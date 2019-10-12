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Неуместный шантаж: Угрозы Эрдогана выпустить беженцев обеспокоили Европу
12 октября 2019, 14:54 • 66 • Политика
Глава Евросовета Дональд Туск расценил как шантаж заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности открыть границу и выпустить беженцев, которые хлынут в Европу. По словам Туска, Анкара пытается шантажировать ЕС, что совершенно неуместно.
Туск признался, что заявления турецкого лидера вызвали у него беспокойство. Глава Евросовета считает, что в случае, если Эрдоган осуществит свои угрозы, это приведёт к очередной гуманитарной катастрофе, что абсолютно неприемлемо.
"Вот почему я считаю вчерашние угрозы президента Эрдогана совершенно неуместными", - заявил Туск.
Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер выразил надежду, что Анкара всё-таки не нарушит соглашения с Евросоюзом о размещении мигрантов в стране.
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.
Страны ЕС и США осудили начало операции. Эрдоган заявил, что если Европа расценит операцию как вторжение, он откроет границы и выпустит беженцев.
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