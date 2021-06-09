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Неуютный символ: Студенты Оксфорда потребовали избавиться от портрета Елизаветы II

09 июня 2021, 17:35  •  31 • В мире
Студенты колледжа Магдалины при Оксфордском университете потребовали избавиться от портрета Елизаветы II, который висит в общем холле. По мнению большинства учащихся, это символ "колониальной эпохи", в присутствии которого многим может быть неуютно.
Большинство студентов колледжа Магдалины при Оксфордском университете высказались за то, чтобы убрать портрет королевы Великобритании Елизаветы II из общего холла, пишет Mirror Online.
Голосование проходило среди членов комитета Средней общей гостиной. Учащиеся считают портрет символом "колониальной эпохи", отмечая, что в его присутствии многим, в том числе и иностранным студентам, может быть неуютно. Вместо портрета Елизаветы II они предлагают повесить изображение какого-либо другого, "более вдохновляющего" лидера.
Министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон назвал такое требование абсурдом.
"Студенты Оксфордского университета убирают фотографию королевы - это просто абсурд. Она - глава государства и символ всего самого лучшего в Великобритании", - заявил чиновник.
Представитель колледжа Магдалины в ответ на обвинения объяснила, что решение снять портрет монаршей особы было принято аспирантами, а не самим учебным заведением.

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