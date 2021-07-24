Неужели Меркель сдала Украину Путину? • 201 • Аналитика © REUTERS / Stefanie Loos Что случилось с Ангелой Меркель? Ее — всегдашнюю любимицу немецкой прессы — упрекают в слабости. "В Москве могут радоваться", пишет Die Zeit, "Эта сделка — триумф Путина", вторит ей Der Spiegel. "Это плохое наследие Меркель", сетует Die Zeit, а главный редактор Bild ставит "немецкому Обаме" тройку или двойку — хотя в последнем случае речь идет не о "Северном потоке — 2", а о подведении итогов всего ее 16-летнего правления. Откуда такой критический тон? Все дело в американо-немецком соглашении по "Северному потоку — 2". Меркель назвала его хорошей сделкой, но в Киеве говорят о предательстве Украины Западом, и об этом же пишет проатлантическая часть немецкой прессы. Хотя, казалось бы, о каком предательстве может идти речь, если документ начинается такими громкими словами: © AP Photo / Susan Walsh Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Белом доме "Соединенные Штаты и Германия твердо поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и избранный ею европейский путь. Сегодня мы вновь обязуемся дать отпор российской агрессии и злонамеренным действиям на Украине и за ее пределами. <...> США и Германия едины в своем стремлении привлечь Россию к ответственности за ее агрессию и злонамеренные действия с помощью санкций и других инструментов. Мы обязуемся работать вместе по России, <...> чтобы обеспечить готовность США и ЕС <...> к совместному реагированию на российскую агрессию и злонамеренные действия, в том числе попытки России использовать энергию в качестве оружия". Сплошные угрозы в адрес России — но, оказывается, никто им не верит. Меркель должна была (вместе с Байденом) навязать Путину свою волю, негодуют атлантисты. А что вместо этого? "Федеральное правительство отклонило американское предложение включить в разрешение на эксплуатацию газопровода так называемую поправку kill switch (аварийное отключение), которая давала бы возможность прервать поставку газа, если Кремль предпримет какие-либо агрессивные шаги против непокорных соседей. Эта опасность совсем не беспочвенна, если учесть недавние военные маневры и ревизионистскую политику Путина в целом. <...> Иными словами, федеральное правительство в ходе переговоров удалило из компромиссного соглашения по "Северному потоку — 2" единственное положение, которое увязывало бы эксплуатацию газопровода с безопасностью Украины". Так, Der Spiegel возмущается соглашением, в котором "много неопределенных заверений в адрес украинцев, но мало конкретных обязательств": "В голове не укладывается, почему Вашингтон и Берлин выпустили из рук рычаг, с помощью которого они могли бы увязать введение в эксплуатацию "Северного потока — 2" с существенными уступками со стороны Москвы. Остается невыясненным вопрос, почему Ангела Меркель бросила на чашу весов все, чтобы спасти этот несчастный проект в последние месяцы своего нахождения в должности, ничего не получив от Кремля взамен". Тут все прекрасно — особенно уверенность в том, что у Меркель и Байдена были какие-то рычаги для давления на Путина в связи с СП-2. Откуда такая убежденность? Все просто: Der Spiegel исходит из того, что "Россия в большей степени зависит от экспорта энергоносителей в Европу, чем наоборот", а это большая ошибка. Точнее, не ошибка, а сознательное искажение реальности. Если представлять проект СП-2 как более выгодный России, то на этом тезисе можно построить любые спекуляции — в том числе и о том, что Меркель могла бы требовать от Путина какие-то уступки. Но если признать очевидное, то есть то, что это совместный европейско-российский проект, то не останется возможностей для спекуляций. Ведь что в итоге сделала Меркель, заключив соглашение с американцами? Отстояла интересы собственного государства, не дала ограничить немецкий суверенитет (и так далеко не абсолютный), защитила позицию Германии как главного евроинтегратора, да и укрепила перспективы ЕС в целом. Потому что если бы Германия сдалась, капитулировала перед американским давлением, то тем самым она не только пожертвовала бы своими интересами, но и нанесла бы страшный удар по собственной репутации в глазах всех европейцев (включая и тех, кто, как поляки и прибалты, против проекта СП-2). "Они сами за себя не могут постоять — куда уж им брать на себя ответственность за всю Европу!" — авторитет и влияние сдавшейся Германии заметно упали бы, и у Берлина стало бы куда меньше возможностей продолжать евроинтеграцию по-немецки. Так что упрекать Меркель в слабости могут только те, кому не нравится ее упорство, те, кто хотел бы видеть Германию несамостоятельной. Для ослабления Германии нужно максимально осложнить ее отношения с Россией — сделать так, чтобы две страны находились в постоянном конфликте, в первую очередь из-за Украины. И что, Меркель сдала Украину Путину? © AFP 2021 / Tobias Schwarz Рабочие на строительной площадке газопровода "Северный поток — 2" в Любмине на северо-востоке Германии Конечно, нет. Но Меркель (как и большая часть немецкой элиты) не хочет обострять спор из-за Киева, не хочет провоцировать Россию обещанием атлантизации и европеизации Украины. То есть немцы пытаются держаться некой срединной линии — не отказываться от планов на Украину (вдруг все-таки со временем получится?), но и не дразнить русских своим "дранг нах Остен". Позиция не сказать чтобы стратегически верная, но хотя бы не открыто конфронтационная. Потому что в Берлине понимают — Россия от Украины все равно не отступится, а Германия, ввязавшись в активную борьбу за "права на Киев", лишит себя с таким трудом обретаемой самостоятельности, потому что придется играть по англосаксонским нотам и работать на чужие интересы. Причем без особых шансов получить в качестве вознаграждения исторические русские земли — ведь немцы понимают, что претендуют на чужое. Так что за позицию по "Северному потоку — 2" уходящему канцлеру немцы могут быть только благодарны — она не делала подарков ни Путину, ни Байдену. Если это понимают в России, то уж тем более должны осознавать в Германии. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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