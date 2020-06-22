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Неусвоенные уроки: услышит ли Запад месседж Путина?

22 июня 2020, 15:00  •  134 • Аналитика
© Fotolia / svort
Западные СМИ обращают внимание, что перенесенный на 24 июня из-за пандемии Парад Победы – лишний повод напомнить миру о решающей роли Советского Союза в победе над гитлеровской чумой. Тем более в нынешних условиях, когда история беспардонно переписывается в угоду текущим политическим интересам.
Этой же задаче служит статья Владимира Путина, опубликованная на английском языке в издании National Interest. В ней российский президент предупреждает об опасности исторического ревизионизма на Западе и попыток исказить события середины прошлого века.
Это делается не только в сфере пропаганды и экспертных оценок, но и в юридическом поле, а также в области политики. Достаточно вспомнить прошлогоднюю скандальную резолюцию Европарламента, в которой вина в развязывании Второй мировой войны возлагается не только на Берлин, но и на Москву.
Как пишет журнал Forbes, президент России небезосновательно указывает на то, что глумление над памятью является подлостью, а подвиг СССР в разгроме нацизма должен пользоваться заслуженными уважением и признанием. Страна, истерзанная революциями, голодом, индустриализацией и коллективизацией, приняла на себя основные тяготы Второй мировой войны и сумела, принеся колоссальные жертвы, обеспечить ключевой вклад в разгром врага. Причем врага отнюдь не только своего личного. А потому неприемлемыми для современной России выглядят попытки игнорировать эту роль.
Такое случилось, к примеру, 8 мая, когда Белый поздравил США и Великобританию в победе над нацистами. О Советском Союзе не было сказано ни слова. Уинстон Черчилль этого бы не понял. Ведь именно ему принадлежат слова о том, что "русская армия" выпустила "кишки" из немецкой военной машины. Не стоит забывать Западу и о так называемом мюнхенском сговоре, в результате которого с одобрения Парижа, Рима и Лондона Германия получила Судеты.
Да, европейцы с помощью этого договора, в отличие от Гитлера, не совершили никаких территориальных приобретений. Они лишь хотели его остановить и "успокоить". Но в результате разожгли аппетит. Так что историю начала Второй мировой войны надо начинать отнюдь не с пакта Молотова-Риббентропа, как это любят делать нечистые на руку политики и эксперты, а с этого соглашения, появившегося годом ранее.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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