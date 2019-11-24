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Неуверенные санкции США: Сенат хочет включить оборонку против "Северного потока - 2"
24 ноября 2019, 15:54 • 153 • Политика
Помешать реализации "Северного потока - 2" Конгресс США надеется, включив санкции против проекта в оборонный бюджет. Однако даже поясняя общую суть нормы, глава комитета Джим Риш сам себе противоречит - выглядит, прямо скажем, неуверенно. Кроме того, пока обсуждающие не договорились о проекте закона.
Санкции в отношении российского проекта "Северный поток - 2" силами Конгресса США надеются включить в американский оборонный бюджет на 2020 год. О подобном плане в беседе с Defense News заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш. Ограничения адресуют компаниям, участвующим в строительстве газопровода, и это часть "национальной обороны", отметил сенатор.
Сказанное сенатором показывает, что США уже не надеются остановить "Северный поток - 2", они будут действовать просто постфактум.
"Причина данного шага в том, что окно возможностей закрывается. Большая часть "Северного потока" уже построена", - поясняет Риш журналистам.
И тут же глава сенатского комитета начинает сам себе противоречить. Он говорит, что строительные компании, испугавшись ограничений США, свернут работы с газопроводом... Поскольку иная политика им "дорого обойдется". Риш считает, что санкции США при их включении просто ликвидируют подрядчиков "Северного потока - 2", и России придётся искать новых партнёров. С другой стороны, палата представителей и сенат США пока еще не пришли к общему мнению о законопроекте.
Напомним, США преследуют свои "газовые" цели в Европе, потому и выступают против "Северного потока - 2". При реализации российского проекта более дорогое американское предложение по продаже сжиженного газа станет совершенно неконкурентоспособным.
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