«Неуязвимы для любых систем ПРО»: как ракеты «Булава» усиливают морской компонент ядерной триады РФ

Российские межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 «Булава» неуязвимы для любой системы ПРО, заявил начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский. По его словам, в ближайшее время на Тихоокеанский флот поступят ещё два носителя этих ракет — подводные крейсеры проекта 955 «Борей-А». Он подчеркнул, что несущие «Булаву» подлодки оснащены самыми современными модернизированными видами вооружения, системами наблюдения и применения оружия. Эксперты отмечают, что ракеты «Булава» благодаря возможности сухого старта и запуска из-под льда значительно усиливают возможности стратегических сил РФ.

Российские межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 «Булава» неуязвимы для любых систем противоракетной обороны. Об этом заявил журналистам начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.

«Главные достоинства «Булавы» — простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО», — отметил Наварский.

Он напомнил, что в ближайшие годы ТОФ будет усилен двумя новыми подводными крейсерами проекта 955 «Борей-А» — носителями «Булавы». Кроме того, на вооружение поступят две атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М».

«Согласно плану вооружения в ближайшие годы наше объединение планируется усилить новыми атомными подводными лодками, которые позволят существенно укрепить морскую составляющую Стратегических ядерных сил России. Мы ожидаем поступление четырёх подводных лодок — два «Борея» и два «Ясеня». Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях», — сказал Наварский.

Контр-адмирал подчеркнул, что несущие «Булаву» крейсеры «Борей» оснащены самыми современными модернизированными видами вооружения, самыми современными системами наблюдения и применения оружия.

История создания

Работы над баллистической ракетой для подводных лодок четвёртого поколения «Борей» начались в СССР в конце 1980-х годов.

Первоначально для применения на этих АПЛ разрабатывалась ракета «Барк». За её основу была взята трёхступенчатая жидкостная ракета Р-39Р, которой вооружались тяжёлые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 941 «Акула» — самые большие подлодки в мире.

Атомная подводная лодка проекта 955А «Борей-А»

globallookpress.com

© MOD Russia

Этот проект вело КБ машиностроения. Однако первые три испытательных пуска Р-39УТТХ «Барк» были неудачными. Вес ракеты оказался выше установленного в техническом задании, это означало, что для её эффективного использования пришлось бы переделывать весь проект подлодок «Борей».

В 1998 году работы по проекту «Барк» были свёрнуты. Разработку новой ракеты для «Бореев», впоследствии названной «Булавой», поручили Московскому институту теплотехники (МИТ) — создателю ракет «Тополь» и «Тополь-М».

МИТ ещё с начала 1990-х занимался эскизным проектированием баллистической ракеты морского базирования. Для ускорения работ конструкторы отказались от пусков со специального погружаемого стенда.

После успешных испытаний с макетом «Булавы» было принято решение перейти к тестовым пускам с подлодки «Дмитрий Донской» модернизированного проекта «Акула».

В 2004 году были произведены бросковые испытания из подводного положения. Затем в 2005 году — испытательные пуски из надводного и подводного положения. После этого занимавший тогда пост министра обороны РФ Сергей Иванов заявил, что ракета будет принята на вооружение к концу 2007 года. Однако принятие «Булавы» откладывалось из-за ряда технических проблем на последующих пусках.

С 2011 пуски ракеты проводились с подлодки «Юрий Долгорукий» — головного корабля проекта 955 «Борей», а в 2013 году она была принята на вооружение.

Сухой старт и подлёдный пуск

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-30 «Булава» — твёрдотопливная трёхступенчатая ракета, несущая шесть боевых блоков индивидуального наведения. Её тактико-технические характеристики официально не раскрывались. По данным СМИ, дальность полёта составляет 10 тыс. км, полезная нагрузка — 1,1 т, вероятное круговое отклонение — от 120 до 350 м.

Эксперты отмечают, что одним из главных достоинств «Булавы» является возможность так называемого сухого старта — перед пуском шахта, откуда вылетает ракета, не заполняется водой, что позволяет уменьшить вероятность обнаружения подлодки гидроакустикой противника.

Атомная подводная лодка проекта 955А «Борей-А»

globallookpress.com

© MOD Russia

Ещё одно немаловажное преимущество Р-30 — возможность пуска из-под толщи арктического льда. Для сравнения, крейсеры проекта 667, оснащённые жидкостными ракетами Р-29РМУ2 «Синева» и Р-29РМУ2.1 «Лайнер», могут проводить стрельбы только после того, как проломят лёд.

Комментируя заявление начштаба командования подводных сил ТОФ о неуязвимости ракеты для систем ПРО, редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин отметил, что ракеты «Булава» стартуют значительно быстрее, чем все их предшественники.

«Их разгонный участок длится около пяти минут, что затрудняет использование системы ПРО. Дальше ракеты действительно маневрируют, что делает возможным обход систем ПРО на второй стадии. На третьей стадии, когда ядерные блоки входят в атмосферу, они идут на гиперзвуковых скоростях, которые системы ПРО в принципе не видят», — пояснил военный эксперт.

При этом возможность подлёдного пуска затрудняет обнаружение подлодок со спутников, добавил Литовкин.

«Соответственно пуск из-подо льда — это дополнительная скрытность применения, такую лодку нельзя обнаружить и предотвратить использование её оружия», — рассказал собеседник RT.

В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя долгий путь разработки и принятия «Булавы» напомнил, что в СССР баллистические ракеты морского базирования были жидкотопливные.

«Традиционно в СССР все подобные ракеты были на жидком топливе. За счёт этого обеспечивалась лучшая энергетика и более высокая дальность полёта. Однако это существенно усложняло запуск и хранение ракет, возникало много технических сложностей в эксплуатации. Но мы смогли сделать твёрдотопливную ракету, это для нас настоящий прорыв», —подчеркнул он.

Пуск ракеты «Булава» из подводного положения

globallookpress.com

© MOD Russia

Юрий Кнутов пояснил, что твёрдотопливные ракеты позволяют существенно сократить время подготовки к запуску, тем самым снижая возможность обнаружения средствами контроля за пусками и предупреждения о ракетном нападении.

Кроме того, из-за разделяемого боевого блока, для противодействия ракетам «Булава» нужны десятки ракет-перехватчиков.

«Учитывая, что «Булава» ещё и маневрирует, спланировать точку встречи перехватчика с целью практически невозможно. Также у «Булавы» разделяющаяся головная часть. То есть можно запутать ПРО противника таким образом, что она не сможет отличить реальную боевую часть от ложной. Такой принцип действия рассчитан не только на современные, но и на перспективные системы ПРО», — рассказал эксперт.

В свою очередь возможность сухого старта даёт подлодке значительное преимущество по времени пуска по сравнению со стратегическими АПЛ других держав.

«Когда лодка должна заполнить шахту водой, она тратит на это время и становится заметна для противолодочной обороны. Также уходит серьёзное время на подготовку к пуску. Тут же все эти моменты отсутствуют, происходит фактический катапультный старт, после которого включаются двигатели. Причём начальная скорость у «Булавы» крайне высокая, что не позволяет её перехватить», — рассказал эксперт.

Оснащение стратегических подлодок ТОФ подобными ракетами значительно усиливает морской компонент российской ядерной триады, добавил Юрий Кнутов.

«Сейчас появляется возможность наносить удар из точки, из которой противник его не ждёт. Более того, ставка делается на Северный флот и Тихоокеанский флот, потому что там нашим лодкам намного проще выйти в океан, где их гораздо сложнее отследить и перехватить. Наш потенциал возрастает в разы, потому что новые ракеты и лодки позволяют нам держать на прицеле в случае необходимости наиболее важные объекты потенциального противника», — заключил военный эксперт.