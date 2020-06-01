Неуправляемый хаос

Украина превратилась в абсолютно неуправляемое государство, без конституции, без законов, фактически погрузилась в анархию...Президент Украины, делая вид, что управляет страной, совершенно не понимает, что в этой стране творится...Власть Зеленского даже не условная, он ничего не может сделать, и не только он, но и правительство Украины.Военные объекты, которые находятся в зоне ООС, да и по всей территории Украины, захвачены властью местных военных командиров или тех или иных организаций или лиц. Разного рода политические авантюристы в своих интересах играют на украинском поле и делают что хотят, назначают кого хотят.Вот и в зоне ООС, власть полностью принадлежит командующему ООС Кравченко. Тут уж он хозяин, и делает то, что ему взбредет в голову...Сегодня вооруженные силы Украины проводят в зоне ООС информационно-пропагандистскую акцию по запугиванию местного населения.Как сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР:"Нашей разведкой получены данные о подготовке подразделениями Информационно-психологических операций Украины пропагандисткой акции, направленной на запугивание мирного населения для последующего повышения престижа ВСУ.Так, по имеющимся у нас данным, в настоящее время представители тактической группы центра спецопераций "Восток" ВСУ распространяют слухи среди жителей населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Дружковка о подготовке возможных диверсий со стороны ДНР с применением беспилотной авиации и кустарных взрывных устройств на объектах гражданской инфраструктуры – железнодорожных станциях, мостах и местах массового скопления людей".В ведомстве подчеркнули, что для придания слухам достоверности украинское командование демонстративно снимает с дежурства на критически важных объектах средства ПВО и РЭБ. Населению эти действия объясняются необходимостью вывода военной техники из населенных пунктов в целях снижения опасности от вредного облучения средств РЭБ или возможного взрыва боеприпасов средств ПВО, что привело к нарастанию панических настроений среди населения.СМИ, для которых открыт вход на территорию ООС, полностью подконтрольные власти, такие как агентства "Униан", телеканалов "Украина" и "ICTV", готовят постановочные репортажи с акцентированием внимания на их опасениях о готовящихся "терактах".Не отстает от украинских вояк и украинская полиция...Беспредел, который продолжается уже шесть лет, для украинской полиции - хорошая кормушка и еще один способ запугивания населения.Вернусь пожалуй к незаконным подключениям к ЛЭП подразделений ВСУ... Заявлений от местных органов власти, от горожан Авдеевки и жителей поселков Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, в следственных органах украинской власти сотни... А ваз и ныне там...Не так давно, сотрудники РЭС, попытавшиеся отключить некоторые украинские воинские подразделения от незаконных подключений, были не просто запуганы, а оказались на грани расстрела...Долги растут, никто не собирается платить, все вешается на местных жителей и местные администрации...Так где же ГОСУДАРСТВО И ВЛАСТЬ? А нет его и уже вряд ли будет...