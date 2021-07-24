Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шойгу готов явиться на допрос: Сенсационное заявление сопроводили восклицательны...
"Никто не знает, что делать дальше": На Западе заявили о неожиданном х...
НАТО "вынудят" оккупировать Калининград. Американец дал расклад о нача...
Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «С...
Главная / Аналитика

Неужели Меркель сдала Украину Путину?

24 июля 2021, 08:25  •  201 • Аналитика
© REUTERS / Stefanie Loos
Что случилось с Ангелой Меркель? Ее — всегдашнюю любимицу немецкой прессы — упрекают в слабости. "В Москве могут радоваться", пишет Die Zeit, "Эта сделка — триумф Путина", вторит ей Der Spiegel. "Это плохое наследие Меркель", сетует Die Zeit, а главный редактор Bild ставит "немецкому Обаме" тройку или двойку — хотя в последнем случае речь идет не о "Северном потоке — 2", а о подведении итогов всего ее 16-летнего правления. Откуда такой критический тон?
Все дело в американо-немецком соглашении по "Северному потоку — 2". Меркель назвала его хорошей сделкой, но в Киеве говорят о предательстве Украины Западом, и об этом же пишет проатлантическая часть немецкой прессы. Хотя, казалось бы, о каком предательстве может идти речь, если документ начинается такими громкими словами:
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Белом доме
"Соединенные Штаты и Германия твердо поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и избранный ею европейский путь. Сегодня мы вновь обязуемся дать отпор российской агрессии и злонамеренным действиям на Украине и за ее пределами. <...> США и Германия едины в своем стремлении привлечь Россию к ответственности за ее агрессию и злонамеренные действия с помощью санкций и других инструментов. Мы обязуемся работать вместе по России, <...> чтобы обеспечить готовность США и ЕС <...> к совместному реагированию на российскую агрессию и злонамеренные действия, в том числе попытки России использовать энергию в качестве оружия".
Сплошные угрозы в адрес России — но, оказывается, никто им не верит. Меркель должна была (вместе с Байденом) навязать Путину свою волю, негодуют атлантисты. А что вместо этого?
"Федеральное правительство отклонило американское предложение включить в разрешение на эксплуатацию газопровода так называемую поправку kill switch (аварийное отключение), которая давала бы возможность прервать поставку газа, если Кремль предпримет какие-либо агрессивные шаги против непокорных соседей. Эта опасность совсем не беспочвенна, если учесть недавние военные маневры и ревизионистскую политику Путина в целом. <...> Иными словами, федеральное правительство в ходе переговоров удалило из компромиссного соглашения по "Северному потоку — 2" единственное положение, которое увязывало бы эксплуатацию газопровода с безопасностью Украины".
Так, Der Spiegel возмущается соглашением, в котором "много неопределенных заверений в адрес украинцев, но мало конкретных обязательств":
"В голове не укладывается, почему Вашингтон и Берлин выпустили из рук рычаг, с помощью которого они могли бы увязать введение в эксплуатацию "Северного потока — 2" с существенными уступками со стороны Москвы.
Остается невыясненным вопрос, почему Ангела Меркель бросила на чашу весов все, чтобы спасти этот несчастный проект в последние месяцы своего нахождения в должности, ничего не получив от Кремля взамен".
Тут все прекрасно — особенно уверенность в том, что у Меркель и Байдена были какие-то рычаги для давления на Путина в связи с СП-2. Откуда такая убежденность? Все просто: Der Spiegel исходит из того, что "Россия в большей степени зависит от экспорта энергоносителей в Европу, чем наоборот", а это большая ошибка. Точнее, не ошибка, а сознательное искажение реальности. Если представлять проект СП-2 как более выгодный России, то на этом тезисе можно построить любые спекуляции — в том числе и о том, что Меркель могла бы требовать от Путина какие-то уступки. Но если признать очевидное, то есть то, что это совместный европейско-российский проект, то не останется возможностей для спекуляций.
Ведь что в итоге сделала Меркель, заключив соглашение с американцами? Отстояла интересы собственного государства, не дала ограничить немецкий суверенитет (и так далеко не абсолютный), защитила позицию Германии как главного евроинтегратора, да и укрепила перспективы ЕС в целом. Потому что если бы Германия сдалась, капитулировала перед американским давлением, то тем самым она не только пожертвовала бы своими интересами, но и нанесла бы страшный удар по собственной репутации в глазах всех европейцев (включая и тех, кто, как поляки и прибалты, против проекта СП-2). "Они сами за себя не могут постоять — куда уж им брать на себя ответственность за всю Европу!" — авторитет и влияние сдавшейся Германии заметно упали бы, и у Берлина стало бы куда меньше возможностей продолжать евроинтеграцию по-немецки.
Так что упрекать Меркель в слабости могут только те, кому не нравится ее упорство, те, кто хотел бы видеть Германию несамостоятельной. Для ослабления Германии нужно максимально осложнить ее отношения с Россией — сделать так, чтобы две страны находились в постоянном конфликте, в первую очередь из-за Украины. И что, Меркель сдала Украину Путину?
© AFP 2021 / Tobias Schwarz
Рабочие на строительной площадке газопровода "Северный поток — 2" в Любмине на северо-востоке Германии
Конечно, нет. Но Меркель (как и большая часть немецкой элиты) не хочет обострять спор из-за Киева, не хочет провоцировать Россию обещанием атлантизации и европеизации Украины. То есть немцы пытаются держаться некой срединной линии — не отказываться от планов на Украину (вдруг все-таки со временем получится?), но и не дразнить русских своим "дранг нах Остен". Позиция не сказать чтобы стратегически верная, но хотя бы не открыто конфронтационная. Потому что в Берлине понимают — Россия от Украины все равно не отступится, а Германия, ввязавшись в активную борьбу за "права на Киев", лишит себя с таким трудом обретаемой самостоятельности, потому что придется играть по англосаксонским нотам и работать на чужие интересы. Причем без особых шансов получить в качестве вознаграждения исторические русские земли — ведь немцы понимают, что претендуют на чужое.
Так что за позицию по "Северному потоку — 2" уходящему канцлеру немцы могут быть только благодарны — она не делала подарков ни Путину, ни Байдену. Если это понимают в России, то уж тем более должны осознавать в Германии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






201
Источник
Похожие новости
21 июля 2021, 09:50
Русское секретное оружие нанесло США удар в центре Европы
22 июля 2021, 08:45
Украина готовится одержать победу в битве со своей кормилицей
20 июля 2021, 20:05
Что хочет скрыть о себе глава Росприроднадзора Светлана Родионова
22 июля 2021, 08:45
Успех "Северного потока – 2" Запад маскирует "секретным указом Путина"
21 июля 2021, 09:50
Это успех: лучшие западные менеджеры возглавят госкомпании
23 июля 2021, 09:30
Страна, шпионившая за всей Европой: угадайте кто
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июля 2021, 03:25
"Пора применить санкции": Политолог объяснил двуличие Киева "школьным" примером
22 июля 2021, 07:50
"Никто не знает, что делать дальше": На Западе заявили о неожиданном ходе России
21 июля 2021, 12:35
Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «Северному потоку-2»
23 июля 2021, 01:15
"Не складывается пазл": Сатановский пошатнул сделку Германии и США одним простым вопросом
18 июля 2021, 14:00
"Ладно, поехал": вызов Шойгу на допрос в Мариуполь в одном фото
19 июля 2021, 07:25
"Эпоха бедности закончилась!": На Украине заявили о переходе на новый уровень
18 июля 2021, 16:45
Помогите, пожалуйста: Что означает повестка СБУ для Шойгу? Версия Мардана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.