолжаются. В своем заявлении о скором принятии законопроекта о льготах на Курилах глава Минвостока Чекунов говорит: «Как и в случае с остальными преференциальными режимами, уже созданными и действующими на Дальнем Востоке, мы приветствуем как российских, так и зарубежных инвесторов из любых стран, в том числе из Японии».

При этом в российских СМИ появляются, скажем так, удивительные утверждения о том, что, предлагая Японии участвовать в развитии Курил, Россия-де делает «очень сильный геополитический ход», направленный на то, чтобы «Япония – сильное государство, одно из ведущих в мире – стало нашим союзником, причем независимым».

Это как же надо не понимать политику и стратегию соседнего государства, ближайшего военного союзника объявивших нашу страну врагом Соединённых Штатов. Расчеты на превращение благодаря хозяйственной деятельности на Курилах Страны восходящего солнца в «независимое и союзное России государство» сродни обанкротившимся расчетам Никиты Хрущёва, который путем территориальных уступок в свое время вознамерился «оторвать Японию от США».

Известно ли авторам подобных несуразных прожектов, как японцы видят цели «совместной хозяйственной деятельности» на Курилах? Придётся напомнить.

Серьёзного экономического интереса у японского бизнеса к предложенным проектам, за исключением лишь рыболовного, нет и не будет. Для японского правительства «совместная деятельность» — это не бизнес, а чисто политический шаг, имеющий целью приучить жителей островов к постоянному японскому присутствию и тем инфраструктурным благам, которые японские фирмы при поддержке официального Токио там создадут.

Вот как видят «совместную хозяйственную деятельность» на Курилах японские пропагандисты: «Совместное японо-российское экономическое освоение северных территорий будет осуществляться таким образом, что российская сторона предоставит землю и дешёвую силу, а японская — всё остальное: капиталовложения, технику, технологию и рынок. В результате совместного экономического освоения под руководством Японии и в связи с возрастанием ее экономической мощи северные острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп постепенно перестают отличаться от территории Японии. Затем в определенный момент эти острова становятся территорией Японии, и происходит их возвращение как юридически, так и формально».

Не понимаю, как, зная об этих планах японских властей по отъему российских Курил, кто-то в нашей стране продолжает буквально затаскивать японцев на наши земли. Сохраняя при этом иллюзии по поводу того, что-де заинтересованные в доходах на островах немногочисленные предприниматели из Японии смогут «переломить ситуацию» и заставить свое правительство отказаться от территориальных претензий, а также, порвав с Америкой, всей страной перейти в разряд союзников России. Право, тарабарщина какая-то, сапоги всмятку…

P.S. Процент японцев, которые «дружелюбно относятся» к Соединенным Штатам, увеличился до рекордно высокого уровня в 88,5%, как показал опрос правительства Японии 21 января, отражающий укрепление связей между союзниками в таких областях, как безопасность и экономика.

Этот показатель вырос на 4,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим опросом год назад, согласно опросу Кабинета министров, который также показал, что около 85% респондентов считают отношения между Японией и Китаем «плохими» или «не очень хорошими».