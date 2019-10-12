Неуместный шантаж: Угрозы Эрдогана выпустить беженцев обеспокоили Европу

Туск признался, что заявления турецкого лидера вызвали у него беспокойство. Глава Евросовета считает, что в случае, если Эрдоган осуществит свои угрозы, это приведёт к очередной гуманитарной катастрофе, что абсолютно неприемлемо.

"Вот почему я считаю вчерашние угрозы президента Эрдогана совершенно неуместными", - заявил Туск.

Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер выразил надежду, что Анкара всё-таки не нарушит соглашения с Евросоюзом о размещении мигрантов в стране.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.

Страны ЕС и США осудили начало операции. Эрдоган заявил, что если Европа расценит операцию как вторжение, он откроет границы и выпустит беженцев.