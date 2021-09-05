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Неуместная выходка Зеленского удивила украинцев: Попросил денег у бедных

05 сентября 2021, 08:45  •  524 • Политика
Заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг заявила, что украинцы удивились "странной выходке" Зеленского с США. Он презентовал новый план развития станы не местной общественности, а американским экспертам. Кроме того, она посчитала неуместным просьбу Зеленского об инвестициях, так как в зале находились "бедные аналитики и госсужащие".
О "странной выходке" Зеленского Харинг сообщила в своей статье в National Interest. Она отметила, что решение президента Украины Владимира Зеленского презентовать план развития страны сначала американским экспертам несколько удивил украинцев. Местная общественность небезосновательно полагает, что изначально документ должен быть представлен непосредственно украинцам, и лишь потом экспертам из других стан.
Кроме того, Мелинда Харинг посчитала неуместной просьбу Владимира Зеленского об инвестициях. Она заявила, что в зале во время презентации находились сравнительно "бедные эксперты аналитических центров и государственные служащие".
План реформ Украины Зеленский презентовал 1 сентября во время визита в США. В него заложено более 80 проектов на общую сумму 277 миллиардов долларов.

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