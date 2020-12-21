"Неумно": Пушков посмеялся над попыткой коллеги из США оскорбить Россию

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Американцы уже начали повторяться в своих русофобских высказываниях

Стремясь внушить американскому обществу презрение к России, политики США уже не знают, что придумать, и "списывают" друг у друга. Так, сенатор США Митт Ромни, заявив, что "Россия – это бензоколонка, выдающая себя за страну", лишь повторил слова, сказанные когда-то известным сенатором-русофобом Джоном Маккейном. На это указал член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его мнению, американские политики хотят побольнее "укусить" Россию, но используют для этого "не очень умные" и "вторичные" суждения. Они никого не впечатляют, потому что звучат на фоне постоянного обсуждения властями некой глобальной российской угрозы.

"Почему же тогда и в США, и в НАТО так нервничают по поводу России и так часто говорят о ней? Откуда истерики в конгрессе и американской прессе?"

– обращается российский сенатор к коллегам в США, отмечая, что "одно с другим явно не сходится".

Ранее в эфире CNN Ромни заявил, что избранный президент Джо Байден – умный человек, который понимает, что Россия находится в упадке и на нее нужно смотреть просто как на бензоколонку, а реальную опасность для США представляет Китай. Между тем источники, близкие к окружению Байдена, сообщают, что его команда уже готовит новые санкции против Москвы.