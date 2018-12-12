Неуважение в "неприличной форме": За антигосударственные высказывания в Интернете предложили штрафовать и арестовывать

Госдуме предложили ввести наказание за неуважение к государству в Интернете в "неприличной форме". При этом один из авторов инициативы отказался озвучить пример подобного антигосударственного высказывания.

Государственная дума Российской Федерации рассмотрит законопроект, посвященный введению наказаний за распространение в Интернете материалов, в которых в неприличной форме выражается неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам и госорганами, а также к Основному Закону.

Необходимо отметить, что в документе не детализировано понятие «неприличной формы». Однако в пояснительной записке отмечается, что Интернет является общественным пространством, в котором должны соблюдаться правила «допустимого поведения».

Наказания предусмотрены следующие:

штраф в размере одной-пяти тысяч рублей;

административный арест на срок до 15 суток.

Непосредственно один из авторов инициативы депутат Дмитрий Вяткин рассказал журналистам, что он не может привести пример высказывания, которое рискует попасть под действие закона, так как это «неприлично».

«Те изменения, которые мы предлагаем, там практически воспроизводится статья о мелком хулиганстве, просто она не для общественных мест, а для информационного пространства в Сети», - приводит слова парламентария «Говорит Москва».