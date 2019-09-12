«Неустойчивая модель»: правительство Великобритании опубликовало «худший» сценарий брексита без сделки

Кабинет министров Великобритании по требованию парламентариев обнародовал «наихудший» сценарий выхода королевства из Евросоюза без сделки. В справке под названием Operation Yellowhammer отмечается, что жёсткий брексит может привести к повышению цен на продовольствие и топливо, перебоям с поставками медикаментов, а также росту социальной напряжённости. Эксперты отмечают, что последствия выхода Великобритании из ЕС без сделки спрогнозировать крайне сложно, поскольку при реализации такого сценария нарушится «конфигурация экономических отношений» внутри Евросоюза. По мнению аналитиков, ситуация может измениться только в случае досрочных парламентских выборов и формирования нового правительства.

Британское правительство по требованию парламентариев обнародовало «наихудший» сценарий брексита без сделки.

В справке под названием Operation Yellowhammer, опубликованной на официальном сайте кабмина, отмечается, что «жёсткий» брексит, возможно, приведёт к значительным перебоям транспортного и торгового сообщения на границе с Францией — до 85% грузовиков, пересекающих Ла-Манш, могут оказаться не готовы к введению таможенного контроля.

«Неподготовленность торговых компаний (к таможенной проверке. — RT) в сочетании с ограниченной возможностью французских портов содержать «неготовые» большегрузные транспортные средства могут привести к сокращению торгового потока до 40—60% от текущего уровня за один день, поскольку неготовые большегрузные транспортные средства заполнят порты и заблокируют поток», — говорится в справке.

Власти королевства не исключают, что такое положение дел растянется как минимум на три месяца, однако нестабильная обстановка может сохраняться «значительно дольше» — грузовикам придётся ждать около трёх суток, чтобы пресечь границу.

В документе подчёркивается, что такая ситуация может крайне неблагоприятно отразиться на поставках ряда медикаментов с ограниченным сроком хранения. Это, в свою очередь, может привести к нехватке в том числе ветеринарных препаратов и, как следствие, ко вспышкам некоторых опасных заболеваний. Также будут сокращены поставки «определённых видов свежей продукции», вырастут цены, что ударит по «уязвимым группам».

«Группы населения с низким уровнем дохода в непропорционально большей степени пострадают в результате любого роста цен на продукты питания и топливо», — констатируют авторы документа.

Согласно прогнозу, брексит без сделки негативно скажется и на уровне правопорядка в стране.

«Протесты и контрпротесты будут проходить по всей Великобритании и могут потребовать значительных полицейских ресурсов. Также может наблюдаться рост общественных беспорядков и напряжённости в обществе», — говорится в справке, опубликованной британским правительством.

Кроме того, пострадает трансграничное сообщение между Испанией и Гибралтаром, жителям которого придётся ждать около четырёх часов — такая обстановка будет сохраняться «по крайней мере несколько месяцев».

Штаб-квартира правительства Великобритании

Reuters

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Кроме того, в обнародованном сценарии британское правительство признало, что между Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, и независимой Республикой Ирландия придётся установить границу, несмотря на то, что ранее такой вариант исключался.

«Эта модель, скорее всего, окажется неустойчивой из-за существенных рисков с точки зрения экономики, права и биобезопасности. Кроме того, в нашем распоряжении не будет никаких эффективных односторонних мер по смягчению подобных последствий», — говорится в документе.

При этом, как пишет британская газета The Guardian, правительство Великобритании ещё не раскрыло материалы по выходу королевства из ЕС без сделки в полном объёме, отказавшись выполнить вторую часть запроса парламентариев. По данным издания, депутаты также требовали опубликовать сообщения, касающиеся приостановки работы парламента, отправленные старшим советником Бориса Джонсона Домиником Каммингсом и другими помощниками в WhatsApp, Facebook и других социальных сетях.

«Привыкли к стабильности»

Заставив правительство опубликовать негативный сценарий «жёсткого» брексита, парламентарии, выступающие против такого варианта развития событий, надеются воздействовать на общественное мнение, полагает заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

«Подобного рода прогнозы оказывают на рядовых граждан сильный эффект. Люди привыкли к стабильности и не любят жить в неизвестности», — отметил эксперт в разговоре с RT.

По его мнению, вокруг ситуации с брекситом развернулась масштабная информационная война.

«Это произошло потому, что в британском политикуме существуют разные точки зрения. Лейбористы считают, что нужно проводить повторный референдум, Джонсон — что королевству нужны новые выборы, а большинство парламентариев хотят оставить всё как есть, чтобы не терять свои места», — пояснил аналитик.

Владимир Швейцер также добавил, что «история с брекситом ломает конфигурацию европейских экономических отношений».

«Помимо прочих аспектов, связывающих Великобританию и ЕС, у сторон есть масса общих взаимовыгодных программ, которые будут упразднены. Однако подавляющая часть англичан считают себя самодостаточной нацией, которая может существовать автономно», — отметил Швейцер в беседе с RT.

При этом он спрогнозировал, что процесс выхода Великобритании из ЕС будет длиться достаточно долго, поскольку сторонам до сих пор не удалось прийти к консенсусу.

«Тот факт, что депутатам удалось добиться от британского правительства публикации негативного сценария брексита без сделки, а также события последних недель говорят о том, что депутаты предприняли все меры, чтобы предотвратить «жёсткий» вариант выхода королевства из Евросоюза», — рассказала в беседе с RT старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Reuters

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Эксперт также отметила, что ЕС ещё ни разу не сталкивался с ситуацией, когда союз покидает одна из его стран-участниц, поэтому даже сейчас сделать более-менее точный прогноз относительно последствий брексита невозможно.

«То, что нерегулируемый выход Великобритании из Евросоюза связан с крайне серьёзными проблемами, неясностью, перебоями в цепочках перевозок и передвижения людей — это очевидно. В первую очередь брексит ударит по государствам, граничащим с королевством», — считает Годованюк.

Реакция лейбористов

В Лейбористской партии Великобритании заявили, что документ, опубликованный британским правительством, подтверждает «наличие серьёзных рисков при брексите без сделки».

«Со стороны правительства было совершенно безответственно пытаться игнорировать эти настойчивые предупреждения и не допускать того, чтобы общественность ознакомилась с фактами», — отметил член британского парламента, теневой министр по вопросам брексита в Лейбористской партииКир Стармер.

По его словам, теперь Джонсон должен признать, что был нечестен перед британским народом в отношении последствий жёсткого выхода Великобритании из Евросоюза.

«Кроме того, сейчас как никогда важно, чтобы парламент возобновил свою работу, смог ознакомиться с этими документами и предпринять все необходимые меры для предотвращения брексита без сделки», — отметил Стармер.

Ранее Глава парламентского комитета по разведке, бывший генпрокурор страны Доминик Грив, инициировавший принятие парламентом резолюции с требованием раскрыть информацию о негативных последствиях брексита, обвинил правительство в ущемлении демократии и призвал к повторному референдуму по вопросу членства Великобритании в ЕС.

Ранее британский парламент повторно отверг инициативу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о проведении в середине октября досрочных парламентских выборов. При этом Джонсон принял решение приостановить работу правительства Великобритании до 14 октября и заявил, что не будет просить Брюссель об отсрочке брексита.

Ранее королева Елизавета II одобрила законопроект оппозиции, обязывающий правительство запросить у Евросоюза очередную отсрочку выхода королевства из ЕС в том случае, если стороны не смогут достичь соглашения.

Как отмечает Кира Годованюк, несмотря на то, что Джонсон пообещал не просить ЕС о продлении срока выхода Великобритании из Евросоюза, он не может не следовать недавно принятому закону о невозможности проведения брексита без сделки 31 октября 2019 года.

Жители Великобритании голосуют на референдуме о членстве Британии в ЕС

AFP

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«В обратном случае его отставка будет предрешена. Главный вопрос сейчас заключается в том, как Джонсон будет пытаться обойти этот закон, найдёт ли он в нём какие-то лазейки», — сказала эксперт.

При этом даже в том случае, если британский премьер-министр всё-таки попросит ЕС о продлении срока выхода Великобритании из ЕС, не факт, что Брюссель будет готов на это пойти, полагает Годованюк.

«Для того, чтобы вновь отложить эту дату, нужен веский повод — например, новые предложения или досрочные парламентские выборы. Поэтому ситуация с брекситом — непредсказуемая, всё находится в подвешенном состоянии — многое сейчас зависит от процедурных моментов», — пояснила Годованюк в беседе с RT.

Она также предположила, что после «незапланированных каникул» депутатов в середине октября вновь встанет вопрос о проведении досрочных парламентских выборов, и, возможно, о вотуме недоверия правительству, предложениях о новой редакции сделки.

При этом, по мнению Владимира Швейцера, при премьерстве Джонсона повторный референдум исключён.

«Он не раз об этом заявлял, и никто не заставит его поменять своё решение», — отметил эксперт.

Однако в случае повторных парламентских выборов, по результатам которых может быть сформировано новое правительство, ситуация, скорее всего, изменится, полагает Швейцер.