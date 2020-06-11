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Неуязвимый «Посейдон»: когда у оружия нет аналогов в мире
11 июня 2020, 21:00 • 76 • Аналитика
Среди современного российского вооружения многоцелевой подводный комплекс «Посейдон» занимает особое место.
О важности «Посейдона» для обороноспособности нашей страны может свидетельствовать один тот факт, что впервые комплекс представил два года назад не главком ВМФ и даже не министр обороны, а лично президент России Владимир Путин.
Уникальный двигатель и предоставляемые им возможности
Некоторые средства массовой информации уже успели прозвать «Посейдон» «торпедой апокалипсиса», хотя на самом деле это не торпеда, а автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА). Характеристики подводного аппарата впечатляют: скорость под водой составляет до 200 км/ч, что же касается глубины погружения, то она может составлять до километра. Дальность "плавания" «Посейдона» составит 10 тысяч км, то есть он сможет достичь побережья фактически любого потенциального противника.
В отличие от России, ни одна другая морская держава, включая и США, пока не создала подобный аппарат. Одна из главных причин отсутствия аналогов – уникальная ядерная силовая установка, используемая на «Посейдоне». Реактор «Посейдона» отличается большей мощностью, чем на всех ныне существующих атомных подводных лодках, но при этом в сотню раз более компактный.
Переход между маломощным и мощным режимами в реакторе осуществляется в 200 раз быстрее, чем в атомных подводных лодках последнего поколения, при этом жидкий металл способен выдерживать перегрев без сильного теплового расширения.
Схема устройства реактора с охладителем на жидком металле
Способность к оперативному переключению мощности реактора необходима аппарату для того, чтобы быстро выходить из режима "подкрадывания", где главную роль играет малошумность, в режим крейсерской скорости. Это может понадобиться при уходе от атакующих торпед противника и вражеских субмарин.
Дальность действия позволит подкрасться к побережью США
Способность погружаться на глубину около 1000 метров делает «Посейдон» фактически неуязвимым для торпед даже при условии обнаружения. Кстати, если говорить о скрытности подводного аппарата, то стелс-технологиям при его разработке уделялось особое внимание.
К основным факторам незаметности аппарата относятся, во-первых, его небольшой размер, что позволяет снизить шумы от обтекания водой, а во-вторых – наличие бесшумной системы охлаждения ЖМТ-реактора. Поскольку в ЖМТ-реакторах в контуре находится жидкий металл, в движение он приводится магнитогидродинамическим насосом. Он не имеет механических частей, способных издавать шумы, поэтому двигатель бесшумен, в отличие от атомных подводных лодок, в которых вращающаяся турбина контура охлаждения выступает как очень серьезный демаскирующий фактор.
Неограниченная дальность действия превращает «Посейдон» в угрозу для прибрежных городов, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Российское министерство обороны описывает его как многоцелевое оружие и предполагает, что оно может также предназначаться для боевых групп ВМС США,
- пишет американский аналитик Х. Саттон (H.I. Sutton).
Использование «Посейдона», по мнению эксперта, способно в корне переменить тактику и стратегию современной подводной войны.
Отсутствие у американских и британских военно-морских сил торпед, способных поразить «Посейдон», обеспечивают последнему неуязвимость и делают западные флоты практически беззащитными перед новым российским оружием.
При взрыве у восточного побережья Соединенных Штатов ядерная боеголовка может создать волну цунами высотой в десятки метров в дополнение к ущербу, причиненному самим ядерным взрывом,
- подчеркивает издание The Moscow Times.
Понятно, что США неизбежно начнут разработки средств противодействия «Посейдону», однако это будет стоить огромных денег, считает Х. Саттон. Именно поэтому в отношении «Посейдона» сегодня с уверенностью можно говорить, что он не имеет аналогов в мире, сколь бы избитой ни была эта фраза.
Илья Полонский
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