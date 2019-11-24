Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Отсечь бизнес от абортов: Павел Пожигайло назвал два шага борьбы с убийством нер...
"Вы набрали ЖУЛЬЕ И ДИЛЕТАНТОВ!": Соловьев ЧИСТОСЕРДЕЧНО об украинском...
Политолог оценил слова советника Трампа о перспективах Украины в НАТО
Евроукры угодили в «туалетный котёл» (Руслан Осташко)
Главная / Политика

Неуверенные санкции США: Сенат хочет включить оборонку против "Северного потока - 2"

24 ноября 2019, 15:54  •  153 • Политика
Помешать реализации "Северного потока - 2" Конгресс США надеется, включив санкции против проекта в оборонный бюджет. Однако даже поясняя общую суть нормы, глава комитета Джим Риш сам себе противоречит - выглядит, прямо скажем, неуверенно. Кроме того, пока обсуждающие не договорились о проекте закона.
Санкции в отношении российского проекта "Северный поток - 2" силами Конгресса США надеются включить в американский оборонный бюджет на 2020 год. О подобном плане в беседе с Defense News заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш. Ограничения адресуют компаниям, участвующим в строительстве газопровода, и это часть "национальной обороны", отметил сенатор.
Сказанное сенатором показывает, что США уже не надеются остановить "Северный поток - 2", они будут действовать просто постфактум.
"Причина данного шага в том, что окно возможностей закрывается. Большая часть "Северного потока" уже построена", - поясняет Риш журналистам.
И тут же глава сенатского комитета начинает сам себе противоречить. Он говорит, что строительные компании, испугавшись ограничений США, свернут работы с газопроводом... Поскольку иная политика им "дорого обойдется". Риш считает, что санкции США при их включении просто ликвидируют подрядчиков "Северного потока - 2", и России придётся искать новых партнёров. С другой стороны, палата представителей и сенат США пока еще не пришли к общему мнению о законопроекте.
Напомним, США преследуют свои "газовые" цели в Европе, потому и выступают против "Северного потока - 2". При реализации российского проекта более дорогое американское предложение по продаже сжиженного газа станет совершенно неконкурентоспособным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



153
Источник
Похожие новости
23 ноября 2019, 20:24
"Путин некоторые вещи делает совершенно правильно": Писатель Быков неожиданно поставил президента в пример
23 ноября 2019, 23:39
"Редкое трезвое слово из Лондона": Пушков тонко сыронизировал над словами Джонсона о "вмешательстве" России
23 ноября 2019, 20:24
Медведев пообещал сохранить советские льготы
24 ноября 2019, 02:54
Пробная партия: Путин призвал ЕР отказаться от пустых обещаний
23 ноября 2019, 20:24
Назначены новые заместители секретаря генсовета «Единой России»
24 ноября 2019, 09:24
Снизить НДС на четверть: В Госдуме предложили неожиданную идею повышения доходов в России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 ноября 2019, 09:09
Кидали "коктейли Молотова" и били кувалдой: Военная полиция России проигнорировала нападение курдов
19 ноября 2019, 05:54
"Путин ясно дал понять": Американец назвал два просчёта США с Россией
23 ноября 2019, 00:54
Примаков пытался уволить Путина дважды. История от человека "из кабинета напротив туалета"
22 ноября 2019, 21:24
«Она будет исправлена»: в Гепрокуратуре назвали ошибкой новые правила выдачи справок для водителей
17 ноября 2019, 21:24
"Критикуй кого хочешь, но...": Что и почему никогда не "топтал" Никита Исаев
22 ноября 2019, 05:24
С-400 едва не уничтожил бомбардировщик США: Американский B-52H опасно приблизился к военной базе России
22 ноября 2019, 08:39
Дело о пропавшей сантехнике
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.