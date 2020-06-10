«Неустановленными лицами»: возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков Ефремову

Главное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело по факту сбыта наркотиков в рамках расследования обстоятельств смертельного ДТП на Смоленской площади, участником которого был Михаил Ефремов. Кроме того, по требованию прокурора Москвы Дениса Попова уголовное дело в отношении актёра передано в ГСУ ГУ МВД по столице. В прокуратуре также сообщили, что актёр управлял автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме того, в МВД указали, что вина заслуженного артиста России в аварии подтверждается видеозаписями и его собственными показания. Наряду с этим в ГИБДД подчеркнули, что за последние полтора года у Ефремова зафиксировано 50 нарушений ПДД.

В рамках расследования уголовного дела в отношении актёра Михаила Ефремова, который в состоянии опьянения устроил аварию с летальным исходом, открыто ещё одно уголовное производство — по факту сбыта наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

«В ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта неустановленными лицами водителю иномарки. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»)», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что уголовное дело в отношении заслуженного артиста России Михаила Ефремова передано в Главное следственное управление Главного управления МВД России по городу Москве.

Ранее этого потребовал прокурор столицы Денис Попов. Он также поручил обеспечить надзор за ходом следствия и соблюдением процессуальных прав. Вместе с тем в московской прокуратуре сообщили, что Ефремов управлял автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«Органами предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет», — пояснили в прокуратуре Москвы.

Кроме того, начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин в эфире телеканала «Россия 1» заметил, что вина Ефремова подтверждается его собственными показаниями.

«Вина Ефремова подтверждается видеозаписью, а также и его собственными показаниями», — сказал он.

Замначальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин, в свою очередь, отметил, что за 2019 и 2020 годы у актёра не было штрафов за вождение в нетрезвом виде. При этом за эти последние полтора года у него зарегистрированы 50 административных правонарушений в области дорожного движения, в большинстве своём они связаны с превышением скоростного режима и нарушением разметки.

«Что касается оплаты административных штрафов, все административные штрафы за 2019 год оплачены в полном объёме, имеющиеся 11 штрафов за 2020 год: оплачены шесть, пять не оплачены, но срок оплаты ещё не истёк», — заметил Диокин.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции надели на Михаила Ефремова электронный браслет, который будет контролировать его нахождение под домашним арестом.

«Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции разъяснили Ефремову права и обязанности в соответствии с наложенными судом ограничениями», — пояснил источник агентства.

В свою очередь, источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что сотрудники полиции провели следственные действия в пабе «Улисс», где, предположительно, отдыхал Ефремов до того, как сел за руль своего автомобиля. В частности, проверялись записи видеокамер. Результаты проведённой проверки не известны.

Накануне заслуженному артисту России избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 9 августа. В ходе заседания, проходившего в Таганском районном суде Москвы, сам Ефремов назвал «чудовищным» произошедший вечером 8 июня инцидент. В тот день актёр, управляя Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу, совершил столкновение небольшим фургоном на базе Lada, водитель которого, сотрудник компании «Деликатеска.ру» Сергей Захаров, получив множественные травмы, скончался в реанимации НИИ им. Склифосовского.

Опрошенные RT эксперты, которые проанализировали видеозапись ДТП и поведение водителя, пришли к выводу, что Ефремов, вероятно, непосредственно перед столкновением уснул за рулём.

В то же время представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский рассказал, что никто из окружения Михаила Ефремова не выходил на связь и не предлагал компенсацию семье погибшего.

«Никто не связывался с семьей погибшего: ни сам Ефремов, ни его представители. Насколько я понимаю, близкие Захарова уже не готовы к примирению с обвиняемым на дальнейших стадиях процесса», — цитирует его ТАСС.

Вдобавок Добровинский заявил РИА Новости потерпевшие раздумывают о том, что в дальнейшем будет подан гражданский иск о возмещении вреда. Юрист также сообщил, что похороны Сергея Захарова пройдут в четверг, 11 июня, в Рязани.

«Завтра в семь утра родственники выедут с телом из Москвы и приедут на отпевание в храм Казанской Божией матери в селе Константиново. Это произойдёт примерно в 9-10 утра», — указал благочинный — протоиерей Геннадий Черкасов.