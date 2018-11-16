«Неуважение к своему народу и его выбору»: почему тема «российской пропаганды» не даёт покоя западным СМИ

Американское издание The New York Times «раскрыло схему российской пропаганды». Газета обнародовала трёхсерийный тематический фильм под названием Operation Infektion. Авторы видео проследили историю информационных войн со времён холодной войны и пришли к выводу, что современная Россия якобы взяла на вооружение и усовершенствовала наработки КГБ. По мнению экспертов, западные либеральные элиты и лояльные им СМИ не хотят признавать, что глобализация теряет свою актуальность, и списывают изменения общественного мнения на «российскую пропаганду».

Издание The New York Times обнародовало трёхсерийный фильм, посвящённый так называемой «российской пропаганде». Материалы, вышедшие под общим заголовком Operation Infektion, получили своё название в честь программы по дезинформации, которую в 1980-х годах КГБ якобы проводил против США.

По версии Вашингтона, в те годы советские спецслужбы распространяли сообщения о том, что вирус иммунодефицита человека был изобретён в США в рамках некого военного проекта. Эти слухи должны были поддерживать антиамериканские настроения за рубежом, а также дестабилизировать обстановку внутри страны.

Впрочем, сам Вашингтон не стеснялся использовать методы, в применении которых он обвинял Москву. Однако с конца 1970-х годов США активно поддерживали версию о причастности СССР к использованию химического оружия против вьетнамской оппозиции. Правда, никаких доказательств так и не было представлено, а западные учёные, побывавшие на местах предполагаемых химатак, обнаружили, что жёлтая жидкость, которую изначально приняли за яд, на самом деле оказалась продуктом жизнедеятельности диких пчёл.

«Форма честной конкуренции»

Жалобы американских журналистов на «российскую пропаганду» звучат весьма нелогично, особенно если вспомнить исторические факты, отмечают эксперты. Так, на Советский Союз вещали американские радиостанции, Вашингтон не жалел средств на то, чтобы завоевать доверие советских граждан, отметил в интервью RT политолог Дмитрий Дробницкий. По его словам, в глобальной борьбе за умы людей участвовала и Москва.

«Напомню, что США и СССР заключили в Хельсинки специальное соглашение, по которому Москва обещала не глушить американские радиостанции, такие как «Голос Америки». Но и Советский Союз также получил возможность вещать на Запад, появилась советская радиостанция «Радио Москва», которая транслировала свои англоязычные передачи на западные столицы. Это считалось формой честной конкуренции двух сверхдержав. И Запад точно не может говорить о том, что его интересы были как-то уязвлены, ведь мы все знаем, как закончилась холодная война», — подчеркнул Дробницкий.

В студии радиостанции «Голос Америки»

Gettyimages.ru

© Three Lions

Авторы трёхсерийного фильма NYT, вышедшего с подзаголовком «Российская дезинформация: от холодной войны до Канье», уверены, что Россия и сегодня ведёт широкомасштабную кампанию по дискредитации политических элит и властей США.

Канье Уэст — американский рэп-исполнитель, афроамериканец, который навлёк на себя гнев оппонентов Дональда Трампа и сторонников Демократической партии тем, что осмелился публично поддержать главу Белого дома. Ранее телекомпания NBC даже вырезала из 44-го сезона программы Saturday Night Live слова Уэста, сказанные в поддержку президента. Если бы подобное произошло в какой-нибудь другой стране, американские демократы, вероятно, расценили бы это как проявление цензуры.

Более того, лояльность Уэста Дональду Трампу подтолкнула некоторых американских журналистов к мысли, что у рэпера есть связи с Москвой. Ему сразу же припомнили, что после последних президентских выборов в США музыкант посетил Россию. Видимо, это, а также красная бейсболка Уэста с предвыборным лозунгом 45-го президента Соединённых Штатов стали достаточными основаниями для того, чтобы супруг Ким Кардашьян мгновенно прослыл «агентом российской пропаганды».

«Пиццагейт» и Хиллари Клинтон

Выход фильмов о «российской пропаганде» ряд аналитиков называют очередным эпизодом противостояния между Дональдом Трампом и некоторыми американскими СМИ.

Так, тот же NYT не упускает ни малейшей возможности покритиковать президента-республиканца, который, в свою очередь, называет издание одним из наиболее необъективных СМИ. Первое место в рейтинге изданий, чаще всего публикующих фейковые новости, по версии Дональда Трампа, занял именно NYT, и критике в первую очередь подвергся обозреватель Пол Кругман.

Конечно, не обошлось в фильме и без упоминаний об RT. Начиная со второй серии, в которой заходит речь о современной «российской пропаганде», телеканал оказывается в центре внимания авторов сюжетов.

По их мнению, власти постсоветской России сначала якобы испробовали все приёмы по дезинформации на россиянах, а затем уже вышли на международный уровень, ведя «подрывную деятельность» среди простых американцев.

По оценкам американцев, пик российской «пропагандистской активности» якобы пришёлся на 2016 год, когда в США проходили президентские выборы. В тот период вокруг Демократической партии не утихали скандалы. Однако поводы для них зачастую давали сами демократы.

К примеру, выяснилось, что руководство партии намеренно чинило препятствия противнику Хиллари Клинтон на демократических праймериз Берни Сандерсу. Документы, подтверждающие это, были опубликованы на сайте WikiLeaks. Однако с точки зрения авторов Operation Infektion, за обнародованием этих данных стояла именно Москва.

Хиллари Клинтон

Reuters

© Aaron P. Bernstein

России приписывается причастность и к другой истории — так называемому «пиццагейту», которому в фильме также отводится много времени. Напомним, после того как на WikiLeaks была опубликована переписка главы штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты, к изучению документов подключились не только журналисты, но любопытные граждане, среди которых нашлись и сторонники теории заговора. В результате возник миф о связях Подесты с неким «педофильским лобби» — организацией, якобы занимавшейся похищением детей. К тиражированию этой фейковой информации, по мнению коллектива NYT, также причастна Москва.

По словам Дмитрия Дробницкого, западные СМИ охотно обращаются к теме «российской пропаганды» по двум причинам. Во-первых, в американских СМИ утвердилось мнение, что именно Россия «разлагает» либеральный Запад, и поэтому там появляются «неправильные» политики, которые к тому же умудряются выиграть выборы.

«И либеральная элита, и лояльные ей издания не хотят сознаваться в том, что изменения носят тектонический характер, и прежде всего, они связаны с тем, что глобализация теряет свою актуальность. Чтобы не признавать этого, и развивается риторика про «российское вмешательство», ведь в противном случае придётся или соглашаться на перемены, или уходить в отставку. Во-вторых, помимо сугубо политических мотивов есть ещё фактор моды: статьи на эту тему хорошо читают», — пояснил Дробницкий в интервью RT.

«Не уважают свой народ»

Что касается RT, то в вину телеканалу, в частности, ставится выпуск в эфир интервью с Джулианом Ассанжем, записанное после того, как WikiLeaks обвинили в связях с Москвой. Видимо, с точки зрения NYT, редакция RT должна была пренебречь своими профессиональными обязанностями и намеренно проигнорировать это резонансное событие, чтобы на Западе российское СМИ не заподозрили в «пропагандистской деятельности».

В NYT также уверены, что им удалось раскрыть секрет знаменитой «российской пропаганды». Эта схема, якобы разработанная ещё в КГБ и принятая, по мнению авторов видеоматериалов, на вооружение современными российскими спецслужбами, довольно проста. Американские журналисты назвали её «Семь заповедей фальшивых новостей».

Выглядит система, по предположению NYT, следующим образом. В первую очередь, нужно найти «трещину» в обществе. Далее необходимо выдумать настолько большую ложь, чтобы никто не поверил, что она могла быть выдумана, затем стоит прибавить к ней небольшую долю истины. Также не нужно раскрывать свои карты, сделав вид, будто информация исходит от кто-то другого. Не будет лишнем найти «полезного идиота», а затем отрицать всё и рассчитывать на результат в долгосрочной перспективе.

Как заметил корреспондент RT Мурад Газдиев, успешнее всего подобную тактику сегодня применяет сама The New York Times против главы Белого дома Дональда Трампа.

«Заповедь четвёртая. Не раскрывать свои карты. Анонимные источники, неназванные официальные лица, политические эксперты — все они, похоже, проводят больше времени, общаясь с американской прессой, чем занимаясь другими делами», — констатирует Газдиев.

В одном из парков Манхэттена

Reuters

© Shannon Stapleton

По мнению Дмитрия Дробницкого, постоянно говоря о могуществе российской пропаганды, либеральные элиты Запада проявляют определённое неуважение к собственным гражданам.